Paul McCartney es captado filmando a Oasis en su concierto de California

Paul McCartney fue grabando capturando con su celular el momento en que Oasis interpretaba 'Little By Little'. Créditos: X/@OasisMania

Sir Paul McCartney fue visto disfrutando el épico regreso de Oasis en el Rose Bowl de Pasadena, California, el pasado fin de semana.

McCartney, de 83 años, asistió acompañado de su esposa Nancy Shewell de 65, mientras escuchaban el concierto desde un palco en lo alto del estadio. El ex-Beatle fue captado grabando con su celular a los hermanos Gallagher mientras interpretaban “Little By Little”.

Más tarde fue visto de nuevo filmando cuando Oasis tocaba “Rock n’ Roll Star”, esta vez asomado parcialmente desde su palco y moviéndose al ritmo de la canción.

Paul McCartney asistió al concierto de Oasis lo que significó la unión de dos eras del pop británico (Fotos: X, Reuters)

Los espectadores que estuvieron cerca de Paul se asombraron de verlo en el concierto. Algunos de ellos compartieron publicaciones en redes sociales mostrando fotos en el que se veía al artista atendiendo al espectáculo.

"El concierto del sábado fue épico. Qué sorpresa ver a Paul McCartney y Chris Rock detrás de mí“, comentó en X una asistente, junto a una serie de fotos.

Al final del concierto, McCartney fue entrevistado en la salida del estadio Rose Bowl, los medios de inmediato le preguntaron “qué le había parecido el espectáculo”. Sir Paul McCartney respondió con una sola palabra: “¡Fabuloso!“, al mismo tiempo que levantó la mano e hizo la señal de ”All-Ok“, luego subió a su vehículo y partió del lugar.

Algunos fans de Oasis se asombraron al ver a Paul McCartney y otras celebridades en el concierto (Foto: X/@candicevan26587)

Además de Paul McCartney los asistentes reportaron que estuvieron rodeados de celebridades. Entre otros que asistieron al concierto de Oasis figuran Salma Hayek quien fue con su grupo de amigos.

Billie Eillish presenció el concierto desde la zona VIP, al mismo tiempo que Leonardo DiCaprio apareció entre un enorme séquito vistiendo ropa negra, cubrebocas y lentes oscuros.

Otra de las celebridades que fue vista disfrutando entre la multitud es Kristen Stewart que asistió en compañía de su pareja Dylan Meyer.

Kristen Stewart fue vista entre el público bailando algunas temas de Oasis (REUTERS/Manon Cruz)

El concierto fue en el marco de la gira “Live ‘25′“, que representó el reencuentro de Liam y Noel Gallagher tras más de 15 años de separación luego de sus constantes disputas.

Los hermanos se presentaron frente a 90 mil personas en el estadio de Pasadena lo que también representó el reencuentro de Oasis con el público de Estados Unidos luego de una ausencia de casi 20 años, desde su última visita en 2006 con la gira Don’t Believe the Truth.

La gira de oasis continuará por Norteamérica con dos fechas en Ciudad de México los días 12 y 13 de septiembre.

El regreso de Oasis a Estados Unidos representó el reencuentro con su público americano tras una larga ausencia (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué está haciendo Paul McCartney?

La asistencia de McCartney en Pasadena llega en un momento crucial de su carrera artística. El interprete del legendario tema “Here, There and Everywhere” prepara nueva música según reveló le medio The Sun. Su próximo álbum que se encuentra al 90% y es la sucesión de McCartney III, se espera que sea lanzado en 2026 acompañado de una gira por Reino Unido.

'Man on the Run' cuenta la historia de Paul McCartney después de dejar a los Beatles (REUTERS/Toby Melville)

Por si fuera poco, el ex-Beatle está por estrenar un nuevo documental titulado Man on the Run inspirado totalmente en su vida. El proyecto es dirigido por Morgan Neville y será distribuido por Amazon MGM en su plataforma Prime. Se espera que se estrene el 25 de febrero de 2026.