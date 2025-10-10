Selena Gómez comparte sus sueños de ser madre tras boda con Benny Blanco

Benny Blanco aseguró en una entrevista con Howard Stern que su próximo objetivo es formar una familia junto a la artista. (Instagram: @selenagomez)

La cantante y actriz Selena Gomez ha vuelto a abrir su corazón sobre uno de los temas más personales de su vida: su sueño de convertirse en madre. Menos de dos semanas después de casarse con el productor musical Benny Blanco, la artista de 33 años compartió en sus redes sociales y en entrevistas recientes que espera “algún día” tener un hijo, a pesar de los obstáculos médicos que enfrenta.

Alex Russo se convierte en mamá en el regreso de “Wizards Beyond Waverly Place”

Durante la promoción de la segunda temporada de la serie “Wizards Beyond Waverly Place”, la secuela del exitoso programa de Disney Channel que lanzó su carrera, Gomez publicó en su cuenta de Instagram una imagen del final de temporada con un mensaje que emocionó a sus seguidores: “Alex Russo es una mamá. Ojalá algún día sea yo.”

En el episodio, su personaje revela a Billie, interpretada por Janice LeAnn Brown, que es su madre. En una entrevista detrás de cámaras publicada en YouTube, Gomez expresó su gratitud hacia su joven compañera de reparto. “Estoy realmente agradecida por esta encantadora niña Janice”, comentó entre risas, mientras Brown reveló que ambas lloraron durante la lectura del guion al descubrir la escena final.

Durante la promoción de la serie de Disney+, la intérprete de Alex Russo compartió un mensaje en el que expresó su deseo de ser madre algún día.

“Fue muy emotivo, especialmente para mí y para ella después de la lectura de la mesa”, dijo Janice, a lo que Gomez agregó: “Éramos como charcos”. Esta conexión emocional, según los fanáticos, refleja el deseo profundo que Selena ha expresado públicamente sobre formar una familia.

Su deseo de maternidad y los retos médicos que enfrenta

Gomez ha sido honesta sobre las dificultades que ha atravesado para poder tener hijos biológicos. En una entrevista con Vanity Fair en 2024, reveló por primera vez que no puede concebir de manera natural debido a complicaciones derivadas del lupus, una enfermedad autoinmune que ha afectado seriamente su salud durante años.

“Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos”, confesó la artista. “Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Tuve que lamentar eso durante un tiempo”.

La estrella reveló que planeaba adoptar antes de los 35 años si no encontraba pareja, decisión que cambió tras su relación con Benny Blanco. (Instagram/@selenagomez)

A pesar de ello, Selena no ha perdido la esperanza. Aseguró que está decidida a convertirse en madre mediante gestación subrogada o adopción, dos caminos que considera igualmente válidos. “Me parece una suerte que haya gente maravillosa dispuesta a ofrecer gestación subrogada o adopción, que son dos posibilidades enormes para mí”, señaló. Con serenidad, añadió: “Al final, no me importa. Será mío. Será mi bebé.”

Benny Blanco y Selena: una pareja unida por el mismo sueño

El deseo de formar una familia también ha sido compartido por su esposo, el productor Benny Blanco, con quien Gomez mantiene una relación desde 2023. Durante una entrevista con Howard Stern en su programa de SiriusXM, Blanco confesó que su “próximo objetivo” es tener un hijo con la cantante.

“Ese es mi próximo objetivo. Tengo muchos ahijados y un montón de sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños”, comentó el productor, conocido por trabajar con artistas como Ed Sheeran, Justin Bieber y Halsey.

Selena y Benny hicieron pública su relación en diciembre de 2023, luego de salir en secreto durante seis meses. Tras un año de compromiso, la pareja contrajo matrimonio el 27 de septiembre de 2025 en una íntima ceremonia celebrada en un vivero de Santa Bárbara, California.

Entre los invitados estuvieron Taylor Swift, una de las mejores amigas de Gomez, y sus compañeros de reparto en Only Murders in the Building, Martin Short y Steve Martin. La cantante lució tres vestidos personalizados de Ralph Lauren, incluido un diseño de encaje que usó para caminar hacia el altar.

Un plan de vida más allá del matrimonio

Antes de conocer a Blanco, Selena ya había considerado la posibilidad de la maternidad en solitario. En 2024, durante un evento de Time 100, reveló que tenía planeado adoptar un niño si no encontraba una pareja estable antes de los 35 años.

“Estuve sola durante cinco años y realmente me acostumbré”, explicó. “Entonces se me ocurrió mi plan: iba a adoptar a los 35 años si no hubiera conocido a nadie”.

Ahora, con su matrimonio recién celebrado y un nuevo capítulo profesional en marcha, Gomez asegura que se siente más preparada que nunca para la maternidad, sin importar el camino que tome.