“Baywatch”: así luce Donna D’errico a los 57 años

Donna D’Errico de “Baywatch” se mostró en redes sociales en una sensual foto. (Créditos: Captura de video. Instagram/Donna D’Errico)

A sus 57 años, Donna D’Errico, recordada por su paso por Baywatch, ha vuelto a acaparar titulares al compartir en Instagram una foto en la que luce un diminuto conjunto de encaje rojo y estampado de leopardo. En el pie de foto, la artista colocó la frase: “Nunca mi amor”.

La imagen, tomada en el dormitorio de su mansión en Los Ángeles, demuestra que el paso del tiempo no ha mermado su impactante figura, resultado —según ella misma ha dicho— de sus rutinas diarias de ejercicio.

Cabe destacar que Donna D’Errico, quien además de actriz fue modelo de Playboy y exesposa del músico Nikki Sixx, bajista de la legendaria banda Mötley Crüe, es conocida en redes sociales por presumir su cuerpo.

Donna D’Errico posó con un bikini rojo a sus 57 años. (Instagram/Donna D’Errico)

El post, que ya acumula más de 44 mil “me gusta”, desató una ola de comentarios positivos para la estrella de televisión. “Perfección pura”, comentó un usuarios, mientras que otro colocó: “¡Te ves increíble Donna! Absolutamente espectacular”.

De “Baywatch Nights” al estrellato internacional

Aunque muchos la asocian con el clásico traje de baño rojo, la famosa debutó en el universo de Baywatch no en la serie original, sino en su spin-off, Baywatch Nights, estrenada en 1995.

En ella, David Hasselhoff retomaba su papel como Mitch Buchannon, mientras que el actor Gregory Alan Williams interpretaba al sargento Garner Ellerbee, quien tras dejar la policía abría una agencia de detectives.

Donna D’Errico se incorporó a mitad de la primera temporada como Donna Marco, aportando una dosis de glamour y carisma al elenco.

Donna D’Errico se unió a la serie después de ser parte del spin-off "Baywatch Nights". (Captura de video)

Cuando la serie derivó hacia un tono de ciencia ficción para intentar remontar la caída en audiencia, los resultados no fueron los esperados. El experimento duró apenas dos temporadas, pero la presencia de D’Errico no pasó desapercibida.

Su popularidad la llevó directamente al elenco de la serie principal, donde se convirtió en una de las salvavidas más recordadas de las temporadas siete y ocho.

“Fue una etapa increíble de mi vida, pero también muy exigente. Grabábamos todo el día bajo el sol, corriendo entre olas y cámaras. Era intenso, pero inolvidable”, ha recordado la actriz en entrevistas pasadas.

Hoy, Donna sigue cultivando una base de seguidores fieles que la acompañan en su nueva faceta como creadora de contenido y modelo en OnlyFans, donde comparte imágenes exclusivas.

Donna D’Errico abrió un OnlyFans y utiliza las redes sociales para promocionarse. (Instagram/Donna D’Errico)

Sin embargo, su relación con las redes sociales no ha estado exenta de polémica. La actriz ha denunciado en varias ocasiones que algunas de sus publicaciones en Instagram son eliminadas tras ser reportadas por usuarios que las consideran inapropiadas.

“No hay nada ofensivo en mis fotos. Solo muestro confianza y amor propio. Pero hay personas que todavía juzgan a una mujer de mi edad por sentirse sexy”, declaró recientemente.

En mayo, Donna D’Errico volvió a ponerse el mítico traje de baño rojo de Baywatch para una sesión nostálgica que se volvió viral.

Donna D’Errico hizo homenaje a "Baywacth" usando su traje de baño rojo en Instagram. (Créditos: Instagram/Donna D’Errico)

La actriz, con su característica melena castaña suelta y unas ondas brillantes que enmarcan su rostro, demostró que sigue siendo una de las figuras más icónicas del universo de los salvavidas televisivos.

Y mientras las redes la coronan como una “reina eterna de los noventa”, Donna D’Errico deja claro que la edad no es un obstáculo para seguir brillando con la misma energía y sensualidad que hace tres décadas.