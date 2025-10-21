“Cómo lo rechacé, en qué estaba pensando”: la inesperada confesión de Jennifer López sobre el papel que cambió su camino en Hollywood

Jennifer Lopez se arrepiente de haber rechazado un papel de Oscar (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una carrera marcada por éxitos, tanto en la música como en el cine, Jennifer López se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento internacional. Su nombre está asociado a grandes papeles, discos de ventas millonarias y una presencia constante en la cultura popular. Sin embargo, reconoció que una de sus decisiones profesionales que sigue dejando una huella persistente.

Se trata de una oportunidad que, con el tiempo, adquirió un peso inesperado y que generó arrepentimiento por parte de la artista. El rechazo de un papel cinematográfico que, tras el éxito de la película y el reconocimiento de la crítica, se convirtió en motivo de autocrítica que a día de hoy la sigue marcando.

A pesar de su laureada trayectoria, su decisión la sigue acompañando y no tiene problemas en confesar la inquietud que le genera. “Cómo lo rechacé, en qué estaba pensando”, afirmó la artista al recordar la propuesta sobre el filme “Unfaithful” (titulado Infidelidad en Hispanoamérica e Infiel en España).

Rechazo del papel y arrepentimiento

Durante una entrevista con Howard Stern en Sirius XM, Jennifer López fue consultada sobre si existía algún proyecto que lamentara no haber aceptado. La respuesta fue directa: “Sí. Adrian Lyne me ofreció Infiel”.

Tras rechazar la propuesta de Adrian Lyne por considerarla poco atractiva, la intérprete reconoce que el éxito de “Infiel” y el reconocimiento a Diane Lane aún le generan inquietud y autocrítica

La actriz explicó que, en aquel momento, el guion no le resultó atractivo y por eso decidió rechazar la propuesta. “El guion no era bueno, y luego (Lyne) lo hizo genial. Y Diane Lane fue nominada al Oscar”, relató, reconociendo que la transformación del material original y el éxito posterior del filme la sorprendieron.

Finalmente, Lane recibió una nominación al Oscar y al Globo de Oro por su interpretación como protagonista. La película, dirigida por Adrian Lyne en 2002 y que narra la historia de una pareja en crisis tras una infidelidad, contó con un presupuesto de USD 50 millones y recaudó USD 119 millones en taquilla, consolidándose como un éxito tanto comercial como crítico.

La cantante admitió que la decisión de rechazar el papel la sigue afectando: “Me atormenta. Me atormenta un poco. Es como la que rechacé, y pensé: ‘¿Por qué rechazaste trabajar con Adrian Lyne? ¿En qué estabas pensando?’”, expresó en diálogo con Howard Stern.

No es la primera vez que la artista se refiere a este episodio; en una entrevista con Vanity Fair en 2020, ya había recordado: “Había una película llamada Infiel. Me la ofrecieron, pero el guion, para mí, no estaba del todo bien. Debería haber sabido que Adrian Lyne iba a arrasar, pero no lo hice. Diane Lane era perfecta para el papel, y obviamente estaba destinada a ser ella, pero cuando pienso en eso, me dan ganas de dispararme un dedo del pie”.

La actriz reveló que el guion no le convenció y decidió declinar la propuesta (REUTERS/Ronda Churchill)

Este episodio se ha convertido en uno de los más significativos de su carrera, ya que el reconocimiento que obtuvo Diane Lane y el impacto de “Infiel” han hecho que López reflexione públicamente sobre las oportunidades perdidas.

Proyectos actuales: Kiss of the Spider Woman

En la actualidad, Jennifer López se encuentra inmersa en la promoción de “Kiss of the Spider Woman”, una adaptación cinematográfica de la novela de Manuel Puig publicada en 1976. Bajo la dirección de Bill Condon, la película sitúa su trama en 1981, durante la Guerra Sucia en Argentina, y sigue la historia de Luis Molina (interpretado por Tonatiuh), quien comparte celda con el activista político Valentín Aregui (Diego Luna) y fantasea con la presencia de la actriz Ingrid Luna, papel que encarna López.

La artista relató que, tras ser seleccionada para el filme, se enteró de que Condon optaría por rodar varias escenas en una sola toma, incluidas las secuencias musicales: “Pensé: ‘Mejor que lo haga bien entonces’”, y comentó sobre la presión y el nivel de exigencia del rodaje.

López describió la producción como un desafío, condicionado por las limitaciones de presupuesto y tiempo habituales en el cine independiente: “Fue un reto en ese sentido, en cuanto al tiempo, como suele ser el cine independiente, ¿no? A mitad de la toma, todo va perfecto y de repente te tropiezas con el vestido o lo que sea, así que es como, quizás volvamos a empezar”, sumó.

El Beso de la Mujer Araña se estrenaría a principios de 2026 (YouTube / Jennifer Lopez)

La película se estrenó el 10 de octubre en Estados Unidos y está previsto que llegue a la Argentina y algunas regiones de América Latina en los primeros días de enero. Esta producción representa una nueva apuesta de López por proyectos de corte más autoral y exigente.

Amistades y relaciones en Hollywood

Más allá de su trabajo en la industria, Jennifer López también se refirió a su vida social y a la dinámica de las relaciones en Hollywood. Al ser consultada sobre la posibilidad de mantener un círculo amplio de amistades famosas, la artista fue clara: “No, la verdad es que no. Salgo cuando tengo que hacerlo. Trabajo más, hago mis cosas, me apresuro a volver a casa, me pongo cómoda. No sé por qué. Simplemente me quedó en mí, tengo un círculo muy pequeño”.

López atribuyó esta preferencia a su carácter reservado y a la dificultad para establecer confianza en los primeros encuentros. “Creo que soy tímida y no me gusta molestar a la gente, así que no conecto con todo el mundo y creo que me ven como distantes”, afirmó en Sirius XM.

No obstante, aclaró que, una vez que se genera confianza, muestra una faceta más abierta y conversadora. Entre las excepciones en su entorno, mencionó su cercanía con Jane Fonda, con quien compartió elenco en Monster in Law, así como con las hermanas Lynda y Leslie Ann.