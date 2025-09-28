La madre de Selena Gomez reveló quién llevó al altar a la cantante en la boda con Benny Blanco

La madre de Selena Gomez contó cómo fue el emotivo momento en el que Selena Gomez caminó hacia el altar. (Instagram/Selena Gomez)

El 27 de septiembre de 2025, Selena Gomez y Benny Blanco sellaron su historia de amor con una boda llena de familiares y amigos cercanos, a un año de haber anunciado su compromiso en una emotiva publicación de Instagram.

Un día después de la boda, la madre de la artista, Mandy Teefey, compartió un emotivo mensaje en redes sociales que dejó ver la importancia del momento no solo para la pareja, sino para toda la familia.

“Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar. Besos y abrazos”, escribió en Instagram, confirmando que fue el abuelo materno de Selena, David Michael Cornett, quien la acompañó en ese instante tan especial.

Por si fuera poco, Teefey, de 49 años, no escatimó en elogios para los recién casados en su mensaje.

Mandy Teefey elogió la boda de Selena Gomez y Benny Blanco. (Instagram/ Mandy Teefey)

“Qué celebración tan perfecta para la pareja más increíble que conozco. La velada no pudo haber sido más hermosa ni más perfecta. Absolutamente impecable. Todo mi amor para mi hermosa hija y para el mejor yerno del mundo”, expresó.

Por otra parte, la propia Selena Gomez fue la encargada de confirmar la noticia de su matrimonio con un sencillo post en el que mostró una serie de imágenes y clips de la celebración.

Benny Blanco, por su parte, compartió en su cuenta personal varias fotografías y un mensaje que reflejó la admiración que siente por su esposa: “Me casé con una princesa de Disney de la vida real”.

Benny Blanco compartió algunas imágenes de su boda con Selena Gomez. (Instagram/Benny Blanco)

Las publicaciones generaron de inmediato miles de reacciones y felicitaciones de seguidores, amigos y colegas de la industria, que celebraron la unión de una de las parejas más queridas de la música y el entretenimiento.

Así comenzó la historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

Aunque su noviazgo se hizo público en diciembre de 2023, cuando confirmaron que llevaban seis meses juntos, la relación entre Gomez y Blanco tiene raíces mucho más profundas.

En una entrevista con Interview Magazine a principios de este año, ambos revelaron que fue Mandy Teefey quien fungió como cupido.

“Tenía como 16 o 17 años cuando mi mamá organizó una reunión para hablar de música con Benny”, recordó Selena.

Mandy Teefey fue quien juntó a su hija Selena Gomez con Benny Blanco (Instagram/Wondermind)

Mientras que Benny agregó: “Fue justo cuando empecé a crecer en la industria y ella aún no era cantante. Tiempo después lanzamos música juntos en 2013”.

El productor también compartió su primera impresión al escuchar las canciones de Selena Gomez bajo el sello de Disney Records.

“Me atrapó de inmediato. Siento que ella fue la chica triste original. Todos estaban en plan fiestero, y ella cantaba cosas como ‘Sólo quiero verme bien para ti’. Me enganchó totalmente”.

Benny Blanco confesó que Selena Gomez lo impresionó con su talento para el canto. (REUTERS/David Swanson)

Es así que la actriz y cantante de 33 años dio el “sí, acepto” al productor musical de 37 años en una íntima ceremonia celebrada en California, que superó los cinco millones de dólares, según informó la revista Hola!

Entre los asistentes destacaron Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran, Paul Rudd, Ashley Park, David Henrie y, por supuesto, Martin Short y Steve Martin, compañeros de Selena en Only Murders in the Building.