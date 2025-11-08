Jeremy Renner rechazó las denuncias de una directora de cine que lo acusa de haberle enviado fotos íntimas

La denuncia se hizo pública a través de Instagram y una entrevista con el Daily Mail.(REUTERS/May James)

Jeremy Renner, reconocido por su papel como Hawkeye en Marvel, enfrenta una nueva polémica a raíz de las acusaciones de la cineasta china Yi Zhou (37). Ella sostiene que el actor, con quien colaboró recientemente en dos películas, le envió imágenes íntimas no solicitadas y que la amenazó con reportarla a inmigración cuando lo confrontó por su conducta.

Las denuncias se hicieron públicas esta semana a través de Instagram y en una entrevista con el Daily Mail.

Zhou, directora del documental Chronicles of Disney —en el que Renner participa—, narró lo que califica como una experiencia traumática y abusiva con el actor.

Según su versión, Renner habría comenzado a escribirle en junio pasado con intenciones románticas, adjuntando incluso fotografías íntimas no solicitadas.

La directora aseguró que el actor la sedujo con promesas románticas en paralelo a su colaboración profesional. (Yi Zhou/Into the Sun Entertainment)

Zhou asegura que durante ese periodo la estrella de Marvel la sedujo con llamadas y promesas de una relación amorosa. En palabras citadas por el Daily Mail, ella creyó en “la posibilidad de redención” porque él le dijo “que había estado soltero por mucho tiempo y estaba buscando una relación de largo plazo”.

Según su versión, ambos comenzaron una relación sentimental al tiempo en que trabajaban en dos proyectos: el documental Chronicles of Disney, estrenado en octubre, y la película animada Stardust Future

La tensión se habría intensificado cuando Renner se negó a promocionar el documental en redes sociales y tampoco desmintió públicamente rumores que atribuían el proyecto a inteligencia artificial, lo que habría perjudicado la reputación de su trabajo.

Cuando la directora asiática lo confrontó por lo que describe como “mal comportamiento” y exigió respeto, asegura que él respondió con una amenaza relacionada a su estatus migratorio en Estados Unidos.

La cineasta asegura haber guardado pruebas de mensajes que demuestran el hostigamiento (Yi Zhou/vía Daily Mail)

Según el mensaje de texto al que accedió el Daily Mail, el actor de Haweke alegó que “ICE va a ser notificada de tu...”

Cabe mencionar que el mensaje quedó incompleto en la captura que compartió ZHou con el medio británico.

La directora también relató un episodio ocurrido en agosto en la casa del actor en Reno, Nevada.

Según la cineasta china, Renner habría tomado una botella de vino entera y comenzó a gritarle durante dos horas. Zhou afirmó que tuvo que encerrarse en una habitación para estar a salvo, “rezando para que no entrara durante la noche porque estaba realmente furioso”. También habría compartido su ubicación con colegas y familiares “por si me pasaba algo”.

Zhou afirmó que todas sus declaraciones están respaldadas por “registros escritos” y que hablar públicamente le tomó “mucho tiempo y coraje”.

La respuesta del actor

Representantes de Renner califican la historia como “totalmente inventada” (Redes sociales)

Renner rechazo por completo la denuncia pública a través de su representante legal, Marty Singer. “Estas acusaciones son totalmente inexactas y falsas”, declaró su equipo a la prensa.

La defensa sostiene que la cineasta actúa por despecho luego de que Renner “rechazara el acercamiento romántico de Zhou” y no accediera a promocionar sus proyectos.

Singer acepta que Renner se reunió una vez en julio en un hotel de Nevada, donde el actor fue entrevistado para el documental de Zhou. En esa ocasión, asegura que hubo “un breve encuentro consensuado”.

Luego se volvieron a ver en agosto, pero no han hablado en más de un mes. El equipo legal insiste en que Renner no ha tenido contacto con ella desde entonces y que ha ignorado supuestos mensajes de amor que la cineasta habría seguido enviándole.

“La verdad es que la Sra. Zhou ha acosado y perseguido de forma implacable y agresiva a mi cliente durante meses sin que este haya correspondido, salvo por un único y breve encuentro el 12 de julio de 2025″, sentenció el abogado.

Jeremy Renner en el documental "Chronicles of Disney" (Captura del tráiler/YouTube)

Renner aún se encuentra reconstruyendo su carrera tras el grave accidente con una máquina quitanieves el 1 de enero de 2023.

El actor también ha enfrentado otras controversias en el pasado, como las acusaciones de su exesposa Sonni Pacheco durante su disputa de custodia. Según recordó Rolling Stone, Pacheco aseguró que Renner la había intimidado y que incluso llegó a amenazar con matarla, declaraciones que su equipo legal desmintió en aquel momento.