“Baywatch”: La icónica serie de los 90’s regresará con un reboot en 2026

"Baywatch" volverá a la televisión con una nueva temporada. (NBC)

La icónica serie Baywatch, que en los años noventa se convirtió en un fenómeno cultural y global, volverá a la televisión con una nueva versión.

La cadena Fox anunció que ha ordenado 12 episodios de la franquicia, los cuales se estrenarán entre 2026 y 2027, en alianza con Fremantle, empresa que posee los derechos del título original.

La producción estará liderada por Matt Nix, creador de Burn Notice y True Lies, quien fungirá como showrunner y productor ejecutivo. También se suman a la producción los creadores originales de Baywatch —Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz— junto con Dante Di Loreto.

El presidente de Fox Television Network, Michael Thorn, destacó la importancia de esta nueva etapa para la franquicia en un comunicado de prensa.

Baywatch tendrá 12 capítulos nuevos tras 24 años de su final. (Captura de video)

“En su primera versión, Baywatch definió toda una era de vida en la playa y elevó a los salvavidas a un estatus icónico. Ahora, con nuestros socios de Fremantle, esta maquinaria televisiva está lista para un regreso contemporáneo", expresó.

Y añadió: “Juntos llevaremos el sueño californiano a toda una nueva generación de fans con historias frescas, nuevas estrellas y todo el espectáculo que convirtió a Baywatch en una sensación mundial”.

Por parte de Fremantle, Christian Vesper, CEO de drama global, subrayó la vigencia de la marca y aseguró que Baywatch “siempre ha sido un activo preciado dentro del portafolio de Fremantle y continúa siendo una de las series más icónicas de la historia de la televisión a nivel mundial”.

Los productores planean llevar la esencia de "Baywatch" a nuevas generaciones. (Captura de video)

“Con Matt Nix al frente, sabemos que estamos en buenas manos, pues se distingue por contar historias envolventes y entretenidas. Nuestro objetivo es reconectar con los fans de siempre y, al mismo tiempo, presentar a una nueva generación el mundo de estos famosos salvavidas”, añadió.

La sinopsis oficial que dio la cadena televisiva adelanta que la serie conservará los elementos característicos que la hicieron célebre: rescates llenos de adrenalina, romances entrelazados, química explosiva, dramas personales y heroísmo a orillas del mar.

Sin embargo, se añadirá un enfoque más moderno, con un elenco completamente nuevo y desafíos propios de la actualidad en las playas del sur de California. Aún no se ha revelado quiénes integrarán el elenco ni detalles sobre los rodajes.

El legado de una franquicia legendaria

Cabe recordar que Baywatch debutó en 1989 como un telefilme de NBC y tuvo una primera temporada en esa cadena. Posteriormente migró a la sindicación, donde alcanzó su máximo éxito durante más de una década, acumulando 11 temporadas en total.

"Baywatch" acumuló 11 temporadas antes de terminar en 2001. (Captura de video)

La serie original fue protagonizada por David Hasselhoff en el papel del carismático Mitch Buchannon, líder del equipo de salvavidas.

Con el paso de los años, el elenco incluyó nombres que marcaron época como Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Parker Stevenson, Nicole Eggert, David Charvet, Carmen Electra e incluso un joven Jason Momoa.

Su éxito no solo fue televisivo, ya que la producción dio origen al spin-off Baywatch Nights, en el que el personaje de Hasselhoff se unía a un amigo en una agencia de detectives privados.

Décadas después, la marca volvió a la pantalla grande con la película de 2017 protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron, además en 2024 se estrenó en Hulu un documental que reunió testimonios de varios de sus actores.

La serie original de "Baywatch" dio pie a la cinta de 2017 protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron. (Captura de video)

Cabe destacar que el anuncio llega tras la apuesta fallida de Fox con Rescue: Hi-Surf, una serie también centrada en salvavidas ambientada en Hawái, que fue cancelada en mayo pasado.

Con Baywatch, la cadena confía en relanzar un título que ya demostró su atractivo internacional y que, en su momento, fue visto en más de 140 países, convirtiéndose en uno de los programas más exportados de la televisión estadounidense.