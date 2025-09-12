El look al desnudo de Margot Robbie en su regreso a la alfombra roja tras convertirse en madre

La actriz apostó por un peinado sencillo y un maquillaje natural para equilibrar la intensidad de su atuendo (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Todos los flashes brillaron para Margot Robbie este jueves en Londres, durante el estreno de su nueva película A Big Bold Beautiful Journey. La actriz australiana, de 35 años, reapareció en la alfombra roja con un atuendo que no dejó indiferente a nadie: un vestido de transparencias de la colección Armani Privé primavera-verano 2025, que dio que hablar.

El diseño elegido por Robbie fue descrito como un verdadero “espectáculo visual” por la prensa de moda. La pieza, de corte largo y espalda descubierta, estaba confeccionada en un tejido diáfano que dejaba a la vista un tanga de pedrería, una de las notas más comentadas de la noche.

Asimismo, vestido estaba cubierto con motivos florales y de paisley elaborados en cristales y lentejuelas, lo que convertía la prenda en una obra de arte preparada minuciosamente.

La actriz sorprendió con un diseño que dejaba ver un tanga de pedrería bajo una capa de cristales y lentejuelas ( REUTERS/Maja Smiejkowska)

Según The Telegraph, tanto Robbie como su estilista Andrew Mukamal podrían haber escogido este look como homenaje a Giorgio Armani, el legendario diseñador que falleció la semana anterior a los 91 años.

En coherencia con el protagonismo absoluto del vestido, la actriz optó por accesorios mínimos: unos pendientes de diamantes y unas sandalias de tiras de Aquazzura.

Eshita Kabra-Davies, fundadora de la plataforma de moda By Rotation, elogió a Margot Robbie como una de las celebridades capaz de “dominar el vestido ‘casi desnudo’” con elegancia y aplomo. También destacó que el secreto del look residió en el equilibrio: un maquillaje natural y un peinado sencillo que permitieron que el diseño brillara sin caer en la exageración.

No obstante, en redes sociales, el atuendo de Robbie generó toda clase de comentarios por lo revelador y transgresor de la propuesta.

Algunos calificaron la elección como “un diseño de impacto que resta elegancia” y otros criticaron que el vestido dejara al descubierto más de lo necesario.

Colin Farrell y Margot Robbie son los protagonistas de "A Big Bold Beautiful Journey", película que mezcla romance y fantasía (REUTERS/Maja Smiejkowska)

No faltaron los comentarios sorprendidos por lo poco habitual de un look tan osado en Robbie, quien suele apostar por la elegancia clásica. “Me sorprende que lo usara, normalmente no se muestra así de atrevida, quizás tenga un nuevo estilista”, escribió un fan.

A pesar de las críticas, muchos seguidores salieron en su defensa. Una usuaria comentó sobre la figura de la actriz: “Nunca tuve un bebé y jamás me he visto tan bien. Bien por ella, espero que esté feliz y disfrutando”.

De hecho, el inminente estreno de A Big Bold Beautiful Journey marca el retorno de la protagonista de Barbie a los grandes eventos públicos tras haberse convertido en madre. En octubre de 2024, la actriz dio la bienvenida a su primer hijo junto a su esposo Tom Ackerley, con quien se casó en 2016.

Su primer look de alfombra roja fue registrado unas semanas antes, el 20 de agosto de 2025, cuando apareció en otro evento promocional de la película con un vestido negro semitransparente diseñado por Stella McCartney. La prenda tenía un escote profundo y estructura visible con corsetería, que la actriz complementó con sandalias de tiras y un maquillaje natural de acabado luminoso.

"A Big Bold Beautiful Journey" une a dos protagonistas en un viaje inesperado (Sony Pictures)

A Big Bold Beautiful Journey es un drama romántico con tintes de fantasía dirigido por el cineasta surcoreano-estadounidense Kogonada, conocido por Columbus y After Yang.

La historia, escrita por Seth Reiss (The Menu), sigue a Sarah (Robbie) y David (Colin Farrell), dos desconocidos que coinciden en una boda y terminan atravesando puertas mágicas que los obligan a revivir momentos significativos de su pasado. A medida que enfrentan recuerdos y viejas heridas, también descubren la posibilidad de cambiar su futuro.

El elenco del filme incluye a nombres de peso como Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe y Jodie Turner-Smith, además de Hamish Linklater, Billy Magnussen, Sarah Gadon, Brandon Perea, Lucy Thomas, Yuvi Hecht, Calahan Skogman, Jacqueline Novak, Jennifer Grant y Shelby Simmons.

Su estreno comercial en los Estados Unidos está programado para el 19 de septiembre.