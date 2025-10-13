Así fue la llamada de emergencia que precedió la muerte de Diane Keaton

El audio de la llamada al 911 reveló la urgencia en la atención a Diane Keaton, quien vivía en Brentwood, California (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los servicios de emergencia de Los Ángeles acudieron al domicilio de Diane Keaton la mañana del sábado, tras recibirse un aviso de “persona inconsciente”.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el registro de audio de la central de bomberos expuso: “Rescate 19, persona inconsciente”, poco antes de informarse la dirección de la actriz.

La intervención de los servicios médicos se realizó a las 8:08 a. m., hora del este, y una persona fue trasladada a un hospital local, según confirmaron los reportes.

Más tarde, la familia reconoció que la persona atendida era Keaton, quien murió a los 79 años en California, aunque hasta el momento no se ha revelado la causa del deceso.

Una voz del despacho de emergencias notificó “persona inconsciente” en la dirección de la actriz según audios difundidos por medios estadounidenses (REUTERS/Lucy Nicholson PJ/SV)

El deceso de la protagonista de Annie Hall generó un amplio impacto en la industria y entre sus seguidores, por la magnitud de su trayectoria actoral.

Según fuentes citadas por People, Diane Keaton “declinó muy repentinamente, lo que resultó devastador para todos los que la amaban”.

Un amigo cercano explicó que “en sus últimos meses, estuvo rodeada solo de sus familiares más íntimos, quienes resolvieron mantener todo con mucha discreción. Ni siquiera sus amistades más antiguas estuvieron completamente al tanto de lo que acontecía”.

La rápida evolución de su estado de salud, considerada como “inesperada” por su entorno, coincidió con la decisión de la artista de poner a la venta su “casa soñada” en Los Ángeles por 29 millones de dólares, de acuerdo con lo informado por People.

Esto generó sorpresa, ya que la intérprete había manifestado en ocasiones previas su intención de permanecer allí de forma definitiva.

La legendaria protagonista de "Annie Hall" permaneció rodeada solo por su círculo familiar cercano mientras su estado de salud se deterioraba rápidamente (Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions)

“Hasta hace apenas unos meses, solía sacar a pasear a su perro todos los días. Iba siempre igual vestida, con sombrero y sus gafas características, sin importar el clima”, comentó un vecino al medio estadounidense.

“Era siempre muy cordial y conversadora”, añadió la fuente, mencionando además la relación de Keaton con su mascota y el aprecio por su vecindario.

La actriz y directora fue vista por última vez públicamente cuando salió a pasear por el área de Brentwood, aunque en los últimos dos meses el contacto visual con la estrella se hizo infrecuente, según testigos citados por People.

Durante su última etapa, las publicaciones de Diane Keaton en Instagram la mostraron en ambientes familiares y con un semblante animado. Una imagen que contrastó con el hermetismo que rodeó sus últimos días y que hoy, tras la revelación del audio de la llamada de emergencia, suscita nuevas preguntas sobre sus últimas horas.

En su última aparición pública, Keaton paseó por su vecindario con su perro, como era habitual en los meses previos a su deceso (Instagram/@diane_keaton)

¿Quién fue Diane Keaton?

Diane Keaton, nacida en Los Ángeles el 5 de enero de 1946, forjó una carrera de más de cinco décadas y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense.

Su salto a la fama llegó con la interpretación de Kay Adams en El Padrino (1972), bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Su actuación en Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, le otorgó el premio Óscar a Mejor Actriz y marcó una etapa determinante para su proyección cultural.

Por su interpretación de Alvy Singer en dicha comedia, Keaton ganó el Oscar a Mejor Actriz y además se convirtió en un símbolo gracias a su estilo personal, que marcó tendencia durante décadas.

A lo largo de su trayectoria, Keaton también integró el elenco de películas como Buscando al Sr. Goodbar (1977), Rojos (1981), El padre de la novia (1991 y 1995), El club de las primeras esposas (1996) y Alguien tiene que ceder (2003), en la que fue nominada nuevamente a la Academia.

Al Pacino y Diane Keaton en la película "El Padrino" (Archivo IMBD)

Si bien nunca contrajo matrimonio, mantuvo vínculos sentimentales con figuras como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty.

En los años 90, adoptó a sus dos hijos, Dexter y Duke, asumiendo la maternidad en solitario. “Me alegra no haberlo hecho. Soy una excéntrica”, compartió en 2019 acerca de su decisión de no casarse, en declaraciones recogidas por People.