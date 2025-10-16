Ace Freley, guitarrista original de KISS, se encuentra en estado crítico tras una caída

El estado de salud de Ace Freley, parece no mejorar tras su incidente. (Instagram/Ace Freley,)

Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de KISS, se encuentra hospitalizado y con soporte vital tras sufrir una grave lesión cerebral.

Según reportó el sitio TMZ, el músico de 74 años fue internado luego de sufrir una caída en su estudio hace un par de semanas, lo que le provocó una hemorragia cerebral.

Fuentes cercanas al artista confirmaron al medio que, desde entonces, el guitarrista permanece conectado a un ventilador mecánico y que su estado no ha mostrado señales de mejora.

Ante este panorama, su familia estaría considerando la posibilidad de retirar el soporte vital, una decisión que podría tomarse en las próximas horas.

Ace Frehley se encuentra hospitalizado tras sufrir daño cerebral por una caída. (Instagram/Ace Frehley)

Aunque en redes sociales han circulado rumores sobre su presunto fallecimiento, TMZ desmintió esas versiones señalando que el guitarrista seguía con vida hasta la tarde del jueves. “Ace continúa en el hospital, aún con ventilación asistida”, aseguró una fuente.

Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre, la cuenta oficial de Ace Frehley en Instagram publicó un mensaje para tranquilizar a sus seguidores.

“Está bien, pero contra sus deseos, su médico insiste en que se abstenga de viajar por el momento”, escribió.

Sin embargo, una semana después, el tono cambió con un segundo comunicado que decía simplemente: “Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”.

La familia de Ace Frehley aseguró que se encontraba estable hace algunas semanas. (Instagram/Ace Frehley)

Aquellos anuncios generaron preocupación entre los fans, aunque pocos imaginaban la gravedad real del cuadro.

Frehley había estado preparando una serie de conciertos en Estados Unidos y Europa para presentar nuevo material en solitario, además de celebrar su extensa trayectoria con KISS, una de las bandas más influyentes del rock duro.

Ace Frehley fue uno de los pilares sobre los que se construyó el sonido y la estética de KISS. Junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, fundó la banda en 1973 en Nueva York, aportando su característico estilo de guitarra y su carisma escénico como The Spaceman, personaje que se volvió ícono dentro del universo visual del grupo.

Durante su primera etapa con KISS, que se extendió hasta 1982, Frehley contribuyó a algunos de los mayores clásicos de la banda, entre ellos “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” y “I Was Made for Lovin’ You”.

Ace Frehley fue parte fundamental de KISS durante sus primeros años. (Shutterstock)

Su técnica y sonido distintivo ayudaron a definir la identidad de KISS en una época de explosión del glam rock y el heavy metal.

No obstante, las tensiones internas, sumadas a problemas con el alcohol y otras adicciones, lo llevaron a abandonar el grupo a principios de los años ochenta.

Poco después fundó su propio proyecto, Frehley’s Comet, con el que exploró una faceta más experimental y continuó cosechando seguidores leales. Entre sus éxitos en solitario destacan “Back in the New York Groove” —una versión que se convirtió en su sello personal— y “Into the Night”.

Ace Frehley ha continuado con su propio proyecto musical tras dejar a los KISS.(Instagram/Ace Frehley)

En 1996, Frehley se reunió nuevamente con Simmons, Stanley y Criss para una esperada gira de reunión mundial que agotó entradas en múltiples ciudades. Permaneció en KISS hasta 2002, año en que volvió a apartarse para concentrarse en sus propios proyectos musicales.

Mientras tanto, el entorno del músico guarda silencio y se prepara para un desenlace que muchos temen sea inminente.