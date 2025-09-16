Eric Dane pidió financiar la investigación contra la esclerosis, tras ausentarse en los Premios Emmy 2025

Eric Dane es parte de una campaña para financiar la investigación contra la ALS. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Instagram/Eric Dane)

Eric Dane, estrella de las series Grey’s Anatomy y Euphoria, ha dado un paso al frente en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés), al revelar públicamente su diagnóstico y aliarse con la organización sin fines de lucro I AM ALS en una nueva campaña de concientización y recaudación de fondos.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram este lunes 15 de septiembre, el actor de 52 años confirmó su participación en la campaña Push for Progress, cuyo ambicioso objetivo es recaudar mil millones de dólares en los próximos tres años para impulsar la investigación y el desarrollo de tratamientos para esta devastadora enfermedad neurodegenerativa.

“Soy Eric, actor, padre y ahora una persona que vive con ALS”, dijo en el video, vestido con una camiseta que lleva la leyenda “I AM ALS” y sentado frente a cámara. “Durante más de un siglo, el ALS ha sido incurable, y estamos cansados de aceptar el status quo”, añadió.

Eric Dane aseguró que se pueden salvar miles de vidas si se investiga correctamente esta enfermedad. (Instagram/Eric Dane)

La campaña busca no solo recaudar fondos, sino también renovar la vigencia de la ley Act for ALS, una legislación clave aprobada en 2021 y que está programada para expirar en 2026.

Esta ley federal ha permitido canalizar recursos hacia tratamientos experimentales y apoyar económicamente a pacientes con diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que, aunque no es técnicamente intratable, ha sido históricamente subfinanciada.

“ALS no es intratable, es una enfermedad subfinanciada. Nos negamos a dejar de luchar hasta encontrar una cura”, señaló I AM ALS en un comunicado.

La participación de Eric Dane en la campaña ocurre en un momento especialmente sensible. El actor había sido anunciado como presentador en los Premios Emmy 2025, celebrados este domingo 14 de septiembre, junto a su compañero de Grey’s Anatomy, Jessie Williams. A pesar de la expectativa, Dane no apareció en el evento.

Eric Dane conduciría los Premios Emmy 2025, pero no asistió a la gala. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jesse Collins, productor de los Emmy, declaró a la revista Variety que no sabía las razones por las cuales no asistió: “No conozco los detalles. Simplemente me dijeron que no pudo venir. Y, afortunadamente, Jesse pudo presentarlo solo”.

Dane fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica a principios de este año y reveló su condición en una entrevista con la revista PEOPLE en abril. A pesar de su estado de salud, confirmó que seguirá trabajando y tiene previsto regresar al set de Euphoria para la tercera temporada de la serie de HBO.

“Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo”, dijo en ese entonces.

Eric Dane afirmó que seguirá trabajando pese a su diagnóstico. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor también compartió su experiencia más íntima con la enfermedad durante una conversación con Diane Sawyer en Good Morning America en junio.

“Me despierto cada día y recuerdo inmediatamente que esto está sucediendo. No es un sueño”, dijo.

El artista relató que los primeros síntomas comenzaron como una debilidad en su mano derecha, algo que inicialmente atribuyó a exceso de uso del celular. Sin embargo, con el tiempo perdió completamente el control del brazo, y teme que su mano izquierda sufra el mismo destino en los próximos meses.

Eric Dane recordó cómo se dio cuenta que sufría esclerosis lateral amiotrófica. (Créditos: YouTube/Good Morning America)

Cabe recordar que la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, afecta a las neuronas motoras, provocando una pérdida progresiva del control muscular.

Según la Clínica Cleveland, la expectativa de vida tras el diagnóstico suele ser de tres a cinco años, aunque algunos pacientes viven más tiempo.