MrBeast se suma a “Angry Birds 3″ y revoluciona la animación

La tercera entrega de Angry Birds adelanta su estreno y suma figuras virales para conquistar nuevas audiencias

El universo animado de Angry Birds regresa a los cines con su tercera película, cuyo estreno está previsto para el miércoles 23 de diciembre de 2026. Esta entrega anticipa su llegada respecto al calendario original y se perfila como una de las grandes apuestas familiares de la temporada navideña, destacando especialmente por la llegada de MrBeast al elenco de voces, en una jugada que pretende conectar el cine con la influencia masiva del entorno digital.

El fenómeno MrBeast llega a la animación

MrBeast (Jimmy Donaldson) es la figura más notoria entre los nuevos talentos incorporados a la saga. Su impacto como creador digital es inigualable: lidera YouTube con más de 436 millones de suscriptores y suma alrededor de mil millones de seguidores en sus redes, consolidándose como referente de contenidos virales, desafíos y filantropía a gran escala.

Donaldson ha expandido su marca mucho más allá de internet, fundando Beast Industries, lanzando la línea de chocolates Feastables y logrando que su serie Beast Games se convierta en la producción más vista de Amazon Prime Video, asegurando renovaciones hasta 2025.

La participación de MrBeast en Angry Birds 3 marca un punto de inflexión: por primera vez, una figura de este calibre en el entorno digital se integra a una de las franquicias de animación más populares. Este movimiento promete ampliar sustancialmente la audiencia de la película y renovarla con el magnetismo de quien ya es un ícono para millones de jóvenes y familias alrededor del mundo.

Un reparto diverso con nuevas voces

Junto a MrBeast, se suma Salish Matter, con más de 30 millones de seguidores y una creciente presencia en plataformas sociales. Ha sido reconocida como Creadora Femenina Favorita en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025 y obtuvo el Premio Webby en la categoría Infantil y Familiar ese mismo año.

Jason Sudeikis repetirá su papel en la tercera entrega (REUTERS/Aude Guerrucci)

Completan el elenco Anthony Padilla y Ian Hecox, creadores de Smosh y pioneros en la comedia digital, quienes retoman los papeles de Hal y Bubbles. Junto a ellos, regresan Jason Sudeikis (Red), Josh Gad (Chuck), Rachel Bloom (Silver) y Danny McBride (Bomb).

La nómina se enriquece con talentos como Emma Myers, Keke Palmer, Tim Robinson, Lily James, Marcello Hernandez, Walker Scobell, Sam Richardson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, James Austin Johnson y Psalm West, fusionando la experiencia de consagrados en animación y nuevas voces virales.

Dirección, producción y sinergias digitales

La dirección de Angry Birds 3 recae en John Rice, mientras que el guion y la producción ejecutiva están a cargo de Thurop Van Orman. El equipo de producción cuenta con John Cohen, Dan Chuba y Carla Connor, consolidando una estructura creativa robusta.

La película es el resultado de la colaboración entre Rovio y SEGA, respaldada por Prime Focus Studios, Flywheel Media, One Cool Group y dentsu. Esta alianza potencia una sinergia entre el cine tradicional y el ecosistema digital, garantizando recursos e ideas de primer nivel.

Con esta estrategia, la franquicia busca expandirse más allá de los formatos clásicos, explorando formas innovadoras de promoción y vinculación con los públicos más jóvenes, especialmente atraídos por la figura de MrBeast y el universo digital que representa.

Trayectoria de Angry Birds y expectativas renovadas

Desde su primera película, Angry Birds ha transformado el éxito del videojuego en un fenómeno internacional de la animación. Las dos entregas previas registraron resultados sobresalientes en taquilla, consolidando a los pájaros y cerdos como referentes en el cine familiar.

El estreno adelantado de la tercera parte la posiciona frente a competidores intensos como Dune Parte 3 y Avengers: Doomsday, sumándose antes que otros grandes lanzamientos de la temporada.

Angry Birds 3 busca superar el éxito de sus predecesoras y competir con grandes estrenos de la temporada navideña (SONY PICTURES)

El aporte de MrBeast renueva la estrategia de la franquicia, que apuesta a la proyección global a través de colaboraciones con figuras que dominan la atención del público infantil y adolescente dentro y fuera de la pantalla.

Innovación y futuro de la saga

La integración de personalidades nativas del entorno digital, liderada por MrBeast, marca una transformación en la industria de la animación: el cine busca ahora dialogar directamente con los nuevos hábitos de consumo y visibilización de contenidos.

Este giro no solo diversifica las voces dentro del elenco, sino que permite a Angry Birds 3 conectar con nuevas generaciones y mantener vigente su propuesta frente a los desafíos del entretenimiento global.

La integración de creadores digitales en Angry Birds 3 marca una transformación en la industria de la animación (EFE)

Con un reparto robusto, un equipo creativo experimentado y el impulso de aliados estratégicos, la franquicia consolida su apuesta por la innovación, buscando que la tercera película no solo destaque en taquilla sino que se establezca como un ejemplo de colaboración entre el cine y los grandes referentes del mundo digital.