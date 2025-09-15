Sofía Vergara se ausentó de los Emmy 2025 y pasó la noche en urgencias

Sofía Vergara debía presentarse en los Emmy, pero una alergia ocular inesperada alteró sus planes y la alejó de la alfombra roja (REUTERS/Instagram/@sofiavergara)

Sofía Vergara no pudo participar en la entrega de los premios Emmy 2025 al sufrir “una alergia ocular de locos” poco antes del evento, lo que la llevó a recibir atención de urgencias.

La actriz colombiana de 53 años tenía programado presentar uno de los galardones en la ceremonia del domingo 14 de septiembre, pero anunció en redes sociales que una reacción alérgica en su ojo izquierdo alteró sus planes.

En una publicación en Instagram, Vergara explicó la situación: “No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, acompañando el mensaje con fotografías de la inflamación.

Además, pidió comprensión por haber tenido que ausentarse del evento. “Perdón por cancelar, ¡la alergia ocular más loca justo antes de subirme al auto!”, señaló.

La actriz colombiana mostró en redes la hinchazón de su ojo izquierdo tras sufrir una reacción alérgica que la llevó a la sala de emergencias (Instagram/@sofiavergara)

Junto a estas palabras, mostró videos acostada en una camilla y lavando el ojo en el consultorio médico.

La organización del evento había anunciado previamente la participación de Sofía Vergara entre los presentadores, junto a figuras como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Jennifer Coolidge, Colman Domingo, Tina Fey, Mariska Hargitay, Jude Law, Sarah Paulson, Sydney Sweeney, Jesse Williams y Catherine Zeta-Jones.

No fue la única ausencia de la noche, ya que Eric Dane, quien fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, también había sido anunciado previamente, sin embargo, no estuvo presente.

Tras dar a conocer su situación, Vergara recibió mensajes de apoyo y solidaridad de colegas y seguidores en las redes sociales.

A través de su perfil en Instagram, Vergara compartió videos desde una camilla en urgencias (Instagram/@sofiavergara)

La estrella de Modern Family no detalló el tratamiento recibido, pero las imágenes confirmaron la urgencia que la apartó de una de las galas más relevantes para la industria televisiva.

La edición 77 de los Premios Emmy continuó sin modificaciones, manteniendo su programa y la participación de los presentadores restantes.

El evento tuvo como anfitrión al comediante Nate Bargatze, nominado al Grammy, y contó con la asistencia de múltiples figuras de la televisión y el espectáculo.

La reacción de apoyo en redes sociales no tardó tras la ausencia de Sofía Vergara durante la premiación (REUTERS/Danny Moloshok)

Ganadores de los Emmy 2025

La gala de los Emmy 2025 celebró a las producciones y artistas más reconocidos del año en la industria televisiva.

La serie The Pitt recibió el reconocimiento como Mejor Serie Dramática, mientras que Noah Wyle fue distinguido como Mejor Actor en Drama por su interpretación en la misma producción.

Britt Lower fue premiada como Mejor Actriz en Drama por su trabajo en Severance. Tramell Tillman, actor en esta última serie, hizo historia como el primer hombre negro en recibir el premio a Mejor Actor de Reparto en una serie dramática.

En la categoría de comedia, el galardón a Mejor Serie fue para The Studio, y Seth Rogen obtuvo el premio a Mejor Actor en Comedia.

Jean Smart fue reconocida como Mejor Actriz en Comedia por su papel en Hacks. Jeff Hiller alcanzó el premio a Actor de Reparto en comedia por su actuación en Somebody Somewhere y Hannah Einbinder fue premiada como Actriz de Reparto en la misma categoría por Hacks.

"The Studio" consagró como la mejor serie de comedia en los Emmy 2025, estableciendo un récord por la cantidad de premios obtenidos en una sola temporada (REUTERS/Mike Blake)

En el rubro de miniseries o antologías, Adolescencia se llevó la principal distinción, junto a los premios interpretativos para Stephen Graham y Erin Doherty.

Owen Cooper, de 15 años, se convirtió en el hombre más joven en recibir un Emmy como actor de reparto en una miniserie o serie antológica.

El reconocimiento al Mejor Programa de Habla o Variedades fue para The Late Show With Stephen Colbert, mientras que el reality The Traitors sobresalió en su categoría.

La premiación a Mejor Guion en Serie Dramática correspondió a Dan Gilroy por Andor, y en comedia el equipo de The Studio, liderado por Seth Rogen, recibió el galardón. Philip Barantini fue distinguido por la dirección en serie limitada por Adolescencia.