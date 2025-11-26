“Merlina”: Eva Green será la tía Ophelia en la temporada 3

Eva Green interpretará a la tía de Merlina en la tercera temporada. (Créditos: Instagram/Eva Green. Captura de video)

La tercera temporada de Merlina ya comienza a tomar forma y lo hace con un fichaje que ha generado enorme expectación: Eva Green se une al elenco de la exitosa serie de Netflix para interpretar a Ophelia Frump, la enigmática y problemática hermana de Morticia Addams.

La actriz, conocida por su trabajo en Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children y Dark Shadows, fue revelada en los segundos finales de la temporada 2, donde solo se mostró su figura de espaldas, alimentando teorías y especulaciones entre los fanáticos.

Ahora, su incorporación como personaje regular marca la primera gran adición para la tercera entrega del fenómeno televisivo, que fue renovado durante el verano, incluso antes del estreno de la segunda temporada.

Eva Green se unirá al lenco de la temporada 3 de "Merlina". (Instagram/Eva Green)

La llegada de la artista también pone fin a varias teorías que circularon por meses en redes sociales, entre ellas la posibilidad de que Lady Gaga retomara su personaje de Rosalyn Rottwood para interpretar a Ophelia.

Las especulaciones crecieron luego de que la cantante compartiera escenario con Emma Myers y Evie Templeton en un show en Londres, alimentando rumores que finalmente quedan descartados con el anuncio oficial del casting.

Ophelia Frump, cuyo rastro se creía perdido, fue introducida en la historia como un misterio que rodeaba a la familia Addams.

A diferencia de Morticia —interpretada por Catherine Zeta-Jones—, Ophelia posee un estilo visual contrastante, caracterizado por su larga cabellera rubia y una inclinación hacia un comportamiento impredecible ligado a sus poderes psíquicos.

Ophelia Frump apareció al final de la segunda temporada de "Merlina". (Captura de video)

Según revela la serie, la tía de Merlina llevó sus habilidades a un extremo peligroso, lo que llevó a su madre, Hester Frump (Joanna Lumley), a internarla en el hospital psiquiátrico Willow Hill. Aunque logró escapar, su paradero se mantuvo oculto durante años.

El final de la temporada 2 dio el primer vistazo a su situación actual: después de que Merlina (Jenna Ortega) leyera un diario perteneciente a su tía —un gesto de confianza otorgado por Morticia—, la protagonista tuvo una visión de una mujer con cabellera rubia y una corona de flores.

Inmediatamente después, la serie mostró a Hester descendiendo al sótano de su mansión, donde Ophelia permanece encerrada en una celda. Vestida con un llamativo vestido rojo y aún sin mostrar su rostro, la escena la muestra escribiendo con su propia sangre la frase “Merlina debe morir”.

El personaje de Ophelia Frump será clave para la tercera entrega de la serie. (Captura de video)

La aparición de Ophelia no solo amplía el universo emocional de la familia Addams, sino que expande la mitología construida por los creadores Alfred Gough y Miles Millar.

Como en la serie de los años sesenta, donde Carolyn Jones interpretó tanto a Morticia como a Ophelia usando una peluca rubia, la dualidad entre ambas hermanas promete convertirse en uno de los ejes de la nueva temporada.

El elenco principal regresará para la tercera temporada con figuras como Jenna Ortega, Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley y Fred Armisen. Aún no hay fecha de estreno.

La tercera temporada aún no tiene fecha de estreno. (Netflix)

La incorporación de Eva Green también representa un regreso al género oscuro y fantástico que marcó su carrera, especialmente con Penny Dreadful, papel que le valió una nominación al Globo de Oro.

Actualmente, la actriz trabaja en varios proyectos cinematográficos, como The Trees, Blood on Snow y Just Play Dead.