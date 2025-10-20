Infidelidades, divorcios y bodas: las parejas famosas que nacieron en el escándalo

En el mundo del cine, pocas historias causaron tanto revuelo como la de Brad Pitt y Angelina Jolie.

A lo largo de la historia del espectáculo, varias parejas de celebridades iniciaron romances que saltaron a la luz por su carácter polémico, casi siempre por involucrar infidelidades, separaciones simultáneas o revelar vínculos prohibidos mientras aún estaban comprometidos con otras personas. En muchos casos, evolucionaron hacia matrimonios duraderos y familias consolidadas, aunque su origen provocó inicialmente revuelo mediático, críticas y reproches públicos.

T.J. Holmes y Amy Robach figuran entre los ejemplos recientes de relaciones de pareja nacidas en medio de controversias. Ambos trabajaban como presentadores en el programa GMA3: What You Need to Know en Estados Unidos cuando comenzaron un vínculo sentimental.

T.J. Holmes y Amy Robach, exconductores de GMA3, iniciaron una relación que generó polémica en plena pantalla estadounidense (Charles Sykes / Invision / Associated Press)

La relación se mantuvo en privado hasta que, en noviembre de 2022, fotografías de ambos tomados de la mano y en actitud cariñosa durante unas vacaciones revelaron la realidad a la opinión pública.

Los dos estaban casados al momento del inicio de la relación. Posteriormente aclararon que ya se encontraban separados de sus cónyuges antes de iniciar el noviazgo, pero la noticia de su romance generó gran impacto en los medios estadounidenses.

Según People, tras la repercusión mediática, Holmes y Robach dejaron sus puestos en ABC News y empezaron a vivir juntos. El 14 de octubre de 2024, anunciaron su compromiso a través de su propio pódcast, indicando que llevaban un mes comprometidos y que preferían comunicarlo personalmente.

Kelsey Grammer y Kayte Walsh comenzaron su romance en medio de un divorcio mediático, y en 2011 sellaron su matrimonio formando una familia ensamblada (FilmMagic)

La historia de amor entre Kelsey Grammer y Kayte Walsh comenzó con turbulencias. Se conocieron en 2009, cuando ella era azafata en un vuelo rumbo a Londres y él viajaba como pasajero.

Lo que empezó como un encuentro casual pronto se transformó en algo más: días después compartieron un café, aunque Grammer todavía estaba casado con Camille, su esposa durante 13 años.

En 2010, Camille Grammer solicitó el divorcio y, poco después, el actor y Walsh contrajeron matrimonio en febrero de 2011. Formaron una familia con varios hijos, sumando a los descendientes que Grammer tenía de relaciones anteriores.

El caso de LeAnn Rimes y Eddie Cibrian también ocupó espacios en la prensa por motivos similares. Ambos actores coincidieron en la filmación de la película Northern Lights en 2008. Pese a negar inicialmente cualquier relación sentimental, los rumores se confirmaron poco después.

Eddie Cibrian y LeAnn Rimes pasaron del escándalo al altar: tras divorciarse en 2009, se casaron en abril de 2011 (Wireimage)

Cibrian estaba casado con Brandi Glanville y Rimes con Dean Sheremet cuando comenzaron a verse fuera del set. Ambos se divorciaron de sus parejas en 2009 y oficializaron su relación.

Rimes declaró a People que se responsabilizaba de sus decisiones y que lamentaba haber causado dolor, pero aclaró que no se arrepentía del desenlace. La pareja se comprometió en 2010 y se casó el 22 de abril de 2011.

En el mundo del cine, pocas historias causaron tanto revuelo como la de Brad Pitt y Angelina Jolie. Según reveló People, el flechazo surgió en 2003 durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith, cuando Pitt aún estaba casado con Jennifer Aniston, lo que convirtió su romance en un verdadero terremoto mediático.

Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron en 2003 durante Mr. & Mrs. Smith, iniciando un romance que sacudió a Hollywood y a su matrimonio con Jennifer Aniston (Reuters)

Los rumores sobre un romance entre Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaron a encenderse mucho antes de que Pitt se separara oficialmente de Jennifer Aniston en 2005. Con el tiempo, la pareja se convirtió en una de las más poderosas de Hollywood, construyendo una familia de seis hijos y dando el gran paso al altar en 2014.

Sin embargo, la historia de amor terminó en drama: en 2016, Jolie pidió el divorcio y comenzó una batalla legal que se extendió por años. La ruptura, seguida de cerca por la prensa mundial, recién tuvo su cierre definitivo en diciembre de 2024.

Tori Spelling y Dean McDermott dejaron a sus parejas en 2005, se casaron en Fiyi, formaron una familia con cinco hijos y, tras 17 años juntos, ella pidió el divorcio en 2024 (Instagam)

Tori Spelling y Dean McDermott también iniciaron su relación sentimental en circunstancias similares. Coincidieron durante la filmación de una película en 2005 y cada uno se encontraba unido a otro cónyuge.

Tras la ruptura de ambos matrimonios, Spelling y McDermott se casaron en una ceremonia privada en Fiyi. La relación se mantuvo por 17 años, tuvieron cinco hijos y, finalmente, en 2024 Spelling pidió el divorcio.

Entre los romances que marcaron la historia de Hollywood, el de Elizabeth Taylor y Eddie Fisher ocupa un lugar especial. Tras quedar viuda en 1958, la actriz encontró consuelo en el gran amigo de su difunto esposo.

Lo que parecía un simple gesto de apoyo terminó en un escándalo: él estaba casado con Debbie Reynolds, una de las mejores amigas de Taylor, y la relación desató una ruptura que sacudió al mundo del espectáculo.

Elizabeth Taylor y Debbie Reynolds en 1958 (Foto: Archivo)

Fisher y Taylor se casaron poco después y estuvieron juntos cinco años antes de que ella iniciara otro vínculo sentimental con Richard Burton, también casado en ese entonces. Este nuevo romance resultó en dos bodas y, finalmente, otra separación.

Marilyn Monroe y Arthur Miller (Grosby Group)

Arthur Miller y Marilyn Monroe dieron inicio a su relación en la década de 1950 mientras ambos estaban casados. De acuerdo con lo informado por la BBC, tras concretar el divorcio de sus respectivas parejas, se casaron en 1956 y permanecieron juntos hasta 1961.

De modo parecido, Lauren Bacall y Humphrey Bogart mantuvieron una relación amorosa durante la filmación de una película en 1944, cuando él aún estaba casado. El vínculo derivó en matrimonio poco después de la separación legal y la pareja permaneció unida hasta el fallecimiento de Bogart.

Lauren Bacall y Humphrey Bogart iniciaron su romance en 1944 durante un rodaje, se casaron tras el divorcio de él y permanecieron juntos hasta su muerte (Wikimedia Commons)

En el ámbito de la realeza británica, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles protagonizaron uno de los escándalos más sonados de la década de 1990. Ambos estaban casados con otras personas cuando reiniciaron su relación amorosa. Finalmente, tras divorciarse de sus parejas, oficializaron su relación con una ceremonia en 2005.

El rey Carlos y su esposa Camila saludan desde el balcón del Palacio de Buckingham, Londres, durante los actos de conmemoración por el 80 aniversario del Día de la Victoria en Europa (Aaron Chown/Reuters)

Melanie Griffith y Antonio Banderas también se vieron envueltos en una controversia cuando surgieron sentimientos durante la filmación de una película en 1995. Ambos estaban casados en ese momento, pero, al poco tiempo, se separaron y contrajeron matrimonio en Londres. Compartieron dieciocho años como pareja antes de separarse en 2014.

Melanie Griffith y Antonio Banderas compartieron 18 años como pareja antes de separarse en 2014 (AP)

En el caso de Paul Newman y Joanne Woodward, la historia muestra que el tiempo puede consolidar incluso las relaciones con comienzos difíciles.

Newman se divorció antes de casarse con Woodward en 1958 y permanecieron juntos durante cinco décadas.

Finalmente, Johnny Cash y June Carter Cash desarrollaron una relación duradera tras conocerse en 1956 mientras ambos estaban casados.

La sospecha de una relación extramatrimonial derivó en el divorcio de ambos y, tras casarse en 1968, permanecieron juntos hasta el fallecimiento de Carter en 2003 y Johnny Cash poco después.

Johnny Cash y June Carter Cash (Wikimedia Commons)

Las historias de estas parejas reflejan cómo algunas relaciones nacidas en el escándalo superaron obstáculos iniciales y resistido el paso del tiempo, mientras que otras terminaron luego de largos periodos o enfrentaron nuevos desafíos.