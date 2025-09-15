Eric Dane no asistió a los premios Emmy 2025 y el homenaje a “Grey’s Anatomy” quedó suspendido

Eric Dane no asistió a la gala de los Emmy 2025 pese a estar anunciado para el homenaje a "Grey’s Anatomy" (ABC/Disney+)

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles tuvo una ausencia notable: Eric Dane, reconocido por su papel en Grey’s Anatomy, no participó en el tributo planeado para conmemorar los 20 años de la exitosa serie médica creada por Shonda Rhimes.

La expectativa por ver al actor junto a Jesse Williams en el escenario se disipó cuando este último presentó solo el galardón a la mejor dirección en serie dramática y omitió cualquier referencia al homenaje o a la figura de Dane.

La organización no ofreció explicaciones inmediatas sobre la ausencia, informó la prensa especializada en Estados Unidos.

Dane, de 52 años, había anunciado su participación en el evento y figuraba como presentador designado según los listados oficiales entregados a la prensa.

En los meses previos, el intérprete se mantuvo en el centro de la conversación mediática tras revelar públicamente su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y progresivamente limita el control muscular.

La ausencia de Dane generó incertidumbre entre los seguidores durante la entrega de los Emmy este año (REUTERS/Mario Anzuoni)

El anuncio generó mensajes de apoyo y reacciones en la comunidad artística estadounidense.

La ausencia del actor se produjo cinco meses después de comunicar que padecía ELA y mientras continuaba sus labores en la industria audiovisual.

En una declaración recogida por People, Dane manifestó: “Me siento afortunado de poder continuar trabajando y espero regresar la próxima semana al set de Euphoria”.

Cuatro días después de esa comunicación, el intérprete reanudó las grabaciones de la tercera temporada de la serie producida por HBO. Semanas más tarde, apareció en el avance promocional de Countdown, la serie de Prime Video que protagoniza junto a Jensen Ackles.

En diálogo con Entertainment Tonight previo a la ceremonia, Williams destacó el temple de su colega y expresó: “Es sólido, ese hombre está bien. Hay que cuidarse y a él lo veo en equilibrio. Es mi amigo”.

El cierre de la historia de Mark Sloan llegó en la novena temporada con un accidente aéreo (ABC/Disney+)

El tributo a Grey’s Anatomy se daba por confirmado hasta la noche de la premiación, donde la omisión fue advertida tanto por la prensa especializada como por los seguidores de la serie.

El vínculo de Eric Dane con el drama médico comenzó en 2006, cuando debutó en la segunda temporada como el doctor Mark Sloan, apodado “McSteamy”.

Su personaje, cirujano plástico y figura popular entre la audiencia, mantuvo una trama conflictiva como antiguo amigo de Derek Shepherd (interpretado por Patrick Dempsey) y rival ocasional por cuestiones sentimentales.

Después de seis temporadas, la participación continuada de Dane finalizó al inicio de la novena temporada tras la muerte de su personaje luego de un accidente aéreo. Nueve años más tarde, la estrella regresó para una aparición especial en la decimoséptima entrega.

A través de varias entrevistas, abordó las circunstancias de su salida de la serie. En ese sentido, aclaró que no se trató de una decisión propia y que “probablemente fui despedido por razones financieras, ya que tras varios años los salarios suelen aumentar mucho para la cadena”.

“Pasé más tiempo bajo el efecto de las drogas que sobrio durante mis ocho años en el programa", reveló el actor un tiempo atrás (ABC/Disney+)

En diálogo con el podcast Armchair Expert, explicó que enfrentaba problemas de adicción y que el periodo de huelga de guionistas de 2007 marcó una recaída: “Pasé más tiempo bajo el efecto de las drogas que sobrio durante mis ocho años en el programa”.

Pese a las dificultades personales, sostuvo que la producción, especialmente la creadora Shonda Rhimes, “nos protegía pública y privadamente”.

Durante el evento, Jesse Williams presentó el premio a la dirección de serie dramática, que recayó en Adam Randall por Slow Horses. La ausencia de referencias a Grey’s Anatomy y a la carrera de Eric Dane llamó la atención de los seguidores de la producción, que sigue en emisión tras dos décadas.

El compromiso de Dane con su trabajo persiste. En declaraciones difundidas por People en junio, el actor dijo: “Voy a seguir hasta que no pueda más”.

Reconoció haber perdido la funcionalidad total de su brazo derecho y expresó preocupación ante la posibilidad de nuevas limitaciones físicas. “Siento que en unos meses perderé también la mano izquierda. Es impactante, pero esto no es el final de mi historia”, indicó.

Jesse Williams, quien fue Jackson Avery en la serie, subió solo al escenario para presentar el premio sin mencionar el aniversario de "Grey's Anatomy" ni a Eric Dane (REUTERS/Mike Blake)

Por su parte, la trayectoria de Williams en la ficción abarca 12 temporadas, en las que personificó a Jackson Avery. Su incorporación se produjo con la fusión ficticia entre Mercy West Medical Center y el hospital Seattle Grace, núcleo de las tramas principales.

Bajo la tutela del personaje de Dane, Avery se convirtió en jefe del área de cirugía plástica y más adelante asumió el liderazgo de la fundación familiar en Boston, un desenlace atípico con tono optimista dentro del universo de la serie.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Williams valoró la despedida construida para su personaje, al señalar que “logramos forjar una salida coherente y vinculada a su historia”.