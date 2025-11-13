Susto en la premiere de “Wicked”: fan se abalanzó sobre Ariana Grande en plena alfombra roja

Cynthia Erivo reaccionó en defensa de Ariana Grande luego de que un hombre rompiera el cerco de seguridad en la premiere de "Wicked: For Good"

El estreno asiático de Wicked: For Good en Singapur se vio empañado por un tenso momento que protagonizó Ariana Grande. La cantante y actriz, que interpreta a Glinda en la esperada secuela dirigida por Jon M. Chu, fue sorprendida por un fan que irrumpió en la “alfombra amarilla” del evento celebrado la noche del jueves 13 de noviembre en Universal Studios Singapore. Su compañera de elenco, Cynthia Erivo, intervino de inmediato para protegerla.

Las cámaras del público registraron los detalles del hecho. Grande estaba saludando a los presentes junto a Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y el director Jon M. Chu cuando un hombre, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos, saltó la valla de seguridad y corrió directamente hacia ella.

El individuo alcanzó a la cantante, la rodeó con el brazo y la jaló hacia sí mismo. Ella trató de zafarse.

Cynthia Erivo, quien da vida la Bruja del Oeste en la saga inspirada en el universo de El mago de Oz, corrió hacia el hombre y se interpuso entre él y su compañera.

Grande fue sorprendida por un hombre que saltó las vallas de seguridad y la abrazó sin consentimiento.(Captura de videos)

Testigos y grabaciones muestran que la actriz le gritó para apartarlo mientras el equipo de seguridad se acercaba para retirar al intruso. Michelle Yeoh también se aproximó para consolar a Grande, quien lucía visiblemente afectada tras el susto.

Según el medio The Straits Times, el atacante fue empujado de nuevo hacia el otro lado de la valla y luego escoltado fuera del recinto por el personal de seguridad.

El agresor: un “troll” reincidente

El hombre fue identificado como Johnson Wen, un australiano de 25 años conocido en redes sociales como “Pyjama Man”. En su cuenta de Instagram, Wen publicó poco después un video del incidente con el mensaje: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme aparecer en la alfombra amarilla a tu lado”.

Los internautas lo han descrito como un “intruso serial en eventos públicos”. En los últimos meses, ha irrumpido en escenarios de artistas como Katy Perry —durante su concierto en Sídney en junio de 2025— y The Weeknd, así como en la pista del 100 metros masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El individuo también había hecho algo similar en el concierto de Katy Perry (Captura de videos)

El medio singapurense informa que Wen acumula más de 20 000 dólares australianos en multas y está vetado de varios recintos, como el Accor Stadium.

En una entrevista con 9News Australia en junio pasado, admitió estar desempleado y vivir en un hostal. En sus redes se describe como el “troll más odiado del mundo” y hasta solicita donaciones “para pagar sus cuentas”.

Pese a haber prometido que su escándalo en el show de Perry sería su “último acto de rebeldía”, volvió a su habitual constumbre en el evento de Wicked: For Good.

Tras presumir sin remordimiento sobre sus actos, el joven dijo en Instagram que había sido detenido brevemente pero que ya estaba “libre”.

La cantante fue consolada por Cynthia Erivo y Michelle Yeoh tras el inesperado encuentro con un intruso (REUTERS/Jack Taylor)

Por otro lado, usuarios en X notaron el impacto del incidente en la vocalista y actriz, quien tiene antecedentes con episodios tensos.

La artista de 32 años ha hablado abiertamente de su estrés postraumático tras el atentado en su concierto en Manchester en 2017, en el que murieron 22 personas. “No creo que algún día pueda hablar de eso sin llorar”, confesó a British Vogue en 2018. En esa misma entrevista, reconoció haber padecido episodios severos de ansiedad tras aquel ataque.

La premiere en Singapur —la única parada asiática del tour promocional de Wicked: For Good— reunió al elenco estelar de la producción: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y el director Jon M. Chu. Los fanáticos habían pagado más de 90 dólares para asistir al evento en Resorts World Sentosa, según prensa local.

El filme, que llegará a cines de América Latina el 20 de noviembre de 2025, continúa la historia iniciada en Wicked: Part One. Según Chu, esta segunda entrega representa “un nuevo capítulo” y conecta directamente con el clásico El mago de Oz.