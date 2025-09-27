Entretenimiento

Chad Powers: Mariscal de campo encabeza la lista de estrenos que llegan a streaming en la primera semana de octubre

Con producciones que combinan tramas profundas, originales y ligeras, este mes se convierte en el momento ideal para renovar la cartelera y prepararse para la celebración de Halloween con entretenimiento de calidad y variedad

Por Luis Mote

Las principales plataformas lanzan nuevas series y documentales que van desde intensas historias de supervivencia hasta cuentos que desafían normas sociales, invitando a un entretenimiento lleno de misterio y reflexión. (foto: IMDb/Disney)

El comienzo del mes trae una destacada oferta de estrenos en las principales plataformas de streaming, perfectos para disfrutar desde casa, invitando a la audiencia a sumergirse en historias que exploran el espíritu de misterio y entretenimiento.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max presentan una variada selección de estrenos para finales de septiembre y principios de octubre de 2025, que van desde el escalofriante documental “Naturaleza de Pesadilla”, que explora intensas historias de supervivencia en la naturaleza, hasta historias como “La Brigada” donde se abordan temas profundos como la igualdad de género y la lucha por el reconocimiento de una sociedad conservadora.

A continuación, te presentamos el calendario de estrenos más relevantes del 29 de septiembre al 5 de octubre, para que no te pierdas ninguna novedad:

Qué se estrena en Netflix

Martes 30 de septiembre

  • Naturaleza de Pesadilla
Cada episodio revela cómo los animales enfrentan circunstancias extremas y amenazas constantes, mezclando elementos de tensión y fascinación con la cruda realidad de la vida salvaje. (Netflix)

Un documental escalofriante que explora historias intensas de supervivencia en la naturaleza, mostrando el drama, el peligro y la oscura belleza desde la perspectiva de sus presas.

  • Earthquake: Joke Telling Business

Entre escándalos de famosos y ocurrencias sobre el amor, el mítico comediante Earthquake hace temblar el escenario con un espectáculo explosivo de stand-up.

Con su humor ácido, aborda desde escándalos de celebridades hasta opiniones sobre el amor, en una hora sin filtros que reafirma su lugar como una voz aguda y relatable en la comedia actual.

Miércoles 1 de octubre

  • El amor es ciego
A lo largo de varias semanas, las nuevas parejas comprometidas se mudarán juntas, planearán sus bodas y descubrirán si su conexión física es tan increíble como la relación emocional que desarrollaron en las cápsulas. (Netflix Latinoamérica)

Un grupo de solteros que buscan ser amados por lo que son y no por su apariencia aceptan probar un enfoque inusual y moderno: elegir a la persona con la que se casarán sin haberla visto antes.

Jueves 2 de octubre

  • Hombres de verdad

Con la masculinidad en plena crisis, cuatro amigos cuarentones ven cómo pierden su trono, sus privilegios y su identidad. Años atrás habrían sido machos alfas al mando de sus vidas, pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad.

Viernes 3 de octubre

  • El genio y los deseos
El genio y los deseos
El genio y los deseos - nuevo k-drama con Kim Woo-bin y Suzy (Créditos: Netflix)

Luego de estar inactivo por casi mil años, un genio mágico salido de una lámpara vuelve al mundo humano y se cruza con Ka‑young, una mujer impasible que lleva una vida rutinaria moldeada por las reglas de su abuela.

  • Monstruo: la historia de Ed Gein
Alimentados por el aislamiento, la perturbación mental y una fijación enfermiza con su madre, los perversos crímenes de Gein engendraron un nuevo tipo de figura siniestra que atormentará a Hollywood por décadas. (Netflix Latinoamérica)

En la década de 1950, en los gélidos campos del área rural de Wisconsin, un ermitaño afable y de trato cordial llamado Eddie Gein vivía una vida en apariencia tranquila. Pero la deteriorada granja que habitaba escondía horrores tan cruentos que podrían redefinir los temores más profundos del ser humano.

  • La nueva brigada

Corre el año 1958, y se gradúan las primeras mujeres policías de Suecia. Este pequeño grupo de pioneras dan un gran paso para lograr la igualdad de género, aunque eso signifique enfrentar numerosos obstáculos, desde la incomodidad de las faldas que les obligan a usar hasta las burlas de la gente, el desdén de los medios y el desprecio de sus colegas.

  • Animal

Tras el cierre de varias explotaciones ganaderas, el veterinario rural Antón Gandoy se ve obligado a trabajar con su sobrina Uxía en una tienda de mascotas que apunta a la alta sociedad gallega.

Juntos, descubrirán un mundo que no se parece al que conocía Antón ni a aquel con el que soñaba Uxía.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

Miércoles 1 de octubre

  • Juego sucio
Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York. (Amazon Prime)

Parker, un ladrón profesional y meticuloso, planea el mayor atraco de su carrera junto con su equipo compuesto por Grofield, Zen y otros especialistas. Lo que parecía ser un robo perfecto se complica cuando descubren que su objetivo los enfrenta a la mafia de Nueva York, además de un peligroso dictador sudamericano y el hombre más rico del mundo.

Qué se estrena en Disney+

Martes 30 de septiembre

  • Chad Powers: Mariscal de campo
Un quarterback universitario caído en desgracia llamado Russ Holliday se disfraza de Chad Powers y entra en un equipo sureño en apuros para revivir su carrera futbolística. (Star Latinoamérica)

Russ Holliday, un joven mariscal de campo universitario, ve su carrera arruinada por un mal comportamiento en un partido. Para revivir su vida deportiva, decide hacerse pasar por Chad Powers, un jugador talentoso y carismático, e ingresa a un equipo sureño que necesita un milagro para salir adelante.

En esta nueva etapa, Chad construye amistades, especialmente con Danny, un joven actor y mascota del equipo. Sin embargo, debe tener cuidado, ya que Ricky, la nueva asistente del equipo y aspirante a impresionar a su padre, dueño del equipo, comienza a sospechar de él.

