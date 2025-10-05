Murió Ike Turner Jr., el hijo de Tina e Ike Turner

A sus 67 años, Ike Turner Jr. murió mientras seguía activo en el mundo musical y con recuerdos de su infancia junto a Tina y Ike Turner (Captura de video)

Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner e Ike Turner, murió a los 67 años en un hospital de Los Ángeles el sábado 4 de octubre, según informó su familiar Jacqueline Bullock a TMZ.

La causa del deceso fue una insuficiencia renal, de acuerdo con Bullock, quien detalló que la salud de Ike se había deteriorado en los últimos años debido a graves problemas cardíacos y un accidente cerebrovascular sufrido el mes pasado.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr. Junior fue más que un primo para mí, fue un hermano, ya que crecimos juntos en la misma casa”, expresó Bullock en un comunicado difundido por la prensa estadounidense.

Tina e Ike tuvieron cuatro hijos en total. La artista adoptó a Ike Jr. y a Michael, hijos de Ike Sr. con Lorraine Taylor.

Posteriormente, la pareja tuvo a su único hijo en común, Ronnie Turner, y Tina también fue madre de Raymond Craig, fruto de su relación con Raymond Hill.

Tina Turner murió en mayo de 2023 a los 83 años tras una “larga enfermedad”. Mientras que, Ike Turner Sr. murió en diciembre de 2007 a los 76 años por una sobredosis de cocaína.

La vida de Ike Turner Jr. estuvo marcada por la música desde la infancia. Como hijo de Tina Turner y Ike Turner Sr., creció en un entorno estrictamente musical donde explorar instrumentos era parte cotidiana de su formación.

Jacqueline Bullock recordó que su primo mostraba curiosidad y habilidad con diversos instrumentos y que, aunque al inicio se inclinó por la batería, las indicaciones de su madre de desmontar el set tras cada práctica lo alejaron del instrumento y dirigieron su interés hacia los teclados.

Este aprendizaje terminó por definir su destino profesional: Ike Jr. colaboró estrechamente en el funcionamiento de Bolic Sound Studios, el estudio de grabación fundado por su padre en Los Ángeles.

Durante su trayectoria en el sector musical, Ike Turner Jr. se consolidó como un ingeniero de sonido apreciado y músico versátil.

De acuerdo con el testimonio de Bullock, citado por Page Six, fue reconocido por su trabajo técnico y artístico, lo que le permitió, en 2007, recibir un Grammy al participar en la producción del álbum Risin’ With The Blues de Ike Turner Sr.

Además de su faceta profesional, trabajó como ingeniero de sonido de su madre tras la separación de sus padres, de acuerdo con reseñas recuperadas por medios estadounidenses.

En cuanto a la dinámica familiar, la historia de la familia Turner refleja complejidades y pérdidas. Tras la separación de sus padres, Ike Turner Jr. mantuvo una relación distante con Tina Turner, tal como él mismo relató en una entrevista con Daily Mail en 2018.

Allí afirmó que fue criado por la artista desde los dos años, a quien consideraba su verdadera madre, aunque en años recientes se habían distanciado. “Mi madre está viviendo su vida; tiene un nuevo esposo y reside en Europa. Ella no quiere tener nada que ver con el pasado”, señaló entonces.

El deceso de Ike Jr. se suma a otros despidos recientes en la familia Turner. Su hermano mayor, Raymond Craig, murió en 2018; y su hermano menor, Ronnie Turner, murió en 2022 por cáncer de colon.

La madre del clan, Tina Turner, murió en mayo de 2023 a los 83 años después de una larga enfermedad. Su padre, Ike Turner Sr., había muerto en 2007 a los 76 años por una sobredosis de cocaína, tras años de lucha contra la adicción.

En 2023, Ike Turner Jr. fue arrestado por posesión de crack y manipulación de evidencia, según documentación recogida por TMZ. Se encontraba encarcelado en ese momento, y no pudo reunirse con su madre antes de su muerte.

Su cuñada, Afida Turner, esposa de Ronnie Turner, compartió un mensaje de homenaje en Instagram: “Descansa en paz, Ike Jr.: fuiste un cuñado increíble. Me alegro de haber hablado contigo por teléfono antes de que te fueras, te quiero. Descansa en paz”, acompañado de fotografías recientes.

La familia Turner ha agradecido el acompañamiento y las condolencias recibidas en estas circunstancias, y ha solicitado privacidad en este tiempo de duelo.