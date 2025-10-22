Entretenimiento

Ace Frehley: pruebas toxicológicas buscan aclarar la causa de muerte del guitarrista de KISS

El legendario músico fue hospitalizado tras una caída en su estudio que le provocó una hemorragia cerebral

Evelin Meza Capcha

Evelin Meza Capcha

Días antes de su deceso, el guitarrista canceló su gira por los problemas médicos que le generó la caída

El guitarrista y cofundador de la icónica banda KISS, Ace Frehley, falleció el jueves 16 de octubre de 2025 a los 74 años, según confirmó su familia.

Hace algunas semanas, Frehley sufrió una fuerte caída en su estudio, lo cual le causó una hemorragia cerebral que lo obligó a ingresar al hospital y conectarse a un respirador. Desde entonces, el condado de Morris (Nueva Jersey) ha iniciado un procedimiento de examen externo del cuerpo y pruebas toxicológicas para determinar oficialmente la causa exacta de su muerte. Según un representante de la oficina del forense, no se realizó una autopsia completa todavía, pero los análisis toxicológicos están en marcha y se espera que el informe final se dé a conocer en las próximas semanas.

Información de prensa especializada señala que días antes del fallecimiento ya se había cancelado la gira de 2025 de Frehley por “problemas médicos persistentes”, derivados de la caída.

Ace Frehley se convierte en el primer miembro original de KISS en fallecer REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Las pruebas en curso implican que aún no se puede asegurar que la caída y la hemorragia cerebral sean la única causa del deceso; los análisis complementarios buscarán descartar otras complicaciones médicas o factores que pudieran haber influido.

Carrera e impacto de Frehley

Ace Frehley nació como Paul Daniel Frehley en Nueva York y fue miembro fundador de KISS en 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Su personaje en el escenario era “The Spaceman” (“El Astronauta”), con maquillaje plateado y teatralidad en su performance. Durante su etapa con KISS tocó de 1973 a 1982 antes de abandonar el grupo por problemas de adicción y diferencias creativas.

En 2014 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll con KISS. Su influencia alcanzó generaciones de guitarristas a través de su estilo distintivo y presencia escénica.

Reacciones de sus compañeros de banda

Gene Simmons y Paul Stanley compartieron su pesar tras la muerte de su antiguo compañero de banda

Tras la confirmación de su muerte, Gene Simmons y Paul Stanley emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron estar “completamente devastados” por la pérdida de Frehley, a quien calificaron como un “soldado de rock esencial e irreemplazable” en los capítulos más formativos de la banda.

Por su parte, Peter Criss declaró que Frehley había influido y tocado los corazones de millones de personas y pidió respeto por la familia en su duelo. Numerosos músicos y bandas también rindieron homenaje, destacando su legado en el género del rock.

Ace Frehley ocupa un lugar agridulce en la historia del rock: fue el primer miembro original de KISS en fallecer. Su carrera se distingue por combinar espectáculo teatral, riffs potentes y una identidad visual ya emblemática. Además, su etapa en solitario mostró que podía tener éxito fuera del grupo que lo lanzó a la fama.

Próximos pasos en la investigación y repercusiones

La resolución de la muerte de Ace Frehley aún puede tomar varias semanas en concretarse (Foto: Dave Allocca / Starpix / Shutterstock)

Por otro lado, la cancelación de la gira de 2025 y la hospitalización previa ya dejaban entrever la gravedad de su estado. Ahora, su legado será analizado con mayor detenimiento, y la ruptura de la barrera temporal — su caída, el soporte vital, el examen — añade una dimensión de investigación forense al desenlace.

