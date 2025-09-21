Entretenimiento

Lucien Laviscount, actor de “Emily en París”, habló sobre la quinta temporada de la serie: “Da un vuelco inesperado”

El británico que interpreta a Alfie anticipa giros inesperados y un enfoque renovado en la próxima entrega de la popular serie

Lucien Laviscount adelanta que la
Lucien Laviscount adelanta que la nueva entrega traerá sorpresas imprevistas y cambios radicales en la trama y los personajes (Netflix)

Lucien Laviscount, actor británico que interpreta a Alfie en la popular serie de Netflix Emily en París, compartió adelantos sobre la quinta entrega de la producción.

En conversación con el medio estadounidense People durante un evento en Nueva York, anticipó que los nuevos episodios presentarán giros inesperados en la trama.

“Lo único que voy a decir es abróchense el cinturón, porque esta temporada da un vuelco inesperado”, señaló.

Laviscount se sumó a la serie en la segunda temporada, encarnando a Alfie, el interés amoroso británico de la protagonista Emily Cooper, interpretada por Lily Collins.

Para la quinta temporada, la relación entre ambos personajes ha finalizado y Emily atraviesa una nueva etapa en Roma junto a Marcello, personaje interpretado por Eugenio Franceschini.

El rodaje de la quinta
El rodaje de la quinta temporada de "Emily en París" comenzó en Roma, marcando una nueva etapa en el viaje profesional y personal de Emily Cooper (Netflix)

Pese a este cambio, el actor sugirió que el drama continuará para todos los involucrados: “No sabía qué esperar, ninguno de nosotros lo sabe antes de recibir los guiones, y lo que leímos para esta temporada fue… Sí, nadie habría imaginado lo que se viene".

El rodaje de la nueva entrega inició en mayo, confirmó Lucien Laviscount, quien destacó la experiencia de volver a reunirse con el elenco. “Es bueno estar de regreso, volver a París. Filmamos también varias escenas en Roma”, sostuvo.

Entre los factores que han enriquecido la dinámica del grupo, el actor mencionó la evolución personal y profesional de sus compañeros de reparto.

Lily es mamá ahora. Todos están enfrentando nuevos desafíos, en distintas relaciones y amistades. Ha sido excelente reencontrarnos y ver en qué punto estamos”, afirmó sobre el retorno a la producción.

La producción de la serie, bajo la dirección de Darren Star, ha mantenido la misma base de reparto, con el regreso confirmado de Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Paul Forman y William Abadie.

La filmación muestra escenas icónicas
La filmación muestra escenas icónicas en Roma y París, ampliando el universo visual y narrativo de la serie de Netflix para su quinta temporada (Netflix)

El propio Laviscount reflexionó sobre su personaje: “Creo que Alfie siempre dice la verdad, incluso en las situaciones más difíciles, y eso es un rasgo que comparto. Me gusta interpretar a Alfie, ha sido una parte importante de mi vida estos años”.

Por el momento, las imágenes oficiales difundidas por Netflix muestran a Lily Collins en el papel de Emily Cooper en escenarios de Roma. Este despliegue visual coincide con un cambio relevante de look: la protagonista luce un corte bob elegante, que representa una transformación simbólica y estilística.

En redes sociales, Collins indicó que se trata de un “nuevo capítulo capilar” para Emily y agradeció al estilista Gregory Russell por iniciar este proceso.

El nuevo peinado, que remite al estilo de Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, fue interpretado como homenaje a la actriz, cuya influencia estética sobre la serie ha sido una constante.

Lily Collins presenta un corte
Lily Collins presenta un corte bob inspirado en Audrey Hepburn, acompañado de cambios estéticos que reflejan la evolución del personaje (Netflix)

Qué se sabe de “Emily en París 5″

La quinta temporada de Emily en París combinará locaciones en Roma y París, lo que refleja que la protagonista dividirá su tiempo entre ambas ciudades europeas.

De acuerdo con Netflix, Emily Cooper se integra como jefa de la sede romana de Agence Grateau, después de una decisión drástica presentada en el desenlace de la cuarta temporada.

El arco argumental plantea nuevos desafíos profesionales y sentimentales, con la protagonista enfrentando complicaciones tanto en su vida laboral como personal.

Una sinopsis oficial destaca que una idea de trabajo fallida desencadena conflictos y cambios drásticos para Emily, tanto en el plano emocional como profesional.

En busca de estabilidad, la protagonista explora su vida francesa hasta que la revelación de un secreto afecta su círculo más cercano.

El creador, Darren Star, asegura
El creador, Darren Star, asegura que París seguirá siendo escenario clave, pese a la nueva etapa de Emily y su trabajo temporal en Roma (Netflix)

La fecha exacta de estreno de los nuevos episodios aún no ha sido confirmada, aunque se prevé que la quinta temporada llegue a Netflix a finales de 2025 o principios de 2026.

