Los cofundadores de KISS se reencontraron en el funeral de Ace Frehley en el Bronx

El mundo del rock se vistió de luto tras la muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de la legendaria banda KISS, quien falleció el 17 de octubre a los 74 años. Una semana después, sus compañeros y amigos más cercanos se reunieron en el Bronx, Nueva York, para rendirle un último adiós. La ceremonia, íntima y emotiva, reunió nuevamente a los tres cofundadores sobrevivientes de la agrupación: Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, marcando un reencuentro histórico tras décadas de distanciamiento.

El periodista musical y personalidad de SiriusXM, Eddie Trunk, amigo de Frehley desde hace años, fue uno de los asistentes al funeral. A través de una publicación en Instagram el 23 de octubre, compartió una imagen de una estampa conmemorativa que incluía el mensaje: “En memoria de Paul ‘Ace’ D. Frehley”. En el pie de foto, Trunk escribió: “@acefrehleyofficial ha sido enterrado en el Bronx, Nueva York”, confirmando así que el servicio se realizó en un entorno reservado y con la presencia de familiares y amigos íntimos.

Trunk describió el evento como “un par de días emotivos” y señaló que todos los servicios religiosos “transcurrieron de la mejor manera posible”, destacando la unión de los miembros originales de KISS en un momento tan significativo. Según el locutor, “asistieron un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos, incluidos los tres miembros originales supervivientes de @kissonline”.

El legado de un guitarrista que marcó una época

Ace Frehley fue uno de los pilares fundamentales de KISS, banda que redefinió el espectáculo en vivo durante los años 70 con su estilo teatral, su característico maquillaje y su energía explosiva sobre el escenario. Nacido en el Bronx en 1951, Frehley formó parte de la alineación original que lanzó el álbum debut de la banda en 1974, contribuyendo con su distintivo sonido de guitarra en clásicos como “Detroit Rock City” y “Shock Me”.

A pesar de su enorme influencia musical, Frehley dejó el grupo en 1982 debido a diferencias internas y problemas personales, aunque regresó temporalmente en los años 90 para la gira de reunión de KISS. Su estilo de interpretación y su carisma lo convirtieron en una figura de culto dentro del rock, inspirando a generaciones de guitarristas.

Su fallecimiento fue reportado inicialmente por TMZ, que informó que el músico se encontraba con soporte vital tras sufrir una hemorragia cerebral causada por una caída semanas antes de su muerte. La noticia causó conmoción en la comunidad musical, ya que Frehley era considerado no solo un ícono del género, sino también una figura profundamente querida entre los fanáticos.

Un adiós íntimo y lleno de respeto

Durante el funeral, los asistentes recordaron la trayectoria del guitarrista y su influencia en el sonido de una de las bandas más reconocibles del mundo. La familia de Frehley emitió un comunicado al medio PEOPLE, en el que expresó su profundo dolor por la pérdida. “Estamos completamente devastados y desconsolados”, escribieron. “En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo”.

El mensaje también destacó el carácter humano del músico: “Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que transmitió a los demás. La magnitud de su fallecimiento es épica e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre”.

Aunque no se compartieron imágenes del encuentro entre los exmiembros de KISS, la confirmación de su presencia por parte de Eddie Trunk representa un momento histórico para los fanáticos. Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss no habían sido vistos juntos en público desde hace años, lo que da una dimensión especial a este último adiós.

Un posible homenaje para los fanáticos

En su publicación, Eddie Trunk también reveló que la familia de Frehley le dio permiso para organizar en el futuro un espectáculo homenaje abierto a los seguidores del guitarrista. “Me dieron el visto bueno para realizar un homenaje o una celebración para los fans en algún momento”, escribió. “Creo que eso, y muchos otros tributos, son merecidos y deberían suceder”.

El presentador aseguró que, aunque aún no existen detalles concretos sobre la fecha o el formato del evento, se informará al público cuando haya un plan definitivo. “Creo que es importante para el legado de Ace, sus fans y los innumerables guitarristas a los que influyó”, añadió. Frehley, conocido por su sonido innovador y su actitud irreverente, fue un referente para músicos como Slash, Dave Grohl y Tom Morello, quienes en varias ocasiones reconocieron su impacto.

Trunk cerró su mensaje con una frase que resumió el sentir de los fanáticos: “Por ahora, sube el volumen de la música y recuerda y celebra a Ace por todo lo que nos dio y nos dejó. #RIPAce”.

La huella eterna de Ace Frehley

El legado de Ace Frehley trasciende su paso por KISS. Con una carrera solista que incluyó discos como “Frehley’s Comet” (1987) y “Spaceman” (2018), el guitarrista demostró una versatilidad artística que lo mantuvo vigente por décadas. Su característico personaje del “Spaceman” —uno de los cuatro íconos de KISS junto al “Demon”, el “Starchild” y el “Catman”— quedó grabado en la cultura popular como símbolo del exceso, la creatividad y la energía del rock de los setenta.

Más allá de los conflictos y separaciones que marcaron a la banda, Frehley siempre fue reconocido por su aporte al sonido original de KISS y su influencia en la expansión del hard rock estadounidense. En 2014, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus antiguos compañeros, un reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música moderna.