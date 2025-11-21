Así es la rutina de Jonathan Bailey: cómo sus baños y excentricidades alimentan su arte

Jonathan Bailey reveló su ritual secreto de baños con sales del Himalaya y aceites esenciales para estimular la creatividad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jonathan Bailey, conocido por interpretar al vizconde Anthony Bridgerton en la exitosa serie Bridgerton y por su inminente regreso como Fiyero en Wicked: For Good, sorprendió al mostrar una faceta poco habitual de su vida en una entrevista exclusiva con Vanity Fair.

Lejos de la imagen pública que proyecta carisma y atractivo, Bailey se describió como una persona excéntrica y sensible, revelando detalles tan singulares como su devoción por los baños con sales del Himalaya y su compromiso social con la comunidad LGBTQ+ a través de su fundación The Shameless Fund.

Durante su estancia en París, adonde viajó para asistir a un desfile de Dior y presentar su fundación, Bailey explicó que su primer destino tras llegar al hotel fue la bañera.

El actor británico destacó su compromiso social con la comunidad LGBTQ+ a través de la fundación The Shameless Fund

“Me encantan los baños”, afirmó, detallando su preferencia por las sales del Himalaya, el aceite de lavanda y canela, y su costumbre de transformar la bañera en un “caldero” donde se sumerge como “una pequeña bolita de masa”.

El actor confesó que incluso lleva su portátil al baño, pese a los riesgos que esto implica. Para Bailey, el agua produce un efecto transformador: “Hay algo en estar en el agua que permite que tu cerebro funcione de una manera diferente… En mi cabeza, construyo pequeñas casas de Lego, como hacías de niño”, relató a Vanity Fair.

Excentricidad, referencias y búsqueda de identidad

Aunque el público suele percibirlo como encantador, Bailey admitió que su verdadera naturaleza es mucho más peculiar. “Me siento bastante excéntrico”, confesó, y explicó que se identifica con figuras como Gene Wilder, Jim Carrey y Robin Williams, a quienes admira por su energía y originalidad.

La carrera de Jonathan Bailey se caracteriza por la elección de personajes que desafían estereotipos y exploran nuevas masculinidades (REUTERS/Jack Taylor)

“Siento que hay una especie de brillante esfera palpitante que debe recuperarse de esas interpretaciones increíbles”, reflexionó. Entre sus contemporáneos, mencionó su admiración por David Jonsson y Harris Dickinson, de quien señaló: “Él es un bebé adorable. Hablemos de carisma”.

Carrera marcada por la autenticidad y la ruptura de estereotipos

La trayectoria de Bailey estuvo orientada a elegir personajes que desafían los estereotipos y exploran nuevas formas de masculinidad. Identificó su interpretación de Cassio en la producción de “Othello” del National Theatre en 2013 como su verdadero punto de inflexión.

Ese mismo año participó en la serie Broadchurch, pero el salto definitivo llegó con Bridgerton, donde encabezó una de las escenas más comentadas de la televisión reciente.

El salto a la fama de Bailey llegó con "Bridgerton", tras su participación en Othello y Broadchurch en 2013 (EFE/Nick Briggs/Netflix)

Bailey recordó el vértigo de la fama repentina: “Me preguntaba si esto había sucedido demasiado pronto”, y agregó: “Hay tantas cosas que no hice… No interpreté a Chéjov ni a Strindberg. No hice un número de claqué en el escenario”.

A pesar de sus dudas iniciales, reafirmó su posición en la industria con una nominación al Emmy por Fellow Travelers y su participación en Wicked, la película musical más taquillera de 2024, donde compartió escenas con Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Este año debutó en una gran franquicia cinematográfica, interpretando a un paleontólogo junto a Scarlett Johansson en Jurassic World Rebirth.

Influencias y compromiso social

Bailey debutó en la franquicia Jurassic World interpretando a un paleontólogo junto a Scarlett Johansson (Jasin Boland/Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

Bailey resaltó la influencia de figuras icónicas del cine y el teatro en su desarrollo artístico. En la entrevista con Vanity Fair, calificó a Jeff Goldblum, con quien compartirá pantalla en Wicked y en la saga de Jurassic World, como “mágico y brillante”, y añadió que podría seguirlo “a través de los bosques místicos de su mente” para luego retomar los elementos principales del guion.

Más allá de su carrera actoral, Bailey ejerce un rol activo en la defensa de los derechos LGBTQ+. En la capital francesa dio a conocer The Shameless Fund, fundación destinada a apoyar a esta comunidad.

Su implicación en causas sociales refleja el deseo de utilizar su visibilidad para generar un impacto positivo y ofrecer referentes auténticos a las nuevas generaciones.

Vida personal, recuerdos y nuevos retos

El actor comparte pantalla con Ariana Grande y Cynthia Erivo en Wicked, la película musical más taquillera de 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Bailey rememoró su infancia junto a sus tres hermanas mayores, quienes le enseñaban coreografías que luego él representaba para la familia. “Yo era como un pequeño pony de las Shetland que estaban domando para la doma clásica”, bromeó, y destacó que estos momentos fueron clave para descubrir su vocación artística.

El actor manifestó su deseo de asumir nuevos desafíos, como interpretar a un padre o a una persona real, y se mostró convencido de que pronto lo conseguirá.

En su despedida, Bailey subrayó que su autenticidad se hace visible tanto en sus rituales cotidianos como en la forma en que se vincula con los demás. Para él, la felicidad reside en los pequeños placeres y en la libertad de decidir cómo y con quién compartirlos, siempre lejos de las convenciones y de las conversaciones grupales digitales.