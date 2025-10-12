¿Vuelve Ripley?: Sigourney Weaver evalúa retomar su emblemático personaje y el posible renacer de Alien

Sigourney Weaver evalúa regresar a Alien tras casi 30 años, impulsada por un nuevo guion de Walter Hill (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Casi tres décadas después de su última aparición como Ellen Ripley, Sigourney Weaver considera regresar a la emblemática franquicia Alien.

Durante la Comic Con de Nueva York, la actriz confirmó conversaciones recientes con Disney, actual propietaria de los derechos de la saga, y expresó un particular interés por un nuevo borrador de guion escrito por Walter Hill, guionista y productor vinculado históricamente a la serie.

Según publicó Vanity Fair, este proyecto podría representar un cambio significativo en la narrativa de Alien, mediante un enfoque diferente a las entregas anteriores, abriendo un horizonte de posibilidades tanto para la actriz como para los aficionados.

Reflexión de Weaver sobre Ripley y la nueva propuesta

La actriz confirmó conversaciones con Disney y mostró interés en una propuesta que renovaría la saga Alien (Captura de video)

Weaver detalló a Vanity Fair que Hill, a quien considera un amigo cercano, desarrolló un documento de cincuenta páginas sobre el destino actual de Ripley.

“Walter Hill es un muy buen amigo mío y escribió 50 páginas sobre dónde estaría Ripley ahora. Son extraordinarias. No sé si va a suceder, pero me reuní con Fox, Disney o quien sea ahora”, afirmó la actriz entre risas.

Aunque no existe confirmación oficial sobre la producción, reconoció que el material de Hill le parece sumamente atractivo y evalúa colaborar con él en el desarrollo completo de la historia.

La franquicia Alien, ahora bajo Disney, podría tener un futuro con Weaver como protagonista en una historia inédita

En sus declaraciones recogidas por Vanity Fair, Weaver reflexionó sobre su vínculo con el personaje y el nuevo enfoque del guion.

“Nunca sentí la necesidad de repetir el papel. Siempre pensé: ‘Que descanse, que se recupere’. Pero lo que Walter escribió me parece, ante todo, muy cierto, ya que habla mucho de la sociedad que encarcela a alguien que intentó ayudar a la humanidad, pero ella es un problema para ellos, así que la mantienen en un segundo plano”.

La actriz destacó que el texto ofrece una visión renovada de Ripley, centrada en la complejidad social y emocional de su situación. Weaver considera que, a través de este enfoque, se exploran dilemas humanos y morales que van más allá de los límites habituales del género.

El peso histórico del personaje y la franquicia

El personaje de Ripley se consolidó como ícono femenino de la ciencia ficción y referente en Hollywood

Ellen Ripley, interpretada por Weaver, debutó como única superviviente de la nave Nostromo en Alien - El octavo pasajero dirigida por Ridley Scott, y se consolidó como protagonista en las tres entregas siguientes.

Desde su última interpretación en Alien: la resurrección, dirigida en 1997 por Jean-Pierre Jeunet, no retomó el papel, aunque existió un intento de secuela a cargo del cineasta canadiense Neil Blomkamp que finalmente fue cancelado.

La protagonista se transformó en un ícono femenino del cine de ciencia ficción, inspirando nuevas generaciones de directoras y actrices en Hollywood.

El futuro de Alien bajo la gestión de Disney

El guion de Hill plantea dilemas humanos y morales, ampliando los límites habituales del género Alien

El destino de Alien está ahora bajo la gestión de Disney, que adquirió los derechos tras la compra de Fox. Este nuevo escenario abrió posibilidades inéditas para la franquicia, aunque hasta ahora no se anunciaron decisiones oficiales sobre una nueva película con Weaver como protagonista.

La actriz manifestó a Vanity Fair su entusiasmo por el planteo de Hill y la oportunidad de explorar una faceta diferente de Ripley, en contraste con intentos previos de continuar la historia.

El entusiasmo de los fanáticos crece ante la posibilidad de un regreso de Weaver y una visión renovada de la saga (REUTERS/Yara Nardi)

En caso de concretarse, la propuesta de Hill y Weaver apostaría por una visión que se aleja de las persecuciones tradicionales, para adentrarse en una exploración más profunda del personaje, su fortaleza y su complejidad, manteniendo el elemento inquietante característico de la saga.

La expectativa en torno a este posible regreso revitalizó el interés de los fanáticos y de la industria, poniendo de relieve el atractivo perdurable de Ripley y la importancia de seguir renovando las grandes sagas del cine, según publicó Vanity Fair.