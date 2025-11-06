Entre el orgullo y la emoción: Tracy Morgan abre las puertas de su intimidad y la relación con sus hijos

Tracy Morgan es padre de cuatro hijos: Gitrid, Malcolm, Tracy Jr. y Maven Sonae, cada uno con historias y personalidades distintas (Grosby)

Tracy Morgan, reconocido actor y comediante estadounidense, es padre de cuatro hijos cuyas trayectorias personales y vínculos familiares han formado parte esencial de su vida pública y privada.

A lo largo de los años, los momentos más significativos en la vida de Morgan han estado marcados, en gran medida, por su papel como padre junto a sus dos esposas: primero Sabina Morgan, con quien tuvo tres hijos, y después Megan Wollover, madre de su hija menor.

El núcleo familiar de Tracy Morgan

La familia Morgan se compone de cuatro hijos: Gitrid, Malcolm, Tracy Jr. y Maven Sonae, todos con historias y estilos de vida propios. Los tres primeros nacieron fruto del matrimonio de Tracy con su novia de la secundaria, Sabina Morgan.

La pareja se divorció en 2009 y, años más tarde, Sabina falleció tras una batalla contra el cáncer en 2016. Pese a este desenlace doloroso, Tracy compartió en una entrevista con CBS News en octubre de 2025: “Mi esposa, Sabina, falleció. Murió hace ocho años… Estuve con ella en el hospital el día que cerró los ojos y le dije: ‘Te amo. Te extraño y por favor, perdóname por cualquier daño que te haya causado. Nos volveremos a ver’”.

El comediante tuvo tres hijos con su primera esposa, Sabina Morgan, y una hija, Maven Sonae, con su segunda esposa, Megan Wollover (Grosby)

La hija menor del comediante, Maven Sonae, nació en 2013, resultado de su relación con Megan Wollover. Su llegada marcó una nueva etapa en su vida, especialmente después de un grave accidente automovilístico en 2014 que casi le cuesta la vida.

Al reflexionar sobre su recuperación y la importancia de la familia, Tracy dijo a Rolling Stone en 2016: “Voy a necesitar más que un coche para salir de aquí. Tengo que criar a mi hija, a mi esposa, a mi familia… ¡Me necesitan!”. Posteriormente, Tracy y Megan contrajeron matrimonio en 2015, aunque el vínculo terminó en divorcio en 2020.

La vida de Tracy Morgan como padre ha estado marcada tanto por momentos difíciles, como por logros personales y familiares. Su motivación por sus hijos ha influido en decisiones clave, como su determinación de dejar de beber tras una serie de arrestos por conducir ebrio.

Además, ha reflejado públicamente su deseo de dejar un legado y ser un ejemplo positivo para ellos. En sus propias palabras: “Para mis hijos y mi hija, solo quiero dejar un legado. Cuando ya no esté, quiero que vayan a mi estrella en Hollywood y digan: ‘Ese es mi abuelo’… y que puedan construir sobre esa base”.

La paternidad, marcada por pérdidas, desafíos y triunfos, puso al artista en el centro de momentos emotivos que superan cualquier escenario de televisión o cine. REUTERS/Caitlin Ochs

Gitrid Morgan (39 años)

Gitrid Morgan, nació el 17 de marzo de 1986. Aunque en su infancia fue fotografiado en ocasiones junto a su padre, ha elegido una vida privada alejada de la visibilidad mediática y las redes sociales. La información sobre su ocupación o actividades actuales es limitada, ya que ha mantenido deliberadamente un perfil bajo.

En entrevistas, Tracy ha manifestado su aprecio por la oportunidad de dejar un legado para todos sus hijos, incluidos aquellos como Gitrid, que han preferido mantenerse fuera del centro de atención.

En una conversación con Today en noviembre de 2021, el comediante expresó el profundo sentido de responsabilidad y gratitud por seguir presente para su familia tras su accidente: “Para mis hijos y mi hija, solo quiero dejar un legado (…) y que puedan construir sobre esa base”.

Malcolm Morgan (37 años)

Malcolm Morgan, segundo hijo de Tracy y Sabina, nació el 12 de noviembre de 1987. Al igual que su hermano mayor, Malcolm ha optado mayormente por la discreción, preservando los detalles de su vida privada y evitando la exposición mediática constante. Sin embargo, su presencia y relación con la familia han sido temas recurrentes en las reflexiones de Tracy Morgan.

Tracy Morgan Jr. ha acompañado a su padre en eventos públicos y recientemente se graduó en música y grabación de sonido en la Universidad de New Haven (Photo by Travis P Ball/Sipa USA) (Grosby)

Luego de dos episodios de arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en 2005 y 2006, Tracy atribuyó a sus tres hijos, particularmente a Malcolm, su decisión de hacer cambios profundos en su estilo de vida.

En 2009, declaró a la revista PEOPLE: “Trato a mis hijos como a jóvenes adultos. Si tienen algún problema, acuden a mí. Soy el tipo de padre que deja todo lo que está haciendo por ellos y siempre les dice que me hablen de ello”. También agregó: “Se han convertido en jóvenes respetables y más graciosos de lo que yo jamás podría ser”.

Tracy Morgan Jr (34 años)

El menor de los hijos varones, Tracy Morgan Jr., nació el 25 de agosto de 1991. A diferencia de sus hermanos mayores, ha compartido algunas experiencias bajo los reflectores junto a su padre. Lleva el nombre de su progenitor, igual que el icónico personaje de Morgan en “30 Rock”, Tracy Jordan.

Tracy Jr. ha acompañado a su padre y a su hermana Maven en eventos públicos de relevancia, como la ceremonia donde el comediante recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2018, así como la Gala del Friars Club en 2022, cuando Morgan fue premiado como Ícono del Entretenimiento.

Maven Sonae, la hija menor de Tracy Morgan, ha influido profundamente en la perspectiva del comediante sobre la paternidad y el respeto hacia las mujeres (Grosby)

En el ámbito académico, Tracy Jr. alcanzó un hito familiar al graduarse de la Universidad de New Haven en junio de 2025, obteniendo una licenciatura en música y grabación de sonido. La universidad compartió un video en el que se ve a padre e hijo fundiéndose en un abrazo tras la ceremonia.

Maven Sonae Morgan (12 años)

Maven Sonae, la única hija de Tracy Morgan, nació el 2 de julio de 2013 en Nueva York. Su llegada significó un cambio trascendental en la vida de Tracy. Tal como relató a PEOPLE en marzo de 2017: “Tengo tres hijos varones, pero la gente siempre me decía: ‘No hay nada como tener una hija’, y no entendí a qué se referían hasta que tuve a mi hija. Me cambió como hombre. Simplemente, cambió mi perspectiva sobre las mujeres. Siempre las he respetado, pero ahora las respeto aún más”.

El vínculo entre Tracy y Maven se ha manifestado en distintas formas. Durante su paso por el programa de Kelly Clarkson en septiembre de 2022, Tracy compartió: “Hay 14 o 15 tiburones ahí dentro, de puntas negras y de puntas blancas. Ella quería estudiarlos, así que puse como ocho tanques en la casa y tengo el tanque de tiburones afuera”, en referencia al apoyo a la vocación científica de su hija.

Además, Maven ha incursionado en la actuación, participando en la serie de su padre, “The Last OG”. En Today, en noviembre de 2021, Morgan recordó: “Tenía diez meses cuando me atropelló el camión… Sabía que tenía que estar ahí para ella. Quería ver a mi hija. Siempre he querido una hija. Tengo una versión femenina de mí mismo, y la veo crecer cada día bajo mi mirada. Y la amo”.