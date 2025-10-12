Entretenimiento

Detrás de la épica cinematográfica: lo que “1492″ silenció sobre la llegada de Colón a América

Las escenas de la película de Ridley Scott muestran omisiones y alteraciones cruciales sobre el primer viaje de Cristóbal Colón, lo que marca profundas diferencias entre la versión cinematográfica y los hechos documentados en crónicas y archivos históricos

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
El trailer original de "1492: La conquista del paraíso" mostraba escenas épicas y paisajes vibrantes, anticipando una superproducción histórica que buscaba impresionar a la audiencia noventera (Paramount)

La película 1492: La conquista del paraíso, dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1992 para conmemorar el quinto centenario del primer viaje de Cristóbal Colón, fue objeto de un análisis profundo de National Geographic

El medio identificó y desmintió varios errores históricos presentes en la cinta, resaltando cómo la representación de hechos claves, como el destino de la Santa María, las políticas de tributo en La Española y la percepción de la forma de la Tierra, se aparta de la realidad documentada y favorece la difusión de mitos sobre la figura de Colón y su época.

La película propone una visión
La película propone una visión de la llegada de Cristóbal Colón a América que, en distintos momentos, se aleja de los acontecimientos históricos y presenta interpretaciones que no siempre coinciden con la realidad documentada (Captura de pantalla/IMDb)

Distorsiones en la representación del sistema de tributos y castigos

National Geographic subraya que la película recurre a licencias narrativas que distorsionan la realidad del primer viaje de Colón y su administración en América. El filme muestra una escena donde Adrián de Moxica mutila a un indígena por el impago de tributo, mientras Colón reacciona horrorizado y castiga al responsable.

Sin embargo, los registros históricos, como los testimonios de fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Bobadilla, indican que la mutilación de manos era una práctica oficial impuesta por órdenes directas de Colón.

El sistema de tributos exigía que cada indígena mayor de catorce años entregara una cuota de oro cada tres meses, y quienes no cumplían eran sometidos a castigos brutales, incluida la amputación. Esta política reflejaba el funcionamiento del régimen colonial y no era resultado de crueldades aisladas.

En la cinta, el personaje
En la cinta, el personaje de Adrián de Moxica (interpretado por Michael Wincott) ejemplifica la violencia ejercida sobre los pueblos originarios, mostrando escenas de castigo y sometimiento colonial (Captura de pantalla/IMDb)

El destino real de la Santa María y el primer asentamiento español

Otro error señalado por National Geographic está relacionado con el destino de la Santa María. Mientras que la película muestra a las tres embarcaciones —la Niña, la Pinta y la Santa María— regresando juntas a la península ibérica, la realidad fue diferente. La Santa María encalló frente a la costa norte de La Española durante la noche de Navidad de 1492.

Tras varios intentos fallidos de rescate, la nave fue desmantelada y su madera utilizada para construir el fuerte Navidad, el primer asentamiento español en América. Por esta razón, la Santa María nunca realizó el viaje de regreso, un hecho fundamental omitido en la película y destacado por el medio.

El destino real de la
El destino real de la Santa María fue su naufragio en La Española, donde sus restos sirvieron para establecer el primer asentamiento español en América (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores sobre el regreso de Colón y los mitos de la navegación atlántica

La cinta simplifica la narración sobre el regreso a Europa. Colón regresó en la Niña, y la Pinta quedó bajo el mando de Martín Alonso Pinzón. Durante la travesía, ambas naves se separaron; Pinzón arribó antes a la península y falleció poco después, por lo que no se reencontró con Colón. Este episodio, crucial en la historia de la navegación atlántica, queda reducido a una versión más simple en la película.

El mito de la Tierra plana: una falsedad perpetuada

National Geographic desmonta el mito extendido y repetido en la película según el cual, en la Europa del siglo XV, predominaba la creencia de que la Tierra era plana. La cinta presenta a Colón como un visionario enfrentado al oscurantismo medieval, aunque, desde la Antigüedad, estudiosos como Eratóstenes de Cirene habían demostrado la esfericidad del planeta.

Tanto marinos como estudiosos sabían que la Tierra era redonda. El verdadero debate, en tiempos de Colón, giraba en torno a su tamaño, ya que el navegante subestimó la circunferencia terrestre y consideró que podría llegar a Asia navegando hacia el oeste.

A pesar de lo que
A pesar de lo que muestra la película, la idea de que en tiempos de Colón se pensaba que la Tierra era plana es un error histórico ampliamente difundido (Captura de pantalla/IMDb)

La importancia de diferenciar ficción y realidad

El análisis de National Geographic pone en evidencia la necesidad de distinguir entre la ficción cinematográfica y la realidad histórica.

Cuando se representan episodios que influyeron en la memoria colectiva y la educación, los errores y simplificaciones pueden perpetuar ideas falsas y mitos. Lejos de una visión simplificada, la historia de Colón revela un contexto mucho más complejo y desafiante del que represente el cine.

Temas Relacionados

Ridley ScottCristóbal Colón1492: La Conquista Del ParaísoCineErrores HistóricosIndustria CinematográficaLa EspañolaSanta MaríaNavegaciónTierraAméricaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los mejores discos de metal del siglo XXI, según especialistas

De Tool a Mastodon, una selección que repasa cómo el metal del siglo XXI rompió sus propios límites, mezcló estilos y dio origen a discos que marcaron a toda una generación

Los mejores discos de metal

Splinter Cell: Deathwatch encabeza la lista de estrenos en las plataformas de streaming del 13 al 19 de octubre

La cartelera se actualiza con una selección diversa que abarca desde series animadas hasta documentales, ofreciendo opciones de entretenimiento para todos los públicos y preferencias

Splinter Cell: Deathwatch encabeza la

Hollywood de luto por la muerte de Diane Keaton: varias celebridades recordaron a la icónica actriz

La artista, directora y productora falleció este sábado a los 79 años

Hollywood de luto por la

Ian Watkins, exlíder de la banda Lostprophets, fue asesinado en prisión: cumplía una larga condena por pedofilia

El músico galés había sido sentenciado a 35 años de cárcel por múltiples delitos sexuales contra menores. Falleció tras ser atacado por otro recluso con un cuchillo

Ian Watkins, exlíder de la

Felix Mallard se refirió a la búsqueda creativa en sus interpretaciones y al personaje que interpreta en “Ginny & Georgia”

Entrevistado para la portada de Esquire, el joven actor australiano explicó cómo su experiencia personal le permitió dotar de autenticidad a su papel más emblemático, convirtiéndose en un referente de sensibilidad masculina para su generación

Felix Mallard se refirió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lo contrataron para hacer un

Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

Rescataron a dos jóvenes que fueron captadas por una red de trata: les ofrecieron un trabajo en Brasil

Contuvieron tres incendios en Córdoba, mientras sigue activo el fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Lorena Giorgio, de Equilibra: “El mayor desequilibrio que enfrenta el Gobierno es en el plano político”

Descuentos agresivos y cuotas sin interés: qué preparan las marcas de ropa para sostener las ventas en octubre

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones en la región ucraniana de Kharkiv: al menos cinco heridos

El poder nutritivo y medicinal del algarrobo, el árbol emblemático de América que ofrece alimento, sombra y ayuda a la salud

Los mejores discos de metal del siglo XXI, según especialistas

El hallazgo que revolucionó la medicina: cómo la Isla de Pascua dio origen a un medicamento clave

Un barco chino embistió “deliberadamente” un buque de Filipinas y generó caos en el mar de China Meridional

TELESHOW
Quiénes son los cuatro participantes

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición

Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina