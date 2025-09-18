Disney confirmó “Camp Rock 3″: Los Jonas Brothers y Demi Lovato regresan para una nueva generación

Camp Rock 3 se estrenará en Disney+ y Disney Channel (Disney)

Después de más de 15 años desde el debut de Camp Rock, Disney Branded Television anunció oficialmente que la tercera entrega de la franquicia está en camino.

Camp Rock 3 se estrenará tanto en Disney+ como en Disney Channel, con el regreso de los Jonas Brothers —Joe, Nick y Kevin— y Demi Lovato, quien también retorna como productora ejecutiva junto a los hermanos Jonas.

La filmación comenzó esta semana en Vancouver, marcando el inicio de una nueva era para el icónico campamento musical.

Demi Lovato volverá a protagonizar "Camp Rock" en la tercera entrega. (Captura de video)

La película contará con un elenco renovado de jóvenes talentos. Liamani Segura se une como Sage, mientras que Malachi Barton interpretará a Fletch. Lumi Pollack será Rosie, Hudson Stone debuta como Desi, Casey Trotter dará vida a Cliff, Brooklynn Pitts será Callie y Ava Jean asumirá el papel de Madison.

Los Jonas Brothers retomarán sus icónicos roles como Shane Gray (Joe), Nate Gray (Nick) y Jason Gray (Kevin), quienes aparecerán como miembros de la banda Connect 3.

Además, Maria Canals-Barrera regresará como Connie, y Sherry Cola se incorpora a la franquicia como Lark, prometiendo nuevas interacciones y giros en la historia.

¿De qué tratará “Camp Rock 3”?

La trama de Camp Rock 3 sigue a Connect 3 tras perder su acto de apertura para una gira de reencuentro muy esperada.

Camp Rock 3 seguirá a Connect 3 en su regreso al campamento para encontrar a la nueva gran estrella. (Captura de video)

Los hermanos Gray regresan al campamento que los vio nacer como músicos para descubrir “la próxima gran estrella”, mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita.

Entre los nuevos campistas, Sage (Segura) se perfila como la audaz y determinada, mientras su hermano Desi (Stone) aporta un carácter relajado y divertido.

Rosie (Pollack) es una prodigio del violonchelo, Cliff (Trotter) marca el ritmo como un baterista único, Callie (Pitts) lidera la coreografía, Madison (Jean) representa la figura de influencer intimidante, y Fletch (Barton) encarna al típico chico rebelde del campamento.

Liamani Segura será una de las jóvenes en incorporarse a la franquicia. (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Camp Rock es una parte importante del legado de Disney Channel Original Movie, con música inolvidable, narrativas enérgicas y personajes que permanecen en el corazón de los fans hasta hoy”, comentó Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

Y añadió: “Traerlo de vuelta con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento de cierre de círculo, y estamos ansiosos por reintroducir este mundo a una nueva generación”.

Cabe destacar que las dos primeras películas, Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010), se encuentran entre las diez mejores películas originales de Disney Channel de todos los tiempos, siendo la película más vista en cable en los años de su estreno según Nielsen y Disney.

Las primeras películas de "Camp Rock" están en el top 10 de las mejores cintas de todos los tiempos de Disney. (Disney)

La dirección de Camp Rock 3 estará a cargo de Veronica Rodriguez, con guion de Eydie Faye y contará con coreografía de Jamal Sims.