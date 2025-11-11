Entretenimiento

Travis Scott suma diez nominaciones a los Grammy y mantiene la esperanza de lograr su primer premio

El rapero estadounidense figura entre los artistas más destacados, pero nunca galardonados. Optimismo, reconocimiento futuro y una presencia vigente lo posiciona como uno de los favoritos en cada entrega

Guardar
Travis Scott acumula diez nominaciones
Travis Scott acumula diez nominaciones a los premios Grammy sin haber conseguido aún una victoria en la industria musical (AP Photo/Chris Pizzello, File)

Travis Scott, reconocido exponente de la música urbana, acumula diez nominaciones a los premios Grammy sin haber logrado aún una victoria.

Pese a este extenso historial, el rapero estadounidense mantiene la esperanza de que la situación cambie y su nombre finalmente figure entre los ganadores, según informó Complex tras el anuncio de los candidatos para la edición de 2026.

Expresiones públicas de frustración y esperanza

La noche del 7 de noviembre, jornada en la que se revelaron los nominados a los Grammy, Scott reaccionó en la red social X a una publicación que lo incluía en una lista de artistas con numerosas nominaciones y ningún premio, junto a figuras como Nicki Minaj y Playboi Carti.

El rapero estadounidense expresa públicamente
El rapero estadounidense expresa públicamente su esperanza de lograr un Grammy tras años de reconocimientos fallidos (REUTERS/Mike Blake)

“Esto cambiará para mí algún día. Solo esperen”, escribió el rapero de Houston, quien poco antes había sorprendido durante una presentación en Japón con la aparición del artista anteriormente conocido como Kanye West, según Complex. Esta manifestación pública reflejó su esperanza frente a la falta de reconocimientos previos.

Sin embargo, la frustración de Scott por la ausencia de premios ha quedado patente en otras ocasiones. Durante la premiación de 2024, el músico utilizó su interpretación de “FE!N”, uno de los sencillos más exitosos de su álbum “Utopia”, para expresar su molestia en vivo: “¡Me ignoraron 10 veces!”.

Adaptó así el primer verso de la canción, señalando directamente a la Recording Academy. Episodios como la omisión de su disco “Birds in the Trap Sing McKnight” en 2016 marcaron otros momentos clave de desencanto tanto para el artista como para su entorno.

Panorama de los Grammy 2026 y rivalidad en la categoría principal

La edición 2026 de los
La edición 2026 de los Grammy presenta una competencia reñida en la categoría Mejor Álbum de Rap con artistas destacados como Kendrick Lamar y Tyler, The Creator (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

La edición de los Grammy prevista para febrero de 2026 promete una reñida competencia en la categoría Mejor Álbum de Rap. Los nominados anunciados son: “Let God Sort Em Out” de Clipse, “Glorious” de GloRilla, “God Does Like Ugly” de J.I.D, “GNX” de Kendrick Lamar y “CHROMAKOPIA” de Tyler, The Creator.

Aún está pendiente la confirmación de quién será el anfitrión principal del evento, detalle que sigue generando expectativas entre los seguidores del género y la industria, como informó Complex.

En la edición de 2025, el premio a Mejor Álbum de Rap fue para Doechii con su obra “Alligator Bites Never Heal”. El triunfo de este trabajo musical ejemplificó el impacto que pueden tener nuevas voces y propuestas dentro de la escena, dejando la vara alta para quienes compiten este año. La diversidad estilística y la evolución del rap serán factores clave en la definición del próximo ganador, en una temporada que se proyecta como una de las más competitivas en los últimos años.

Debate en la industria sobre reconocimiento y criterios

Artistas como Snoop Dogg y
Artistas como Snoop Dogg y A$AP Rocky también suman nominaciones sin victorias, alimentando la discusión sobre la valoración del rap contemporáneo (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

El caso de Travis Scott no es único: artistas como Snoop Dogg y A$AP Rocky también acumulan nominaciones sin haber conseguido un Grammy.

Este fenómeno sostiene el debate dentro de la industria respecto a los criterios que aplica la Recording Academy para sus decisiones. Tanto fanáticos como músicos y críticos han cuestionado si las valoraciones del jurado reflejan la influencia real de estos artistas en el desarrollo y popularidad del rap contemporáneo.

Además, estas situaciones han motivado a sectores del público a analizar el peso de la innovación frente a la tradición dentro de los premios. Se discute la necesidad de adaptar los parámetros de selección y la composición de los comités a una escena musical en permanente transformación. Para muchos, la ausencia de reconocimientos para figuras emblemáticas genera incertidumbre sobre la representatividad de estos galardones.

Persistencia y convicción ante la adversidad

La persistencia de Travis Scott
La persistencia de Travis Scott y su convicción de alcanzar un Grammy reflejan la aspiración de muchos referentes del rap internacional (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

A pesar de los reiterados desaires, Travis Scott reafirma su voluntad de continuar creciendo en la industria y conquistando nuevos horizontes creativos.

El rapero mantiene la convicción de que, tarde o temprano, su esfuerzo se traducirá en un reconocimiento tangible por parte de la Recording Academy. Este espíritu de perseverancia es compartido por otros colegas que, como él, confían en un futuro distinto y mantienen viva la aspiración de sumar su nombre a la lista de grandes triunfadores.

Así, mientras se avecina una nueva entrega de los Grammy, la expectativa en torno al reconocimiento de Travis Scott sigue latente. Su trayectoria y popularidad lo mantienen como uno de los referentes del rap internacional, a la espera de que la Academia de una vez por todas le otorgue el galardón que muchos ya consideran merecido.

Temas Relacionados

Travis ScottPremios GrammyRecording AcademyNicki MinajMejor Álbum de RapMúsica urbanaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La hija de Paul McCartney se burla de la famosa detención de su padre por llevar marihuana en la maleta: “Incluso un niño de 9 años lo habría escondido mejor”

McCartney enfrentó la posibilidad de una condena de siete años de trabajos forzados por llevar cannabis a Japón

La hija de Paul McCartney

Sabrina Carpenter protagonizará y producirá un musical inspirado en “Alicia en el país de las maravillas”

Tras seis nominaciones al Grammy, la cantante da el salto al cine con un musical inspirado en el clásico escrito por Lewis Carroll

Sabrina Carpenter protagonizará y producirá

Hailey Bieber habló sobre cómo lleva su matrimonio con Justin Bieber: “Nos lo tomamos un día a la vez”

La modelo reflexionó sobre la maternidad y su relación con el cantante con quien tiene seis años de matrimonio

Hailey Bieber habló sobre cómo

La trilogía fallida de Kevin Costner que le dejó un sabor amargo: “Tenía potencial, pero la arruinaron”

El actor cree que “Mr. Brooks” merecía haber continuado como una franquicia

La trilogía fallida de Kevin

A la espera del debut de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el regreso de villanos icónicos entusiasma a los fanáticos

El Universo Cinematográfico de Marvel prepara películas y series con antagonistas clásicos y nuevas amenazas. Desafíos inéditos y renovación de personajes serán claves antes del esperado evento, según Hobby Consolas

A la espera del debut
DEPORTES
Pierre Gasly reveló detalles de

Pierre Gasly reveló detalles de la ventaja que tendrá Alpine en la temporada 2026 de F1: los problemas que sufrirán los otros equipos

La dura crítica de Latorre a Gallardo tras la derrota de River ante Boca: “Un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones”

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la apasionante definición del Torneo Clausura: el cronograma completo

Furor por los looks de los jugadores de Boca en su vuelta a la práctica tras el Superclásico: Paredes y Dua Lipa, los “dueños” de los memes

Las perlitas del entrenamiento de Argentina: el show de golazos, los looks de Messi y De Paul y el gesto de Mastantuono

TELESHOW
El romántico intercambio de Tini

El romántico intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en redes

Valentina Cervantes y su hijo Benjamín mostraron su viaje de regreso a Inglaterra luego de dejar MasterChef

Roberto Pettinato y Jimena Heredia disfrutaron sus primeras vacaciones juntos en Aruba

El video inédito de la boda secreta del doctor Cormillot y Estefanía Pasquini en Las Vegas, con “Elvis” como testigo

La drástica reacción de Mauro Icardi luego de la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Vacunarse salva vidas: el Perú

Vacunarse salva vidas: el Perú refuerza la protección gratuita nacional ante enfermedades prevenibles

Apagón nacional en República Dominicana: un fallo masivo dejó al país sin luz y paralizó servicios esenciales

Taiwán busca consolidar su presencia diplomática en Europa ante el asedio del régimen de China

Cómo ser el mejor copiloto en una rodada de motociclistas

Cómo será el proceso de investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo en Uruguay