“Incontrolables”: La historia real detrás del nuevo éxito masivo de Netflix

"Incontrolables" tiene elementos reales que han vivido algunos adolescentes de Estados Unidos. (Netflix)

La nueva miniserie de Netflix, Incontrolables (Wayward en inglés), llega para incomodar.

Con una atmósfera opresiva y una historia llena de giros, drogas psicodélicas, torturas y secretos, la producción protagonizada por Toni Collette hace que el espectador se cuestione qué hay detrás de las instituciones que prometen “reformar” adolescentes problemáticos.

La trama arranca cuando varios jóvenes son secuestrados en mitad de la noche y llevados a una institución llamada Tall Pines, ubicada en un pequeño y misterioso pueblo del mismo nombre.

"Incontrolables" muestra los abusos que un grupo de adolescentes sufre en una institución de rehabilitación. (Netflix)

Allí son recibidos por Evelyn (Collette), una mujer carismática y autoritaria que asegura tener un único propósito: transformar a los chicos en personas “obedientes, productivas y felices”.

Sin embargo, muy pronto queda claro que ni la escuela ni el pueblo son lo que parecen. Evelyn no es una benefactora desinteresada, sino la cabeza de un sistema oscuro que combina manipulación psicológica, castigos extremos y experimentos con sustancias alucinógenas.

Los adolescentes, sometidos a vigilancia constante, son obligados a seguir reglas inhumanas para ganarse su “graduación” y su libertad.

La trama de "Incontrolables" sigue a los adolescentes que son reformados en este lugar a base de acciones inhumanas. (Netflix)

Aunque Incontrolables no está basada en una historia real específica, su argumento se inspira directamente en hechos documentados dentro de la llamada Troubled Teen Industry, un lucrativo negocio en Estados Unidos que desde hace décadas ofrece programas de “rehabilitación” para jóvenes rebeldes o con problemas de conducta.

Durante años, cientos de testimonios han revelado los abusos, torturas y humillaciones que muchos adolescentes sufrieron dentro de esas escuelas privadas.

Casos como el de Paris Hilton —quien relató su experiencia en un internado de Utah— ayudaron a visibilizar lo que ocurría tras las puertas cerradas de estas instituciones. Su historia fue contada en el documental de Netflix The Program: Cons, Cults and Kidnapping, donde exalumnos describen métodos de control y castigo comparables a los de un culto.

Paris Hilton reveló que asistió a un programa para ser reformada, donde vivió varios abusos. (REUTERS/Kylie Cooper)

Otro caso reciente que se relaciona con este tipo de prácticas es el de la “mamá influencer” Ruby Franke, acusada de abuso infantil.

Uno de sus hijos, Chad, fue enviado a una de estas escuelas, donde, según informes, fue sometido a trabajos forzados, carencias alimenticias y ejercicios extenuantes como forma de “corrección”.

En la mayoría de los testimonios, la historia comienza igual que en la serie: adolescentes arrancados de sus camas durante la noche por desconocidos que los suben a camionetas y los trasladan lejos de casa.

Al igual que en la serie, muchos adolescentes fueron sustraídos de sus casas en medio de la noche. (Netflix)

Lo más perturbador es que sus propios padres suelen estar al tanto del plan, creyendo que el encierro y la disciplina extrema son una solución.

Una vez dentro, los jóvenes deben vestir uniformes, seguir rígidas reglas y participar en interminables sesiones “terapéuticas”. Quienes intentan rebelarse son castigados con aislamiento, privación de sueño o humillaciones públicas.

Algunos relatos mencionan agresiones físicas y abusos sexuales, además de intentos de las instituciones por desacreditar a los denunciantes ante sus padres, alegando que “inventaban todo”.

Algunas instituciones negaban os testimonios de los adolescentes. (Netflix)

Expertos que han investigado el tema aseguran que muchas de estas escuelas funcionan como verdaderas sectas, donde la obediencia se impone mediante el miedo y el adoctrinamiento. Las secuelas psicológicas en los sobrevivientes incluyen ansiedad, depresión y estrés postraumático.

Incontrolables toma todos esos elementos y los lleva al extremo. En la ficción, Evelyn es más que una directora: es una líder de culto que domina mentalmente a los habitantes de Tall Pines y utiliza la escuela como una fachada para algo mucho más siniestro.