La polémica opinión de Kim Kardashian sobre las tareas escolares: “No creo en eso”

Kim Kardashian sostiene que los niños deben disfrutar el tiempo en casa con su familia, lejos de tareas escolares después de clases, priorizando actividades extracurriculares (Instagram/@kimkardashian)

Kim Kardashian afirmó que no está a favor de que sus hijos reciban deberes escolares al regresar a casa después de una jornada de ocho horas en la escuela.

La empresaria y madre de cuatro compartió este punto de vista durante su aparición en el livestream “Mafiathon 3” con Kai Cenat, donde explicó su enfoque ante una de las cuestiones habituales en la crianza.

“No creo en las tareas”, señaló. “Pero voy a decir por qué. Los niños están en la escuela ocho horas al día”.

Añadió que al regresar a casa, sus hijos “necesitan también... practicar deportes, tener una vida, pasar tiempo con la familia”.

En ese sentido, concluyó que los deberes deberían realizarse en la propia escuela: “Creo que las tareas deberían quedar para la escuela”.

North, Saint, Chicago y Psalm, los hijos de Kim y Kanye, participan en deportes y actividades recreativas tras sus días de clases según su madre (Instagram/ Kim Kardashian)

La socialité es madre de cuatro hijos como producto de su pasado matrimonio con Kanye West: North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6).

De acuerdo a las declaraciones difundidas, Kardashian prioriza el tiempo en familia y el desarrollo personal tras la jornada escolar, defendiendo la importancia de momentos fuera de la estructura académica.

Hace unas semanas, participó junto a su hija North West en una velada en Roma, donde ambas lucieron atuendos coordinados de color negro en un paseo nocturno por la capital italiana.

Este tipo de actividades sociales y familiares ocupan un espacio central en la vida cotidiana del hogar, en consonancia con la filosofía que la celebridad expuso en la entrevista.

Durante el verano, la familia compartió tiempo en un lago, donde varias imágenes publicadas por Kim en su cuenta de Instagram mostraron a sus hijos disfrutando con amigos, encendiendo bengalas y participando en actividades recreativas.

North, la hija mayor de Kim Kardashian, comparte salidas y actividades recreativas junto a su madre, reflejando la importancia del tiempo familiar fuera del ámbito escolar (TikTok)

Kim Kardashian se graduó de la escuela de derecho

Kim Kardashian logró recientemente completar un programa de estudios legales que se extendió durante seis años, un periodo mayor al habitual debido a la pandemia de COVID-19 y los compromisos laborales de la empresaria.

El pasado 21 de mayo, anunció su graduación mediante un video publicado en sus historias de Instagram, donde celebró junto a familiares y amigos.

La abogada Jessica Jackson, quien patrocinó la educación legal de Kardashian, resaltó durante el acto de graduación el compromiso de la empresaria.

De acuerdo con su discurso, la empresaria dedicó 18 horas semanales durante 48 semanas al año, acumulando un total de 5.184 horas de estudio legal, compaginando su faceta académica con la crianza de sus hijos, la gestión de negocios y la producción de programas de televisión.

En lugar de asistir a una escuela de leyes tradicional, Kardashian eligió una ruta alternativa permitida en California que consiste en un aprendizaje supervisado por un abogado o juez en ejercicio.

Kardashian completó una formación legal no tradicional combinando estudios, trabajo y crianza, quedando a un paso de ejercer como abogada (Instagram/@kimkardashian)

Dicho proceso le permitió presentarse al examen “baby bar”, que aprobó en 2021 tras varios intentos.

Aunque no ha obtenido todavía el permiso para ejercer como abogada, se encuentra cerca de cumplir este objetivo, a la espera de superar el examen final correspondiente.

Durante la ceremonia privada de graduación, la empresaria recibió un certificado de finalización. Sus hijos la acompañaron en el escenario durante la ovación del público, en un evento al que asistieron familiares como Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian Barker, quienes manifestaron públicamente su admiración.

La propia Kim, hija del abogado Robert Kardashian Sr., reconoció en sus redes sociales los desafíos del proceso.

“Me dijeron que este era un camino casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de leyes, pero era mi única opción y se siente tan bien estar aquí y en camino de lograr mis metas”, expresó.

La socialité es hija del famoso abogado estadounidense Robert Kardashian, quien murió en el año 2003 (AP Photo/Kevork Djansezian, Pool)

Kim Kardashian ha participado activamente en causas de reforma de la justicia penal, además de asistir a eventos en la Casa Blanca con autoridades y personas beneficiadas por indultos.