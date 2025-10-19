Christina Applegate llegó a las redes sociales en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple

Christina Applegate publicó su primera imagen en Instagram para contar de manera franca las dificultades diarias que enfrenta desde su diagnóstico de esclerosis múltiple (REUTERS/Instagram/@christinaapplegate)

Christina Applegate se unió a Instagram con un mensaje honesto sobre su experiencia reciente. En su primer post, la actriz de Dead to Me y Married... With Children compartió una imagen en blanco y negro captada por una amiga cercana.

“Si me lo hubieran dicho hace un año, habría respondido: ‘¡Vete al demonio!’ Pero aquí estoy, así que lo haré a mi manera: real, cruda, honesta”, escribió debajo de la fotografía.

Esta decisión marca un cambio en la actitud pública de Applegate, quien tradicionalmente evitaba las redes sociales.

La estrella de 53 años acompaña su regreso a la vida digital con relatos directos sobre su convivencia con esclerosis múltiple, enfermedad que le diagnosticaron en 2021.

En su debut en la red social, Applegate compartió detalles sobre el impacto emocional y físico de la esclerosis múltiple en su vida y en la de su hija (Instagram/@christinaapplegate)

En su publicación, definió la foto elegida como “mi imagen favorita de mí en este momento”, tomada en su patio trasero acompañada de objetos que evocan recuerdos familiares y lazos afectivos.

El impacto de la esclerosis múltiple en el día a día ha sido un tema recurrente en las intervenciones públicas de la artista. En el podcast MeSsy, que conduce junto a la también actriz Jamie-Lynn Sigler, describió episodios de dolor y consecuencias físicas.

“Durante los últimos tres años, tras mi diagnóstico, he sido hospitalizada al menos en treinta ocasiones por vómitos, diarrea y dolor”, explicó al responder preguntas de los oyentes.

A la fecha, su perfil oficial ya acumula casi 25 mil seguidores (Instagram/@christinaapplegate)

Los profesionales médicos le aclararon que estas intermitencias no necesariamente se vinculan a la esclerosis múltiple, pero revelan el nivel de sufrimiento físico al que Christina Applegate se ha expuesto.

En una ocasión, relató la intensidad de los síntomas: “Paso horas en la cama gritando. Jamie y yo vivimos procesos distintos, cada persona manifiesta la enfermedad de manera propia, pero en mi caso son dolores intensos, una presión constante”.

A través del podcast, compartió también que la dinámica de conversar con Sigler les proporciona alivio emocional. “Hablábamos por teléfono durante horas, entre risas y llanto, y concluimos que grabar esas charlas ayudaría a otras personas”, explicó.

En la esfera mediática, Applegate acumuló reconocimientos como un Emmy en 2003 por su papel en Friends. Más allá de la pantalla, la actriz expuso cómo la enfermedad ha afectado su cotidianidad y la percepción que otros tienen de ella.

La actriz de "Dead to Me" relató que los episodios de dolor y hospitalizaciones han marcado su vida desde 2021, cuando recibió el diagnóstico (Matt Baron/Shutterstock)

El efecto de su enfermedad en la vida de su hija adolescente

La dimensión más personal del relato de Christina Applegate se centra en su hija de 14 años, Sadie Grace LeNoble. La estrella de televisión explicó que la enfermedad “ha dañado” a Sadie, modificando la imagen que la adolescente tenía de su madre.

“Ella sólo me veía como bailarina, saludable y fuerte. Ahora, tras verme imposibilitada para salir de la cama, la situación comenzó a romperla”, admitió la artista.

Conforme la progresión de la esclerosis múltiple avanza, observó que el sufrimiento de su hija aumenta. “Ahora la veo consciente de cuando ya no me puedo mover o mis piernas no responden. Siente que está perdiendo a su madre y mientras más crece, más le duele”, sostuvo.

Los cambios de rutina se reflejan en la forma en la que Sadie interactúa con su madre. Applegate contó que la adolescente la ayuda a caminar en la calle y es quien asume la preparación de alimentos cuando están en casa, en ocasiones siendo la única persona capaz de alimentarla directamente.

Ante esa dinámica, la actriz manifestó preocupación por no poder acompañar a su hija en actividades fuera del hogar y recalcó que se esfuerza por conservar ciertas capacidades.

Christina Applegate declaró que la progresión de la enfermedad afectó el vínculo con su hija, quien ahora debe ayudarla incluso con tareas sencillas dentro de casa (REUTERS/Aude Guerrucci)

Rememoró una ocasión en la que su hija le preguntó si podría bajar todos los escalones: “Le respondí: ‘No puedo bajar los malditos escalones, pero lo voy a intentar’”.

En un diálogo con su hija, la adolescente confesó: “Extraño quién eras antes de enfermarte”, frase que la intérprete reconoció como una de las más dolorosas que ha recibido.

Sadie Grace LeNoble nació en enero de 2011, es fruto de la relación entre Christina Applegate y el músico Martyn LeNoble. La pareja formalizó su unión en 2013.