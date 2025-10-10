Jennifer Aniston se sinceró sobre su lucha con la maternidad: “Sí, me afecta”

Jennifer Aniston se refirió a su lucha contra la maternidad (Foto AP/Jae C. Hong)

La imagen pública de Jennifer Aniston siempre ha estado acompañada por sus éxitos televisivos y el peso de las expectativas ajenas, pero detrás de la fama y las luces se esconde una batalla personal pocas veces contada. La actriz atraviesa hace más de 20 años una lucha contra la maternidad que únicamente generó controversias por juicios de numerosas personas.

“La narrativa de que no tendré un bebé, de que no tendré una familia, porque soy egoísta, una adicta al trabajo. Sí me afecta; soy solo un ser humano”, confesó en una entrevista con Harper’s Bazaar, donde mostró su lado más humano.

Durante el diálogo, la estrella de Hollywood se mostró cercana y reflexiva en un tema tan delicado. También abordó otros aspectos cruciales en su vida artística, el presente mediático y la amistad con el elenco de Friends, serie que marcó un antes y un después en su vida y su más reciente proyecto.

Jennifer Aniston se refirió a su deseo de ser madre

En los últimos años, rumores sobre su vida personal, especialmente en torno a la maternidad, fueron constantes y dolorosos: “No conocían mi historia, ni lo que había pasado durante los últimos 20 años para intentar formar una familia, porque no salgo a contarles mis problemas médicos”, declaró Aniston al respecto.

La actriz se sometió a procesos de fecundación que no tuvieron éxito (REUTERS/Aude Guerrucci)

Ante la repercusión que genera este tema en redes sociales, la estrella mencionó que no es asunto de nadie, pero que en cierto punto le parece imposible hacer oídos sordos. En el pasado se sometió a procesos de fecundación, aunque nunca tuvo éxito y no logró tener hijos.

Incluso, asumió verse afectada por las presiones externas y los juicios por parte de la prensa en este aspecto. En 2016, denunció una conducta insensible por parte de los medios: “Sentí que no era solo por mí, sino por cualquier mujer que estuviera luchando con el mismo problema”, agregando que sintió alivio al saber que muchas mujeres atravesaron procesos similares de infertilidad.

Asimismo, reflexionó sobre el mundo de las redes sociales y la cultura sensacionalista. “La crueldad que antes habitaba en las páginas de revistas y periódicos simplemente se ha trasladado al sombrío mundo de las redes sociales”, destacó agregando que “cualquiera puede permanecer en el anonimato y escribir lo que quiera” sin siquiera enfrentar las consecuencias de las palabras.

Cómo atravesó Friends su carrera artística

La exitosa serie de los 90′ ocupa un lugar central en su vida y recorrido personal. La intérprete de Rachel Green comparte recuerdos nostálgicos sobre los días de rodaje y la conexión que logró con el reconocido elenco. “Formó por completo quién soy”, afirmó al respecto.

Jennifer Aniston con Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry y David Schwimmer (Russell Boyce/REUTERS)

Con 25 años, la actriz llegó al estrellato con el papel en la sitcom, la cual contaba una historia de amigos veinteañeros de Nueva York. Definió el entorno como muy alegre y reveló cuáles eran las sensaciones que tenía en las grabaciones: “Lo esperaba con ilusión todos los días. Estaba deseando empezar a trabajar. Estaba deseando ver a esa gente. Estaba deseando leer los guiones”.

La relación entre los miembros del elenco trascendió lo estrictamente laboral y, en palabras de Aniston, “era como si nos hubiéramos casado; son mi familia”. De igual manera, recuerda su especial cercanía con Courteney Cox y Lisa Kudrow (Mónica y Phoebe respectivamente): “Sé que si necesitara algo, iría directamente a la cadena que tenemos juntas y estarían ahí para mí en un abrir y cerrar de ojos”, señaló.

No obstante, la muerte de Matthew Perry en 2023 golpeó de lleno a Jennifer Aniston y el elenco de la serie. Catalogó como desgarradora su muerte y lamentó “que tuviera tantos demonios”. Sin embargo, lo recordó en su faceta más alegre y como un compañero que transmitía felicidad: “Para alguien con tantos problemas internos, se reía un montón, y eso lo era todo para él”.

Jennifer Aniston con Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing (HBO)

En cuanto a una posible secuela, la actriz cerró las puertas y aseguró que sería “físicamente imposible”, aunque se siente conmovida por el cariño de todas las generaciones, incluso de aquellas que no fueron contemporáneas al lanzamiento. “La gente dice que vuelve a ver capítulos para mejorar su salud mental, que si están estresados, se sientan a ver. Ese es el mayor cumplido”, sentenció.

Su trabajo en The Morning Show

Actualmente, la estrella de Hollywood trabaja como actriz y productora en la serie “The Morning Show”. Reconocida por ella misma como “la mayor gloría” de su carrera, dramatiza la vida por detrás de un programa de noticias matutino, abordando temas delicados como el acoso sexual en el entorno laboral.

Jennifer Aniston junto con Reese Witherspoon, protagonistas de "The Morning Show" (REUTERS/Kylie Cooper)

Junto con Reese Witherspoon, con quien coincidió en Friends, protagonizan el producto televisivo que ya tiene cuatro temporadas. “Empezamos como niñas inocentes en Friends y siempre dijimos que nos encantaría colaborar en algo”, aseguró en diálogo con Harper’s Bazaar.

Su recorrido The Morning Show” intetiza la evolución de una actriz que ha sabido reinventarse y tomar el control de su narrativa profesional. A través del personaje de Alex Levy y su trabajo como productora ejecutiva, explora la complejidad del poder, la vulnerabilidad y la ética en los medios modernos.