Cardi B protagonizó un enfrentamiento con un fotógrafo tras ser absuelta por agresión

Cardi B se enfrentó a un reportero al salir de su juicio. (Créditos: REUTERS/Daniel Cole. Grosby Group)

Cardi B logró una victoria legal esta semana en Los Ángeles, al ser absuelta de una demanda civil por agresión física que la había perseguido desde 2020.

Sin embargo, su salida del tribunal no estuvo exenta de polémica, pues la rapera protagonizó un tenso enfrentamiento con un reportero que terminó con un bolígrafo volando hacia el rostro del periodista.

Mientras decenas de fotógrafos y reporteros buscaban una declaración de la artista sobre el veredicto a su favor, un periodista lanzó una pregunta que desató la ira de la artista.

“Cardi, algunos dicen que Offset está presumiendo que te dejó embarazada por cuarta vez. ¿Crees que habrá un problema de paternidad con Stefon Diggs?”, preguntó el comunicador, en referencia al rumor de que la cantante espera un hijo mientras mantiene un romance con la estrella de la NFL.

Cardi B se molestó con un periodista que le preguntó por Offset. (Backgrid/The Grosby Group)

La intérprete de “WAP” reaccionó de inmediato. Visiblemente molesta, tomó un bolígrafo que uno de sus fans le había entregado para pedirle un autógrafo y lo arrojó al reportero.

“Deja de faltarme al respeto. No me faltes al respeto. ¿Ves mujeres haciéndome ese tipo de preguntas? ¿Por qué tú, como hombre, crees que puedes hacerme ese tipo de preguntas?”, exclamó en voz alta mientras los presentes registraban la escena con sus cámaras.

Luego, lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Compórtate. ¿Tu mamá no te enseñó a respetar a las mujeres?”.

El altercado, captado por varias agencias de fotografía, rápidamente se volvió tendencia, opacando en parte el triunfo legal de la rapera.

Cardi B le pidió al reportero que aprendiera a respetar a las mujeres. (Mega/The Grosby Group)

Para algunos, el episodio evidencia la tensión constante entre las celebridades y la prensa sensacionalista; para otros, pone en duda la capacidad de Cardi B de manejar la presión mediática que rodea su vida personal.

Cardi B no deberá pagar 24 millones de dólares a Emani Ellis

El martes 2 de septiembre, un juez de California desestimó la querella presentada por Emani Ellis, quien acusaba a la intérprete de "I Like It" de haberla atacado en 2018 en un consultorio médico en Beverly Hills.

Ellis, entonces guardia de seguridad, aseguraba que Cardi B la había rasguñado en el rostro, escupido e insultado con términos racistas, provocándole lesiones que requirieron cirugía plástica.

Emani Ellis acusó a Cardi B de haberla agredido físicamente. ( The Image Direct/The Grosby Group)

La demandante pedía una compensación de 24 millones de dólares, pero el magistrado dictaminó que no existían pruebas suficientes para sostener su versión.

Durante el proceso, Cardi B testificó que Ellis había invadido su privacidad. Relató que ese día acudió encubierta a una consulta con su obstetra, ya que aún no había hecho público su embarazo, y que la guardia la identificó e intentó grabarla con su celular.

“Sé que tengo una reputación, pero juro que esta vez soy inocente”, declaró la rapera al salir de la corte. También advirtió que no dudará en contrademandar si alguien presenta una demanda “frívola” en su contra: “Trabajo duro por mi dinero, no lo voy a regalar”.

Cardi B aseveró que no estaba mintiendo durante su juicio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cabe destacar que la rapera de origen dominicano no es ajena a los titulares por sus reacciones explosivas. En 2023, durante un concierto en Las Vegas, arrojó un micrófono a una fan que le lanzó agua desde el público.