La esposa de Eric Dane afirmó que sus hijas “están sufriendo mucho” por la esclerosis del actor

Rebecca Gayheart se sinceró sobre cómo sus hijas sufren por la enfermedad de Eric Dane. (Instagram/Rebecca Gayheart)

Eric Dane, famoso por su papel como el Dr. Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy, atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su vida tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés).

La noticia, revelada por el propio actor en abril, ha conmocionado tanto a sus seguidores como a su entorno más cercano.

En una reciente entrevista con la revista People, la esposa de Dane, la actriz Rebecca Gayheart, compartió cómo esta situación ha impactado profundamente a la familia, especialmente a sus dos hijas: Billie, de 15 años, y Georgia, de 13 años.

“Mis niñas realmente están sufriendo mucho, y simplemente estamos tratando de sobrellevarlo. Es un momento muy duro”, expresó Gayheart, de 54 años, visiblemente afectada.

Rebecca Gayheart afirmó que sus hijas están profundamente tristes por la enfermedad de Eric Dane. (Instagram/Rebecca Gayheart)

Es así que la familia ha recurrido a apoyo profesional para enfrentar emocionalmente esta difícil etapa. “Contamos con terapeutas que nos están ayudando, y estamos tratando de tener esperanza, de hacerlo con dignidad, gracia y amor”, añadió.

El diagnóstico de ALS, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, fue confirmado por Eric Dane a principios de este año.

En un comunicado emitido en abril, el actor de 52 años expresó: “Estoy agradecido de tener a mi amorosa familia a mi lado mientras navegamos este nuevo capítulo”.

Durante una emotiva aparición en el programa Good Morning America en junio, Dane profundizó sobre cómo comenzó a notar los primeros síntomas de la enfermedad.

Eric Dane recordó cómo los síntomas de la enfermedad llegaron poco a poco. (Créditos: YouTube/Good Morning America)

“Empecé a sentir debilidad en mi mano derecha. Al principio pensé que era por usar mucho el teléfono, pero con el tiempo empeoró”, relató. Su camino hacia el diagnóstico fue largo, pasando por varios especialistas hasta que finalmente un neurólogo confirmó sus sospechas.

La enfermedad ha avanzado rápidamente. El artista confesó recientemente que solo tiene un brazo funcional, el izquierdo, mientras que el derecho —su dominante— ha dejado de funcionar completamente.

“Siento que en unos meses podría perder también el izquierdo. Me preocupa lo que pueda pasar con mis piernas”, dijo.

Uno de los momentos más conmovedores que compartió fue una experiencia reciente durante unas vacaciones en el mar. Mientras nadaba, su brazo se entumeció y perdió la capacidad de nadar por sí mismo.

Eric Dane contó que por poco se ahoga cuando uno de sus brazos se entumió. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Pensé: ‘Dios mío, ya no estoy seguro en el agua’. Fue mi hija Georgia quien tuvo que arrastrarme de vuelta al bote. Me rompí en llanto”, recordó. A pesar del impacto del momento, se aseguró de que su hija pudiera volver a disfrutar del mar con su amiga y el guía.

Eric Dane no solo ha decidido enfrentar la enfermedad con valentía, sino que también se ha convertido en una voz activa en la lucha contra el ALS.

Este mes lanzó una campaña junto a la organización I AM ALS, con el objetivo de recaudar mil millones de dólares en los próximos tres años para acelerar el desarrollo de tratamientos.

Eric Dane aseguró que se pueden salvar miles de vidas si se investiga correctamente esta enfermedad. (Instagram/Eric Dane)

“Soy Eric. Un actor, un padre y ahora una persona que vive con ALS. Ya no podemos aceptar el status quo. Necesitamos el camino más rápido hacia una cura”, declaró en un video.

Mientras tanto, miles de fanáticos y colegas del mundo del entretenimiento continúan enviando mensajes de apoyo a Eric Dane.