La confesión de Jennifer Aniston: el reto actoral que la incomoda y seduce

Aniston explica cómo su agenda y nuevos proyectos han postergado su debut en los escenarios neoyorquino (AP/Jae C. Hong)

Jennifer Aniston lleva décadas consolidada como una de las figuras más reconocidas de Hollywood gracias a una trayectoria que abarca la comedia, el drama y la producción audiovisual. Sin embargo, a sus 56 años, aún mantiene viva la ilusión de cumplir un objetivo profesional que le falta: debutar en Broadway. Ese deseo de conquistar las tablas neoyorquinas revela la faceta de una artista inquieta, que busca nuevos desafíos y oportunidades para reinventarse más allá de su éxito ante las cámaras.

Un anhelo que perdura

Durante una reciente entrevista compartida por People, Jennifer Aniston admitió que nunca ha actuado en una obra teatral profesional, y que el teatro es el único territorio artístico –junto a la música– que todavía no ha explorado. “No he hecho teatro todavía porque me aterra”, reconoció la actriz, aludiendo al vértigo y la exigencia de actuar en vivo frente al público.

Esta confesión llegó acompañada de una mirada nostálgica a su infancia en Nueva York, cuando asistía con entusiasmo a funciones teatrales y se permitía soñar con algún día formar parte de ese mundo. “Creo que sería divertido”, agregó Aniston, dejando entrever que, a pesar de los temores, ese sueño sigue presente.

Jennifer Aniston revela su deseo de debutar en Broadway y el temor que le genera el teatro (REUTERS/Kylie Cooper)

Su vulnerabilidad al compartir este deseo ilustra cómo, incluso después de una carrera colmada de logros, el impulso por superar nuevos retos permanece. El teatro, en palabras de Aniston, representa ese espacio creativo al que aún aspira a llegar, seducida por la intensidad y la conexión en vivo que ofrece el escenario.

Una carrera repleta de desafíos y proyectos

La versatilidad de Jennifer Aniston le ha permitido recibir premios Emmy y SAG, y convertirse en protagonista de éxitos televisivos y cinematográficos.

Actualmente, compagina la cuarta temporada de The Morning Show, disponible en Apple TV+, con el desarrollo de emprendimientos personales. Entre ellos, dirige su línea de cuidado capilar y ejerce como directora creativa de Vital Proteins. Además, se le ve al frente de proyectos como la adaptación televisiva de I’m Glad My Mom Died, inspirada en el libro de Jennette McCurdy, y una nueva colaboración junto a Kristin Hahn, su socia en Echo Films.

Esta agenda multifacética, llena de compromisos y responsabilidades, explica en parte por qué el debut en Broadway aún no se ha materializado. Como destacó People, la exigencia de una temporada teatral demanda concentración absoluta, algo difícil de compatibilizar con el ritmo de trabajo de Aniston. Sin embargo, la actriz no descarta encontrar el momento adecuado para cumplir ese objetivo.

Aniston explica cómo su agenda y nuevos proyectos han postergado su debut en los escenarios neoyorquinos (EFE/EPA/Allison Dinner)

El atractivo de Broadway para las estrellas de Hollywood

La idea de cruzar el umbral hacia Broadway seduce a muchos intérpretes consagrados de la industria audiovisual. En los últimos años, nombres como George Clooney, Robert Downey Jr., Sarah Snook, Shailene Woodley y Keanu Reeves han dado ese paso, impulsados por la necesidad de experimentar el desafío del teatro.

La tendencia evidencia el deseo recurrente entre estrellas de cine y televisión de demostrar su versatilidad en otro ámbito artístico, donde la respuesta del público es inmediata y la intensidad del proceso creativo, única.

El caso de Aniston no es el único: recientemente, Jennifer Lopez manifestó su interés por actuar en Broadway durante la presentación de la adaptación cinematográfica de Kiss of the Spider Woman. En la misma línea, Mandy Moore habló abiertamente de su sueño de subirse a un escenario neoyorquino, al que considera uno de los grandes retos de su carrera. “Es lo que permanece en un pedestal para mí”, confesó la artista, reconociendo tanto el temor como el entusiasmo que le genera la experiencia.

La agenda multifacética de Jennifer Aniston dificulta su debut en Broadway, pero no descarta cumplirlo (REUTERS/Mike Blake)

La espera de Broadway: agenda, oportunidades y una meta abierta

Pese a que el paso de Jennifer Aniston por Broadway todavía no tiene fecha, su interés se mantiene firme. La posibilidad de compatibilizar sus múltiples proyectos con una temporada en los escenarios depende de encontrar el momento adecuado y el papel que despierte su entusiasmo. En el universo del espectáculo, los caminos hacia Broadway suelen abrirse cuando una propuesta concreta y desafiante coincide con la disponibilidad de sus protagonistas.

La actriz ha dejado claro que, a pesar del respeto que le inspira el escenario, el teatro sigue siendo un territorio al que quiere acercarse. Mientras tanto, su carrera continúa expandiéndose con cada nuevo proyecto, pero Broadway permanece como la meta en lo alto de su lista de deseos profesionales. La puerta al debut todavía sigue abierta.