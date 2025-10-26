Jennifer Aniston habló sobre liderazgo, amistad y cómo superar la presión mediática

Jennifer Aniston revela sus claves para organizar una vida profesional intensa y mantener el equilibrio personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

La carrera de Jennifer Aniston está marcada por una intensidad constante desde su papel estelar en Friends. Durante más de 30 años, la actriz ha transitado por un camino profesional repleto de rodajes, compromisos promocionales y una exposición mediática incesante. En la actualidad, no solo se mantiene como una de las figuras más reconocidas de la industria, sino que ha ampliado su campo de acción al asumir la producción ejecutiva de proyectos como The Morning Show, lo que ha elevado aún más la exigencia de su agenda diaria.

A pesar de la presión y el ritmo acelerado, la intérprete se declara apasionada por su trabajo, convencida de que la dedicación y el esfuerzo han sido los motores fundamentales de su éxito. Este doble rol en la exitosa serie la sitúa en el centro de la escena y le exige una gestión del tiempo aún más rigurosa.

La combinación de responsabilidades frente y detrás de cámaras ha intensificado su carga laboral, pero Aniston sostiene que su entusiasmo por el oficio permanece intacto. Para ella, la pasión es el elemento que le permite afrontar los desafíos de una vida profesional tan demandante.

La actriz comparte cómo gestiona su agenda entre rodajes, producción y bienestar físico y mental (REUTERS/Mario Anzuoni)

La clave de Jennifer Aniston para organizar su vida

Con una agenda que no da tregua, Jennifer Aniston ha desarrollado estrategias precisas para encontrar equilibrio y bienestar personal. En diálogo con People, la actriz de 56 años explicó que, con el paso del tiempo, ha perfeccionado su capacidad para reservar espacios propios en su calendario.

“Esto es otra cosa en la que me he vuelto muy buena en los últimos años: encontrar tiempo”, afirmó. Su método consiste en comunicar de manera clara a su equipo cuándo necesita un periodo de descanso: “Solo le digo al equipo: ‘El mes de la paz ya no funciona’. No vamos a hacer nada para el mes que nos funcione ese año”. Reveló que identifica el momento adecuado y lo establece como un compromiso inamovible, como por ejemplo sus vacaciones.

La actriz considera que estos descansos son esenciales para preservar la salud física y mental. “Creo que es fundamental porque, si nos quedamos sin energía por trabajar demasiado y no nos damos la oportunidad de recargar nuestros cuerpos mental y físicamente, somos inútiles”, sostuvo. De este modo, reconoce que el agotamiento y la falta de sueño afectan tanto el ánimo como el rendimiento.

Aniston destaca la importancia de reservar tiempo propio y priorizar el descanso para evitar el agotamiento (REUTERS/Monica Almeida)

Aunque se describe como “un poco adicta al trabajo”, ha decidido priorizar el tiempo para viajar y desconectarse de las obligaciones profesionales. Según su visión, el trabajo pierde sentido si no se acompaña de experiencias enriquecedoras fuera del ámbito laboral.

Su compromiso con el bienestar se extiende también al cuidado físico. Explicó cómo adaptó sus rutinas de ejercicio a las necesidades de su cuerpo y a escuchar sus límites. “Tienes que respetar tu cuerpo, algo en lo que he mejorado mucho con la edad”, señaló.

La actriz atribuye parte de este progreso a su colaboración con una marca de fitness, con la que ha trabajado desde 2023 y que le ha permitido lanzar el Longevity Bundle, inspirado en su propia rutina. “A medida que he ido aprendiendo más sobre el cuerpo a lo largo de los años, he podido volverme más fuerte de lo que jamás imaginé”.

Su doble función en The Morning Show

El trabajo de Jennifer Aniston en The Morning Show representa una de las etapas más exigentes y gratificantes de su carrera. En este proyecto, la actriz no solo interpreta a uno de los personajes principales, sino que también asume el rol de producción ejecutiva, lo que implica una participación activa en las decisiones creativas y organizativas del proyecto. Con este trabajo, su agenda se llenó aún más, obligándola a perfeccionar sus habilidades de gestión y liderazgo.

Jennifer Aniston junto con Reese Witherspoon, las protagonistas de The Morning Show (REUTERS/Kylie Cooper)

Esta serie, estrenada en 2019, narra el detrás de cámara de un noticiero matutino de Nueva York. Alex Levy y Brasley Jackson, las conductoras, son interpretadas por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, quienes coincidieron en Friends. La hoy productora destacó la labor de su amiga y resaltó la amistad y el apoyo entre mujeres en la industria del entretenimiento.

Asimismo, se refirió al fenómeno de “nepo babies”, una forma de llamar a los hijos de ya famosos que irrumpieron en el mundo del espectáculo: “Si no tienes talento, no vas a durar. Puedes entrar por la puerta por ser hijo de alguien, pero si no eres bueno, no continúas”, destacando que, a pesar de su lugar de privilegio, sostiene que el talento es fundamental para crecer en el rubro.

Las adversidades que superó Jennifer Aniston

La vida de Jennifer Aniston ha estado marcada por desafíos personales que han influido en su carácter y en su manera de afrontar la fama. Durante su infancia, experimentó frecuentes mudanzas debido a la inestabilidad laboral de su padre, el actor John Aniston, y vivió el divorcio de sus padres a los nueve años. “Hubiera dado cualquier cosa por tener su atención”, confesó al recordar esa etapa, aunque con el tiempo logró aceptar esas heridas.

Por otro lado, en la escuela enfrentó dificultades derivadas de la dislexia, lo que le generó inseguridades y la sensación de ser “la persona más tonta del mundo”. Sin embargo, aprendió a valorar su inteligencia emocional y su capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana. Su ingreso a la escuela de artes escénicas en Nueva York marcó un punto de inflexión, a pesar de las críticas iniciales de algunos profesores.

Jennifer Aniston y sus primeros pasos en Friends (Captura de video)

Ya de más grande, la exposición mediática que sufrió tras el éxito de Friends. Desde entonces, ha aparecido en más de 2.000 portadas de prensa sensacionalista, lo que equivale a una portada diaria durante más de cinco años. La actriz reveló que, al principio, la atención pública le afectaba profundamente, pero con el tiempo aprendió a relativizarla y a centrarse en lo que realmente importa.

En cuanto a su decisión de no ser madre, explicó que alcanzó la paz al aceptar que era algo fuera de su control y que no deseaba adoptar, ya que anhelaba tener un hijo con su propio ADN. Aunque a veces surgen pensamientos sobre lo que pudo haber sido, afirma haber encontrado serenidad en su presente.

A pesar de los desafíos y la exposición pública, Jennifer Aniston mantiene su entusiasmo por el trabajo y valora el círculo de amistades que la acompaña, convencida de que lo esencial reside en la autenticidad y en el disfrute de su vocación.