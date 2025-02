Kanye West y Kim Kardashian se reúnen inesperadamente para apoyar a su hija North

Kim Kardashian y Kanye West coincidieron en el backstage del Hollywood Bowl para apoyar a su hija North en su debut como cantante en "The Lion King" (Hulu)

Kim Kardashian y Kanye West coincidieron en el backstage del Hollywood Bowl en mayo de 2024 para apoyar a su hija North West, quien debutó como cantante en el concierto especial de The Lion King.

La reunión, poco habitual desde su divorcio en 2021, fue documentada en el episodio de The Kardashians emitido el pasado 20 de febrero.

North, de 11 años, interpretó “I Just Can’t Wait to Be King” ante una multitud, mientras su madre, de 44 años, observaba con nerviosismo desde el camerino.

Durante la preparación, West, de 47 años, se involucró activamente en los ensayos.

El rapero participó en los ensayos de North y sugirió cambios en la producción, los cuales fueron aceptados por el equipo del espectáculo (Youtube/Kanye West)

“Su padre ha estado involucrado y vino al ensayo”, dijo Kardashian en un testimonio durante el programa.

En el backstage, el rapero pidió realizar ajustes visuales en la producción. “Me pidió cambiar los gráficos”, explicó la empresaria. “Por supuesto, por supuesto. Y solo los miré y pensé: ‘Será una mejor producción [si toman sus notas]’”.

La relación entre la expareja ha sido tensa en los últimos años, pero en esta ocasión, lograron mantener la cordialidad.

“Kanye y yo queremos lo mejor para los niños”, afirmó Kim Kardashian. “Siempre es buena vibra cuando estamos aquí apoyando a nuestra hija”.

“Kanye y yo queremos lo mejor para los niños”, afirmó la socialité tras compartir el momento con su ex esposo en el backstage (Broadimage/Shutterstock)

Momentos antes de la actuación, North West se colocó entre sus padres mientras participaban en un círculo de oración. Al finalizar, ambos la felicitaron por su desempeño.

“Lo hiciste muy bien”, le dijo West, mientras la niña confesaba que estuvo “rezando cada segundo” para alcanzar las notas correctas.

Tras el espectáculo, los hermanos menores de North, Chicago (7 años) y Saint (9 años), se unieron a la celebración familiar, ofreciendo un vistazo a la dinámica de crianza compartida de Kim y Kanye.

“Es un momento de mucho orgullo como madre ver a tu hija divertirse y no estar nerviosa en absoluto”, expresó Kardashian.

Los hijos menores de Kim y Kanye, Chicago y Saint, también estuvieron presentes tras la presentación de North (Instagram/@Kimkardashian)

Las polémicas en torno a Kanye West

La aparición de Kanye West en el programa de Hulu se produce en medio de una serie de controversias.

Recientemente, el rapero acusó a la Academia de la Grabación de negarle entradas para los Premios Grammy 2025, a pesar de su nominación en la categoría de Mejor Canción de Rap por "Carnival", en colaboración con Ty Dolla $ign.

“¿Cómo pueden los Grammy nominarme y luego no darme entradas? Y luego la gente se enoja cuando reacciono”, escribió West en X (antes Twitter) el 3 de febrero, día de la ceremonia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

En esa misma línea, afirmó que, tras insistir durante cinco horas, solo obtuvo acceso a la alfombra roja.

Kanye West denunció en redes sociales que los Grammy 2025 no le otorgaron entradas a pesar de estar nominado en la categoría de Mejor Canción de Rap (REUTERS)

El productor ejecutivo de los premios, Raj Kapoor, confirmó que ni el cantante ni su esposa, Bianca Censori, tenían asientos asignados.

“No tenían una nominación en la transmisión principal y Kanye no estaba presentando ni actuando. Esas son las principales razones por las que se asignan asientos”, explicó a People.

Días después, Kanye West volvió a generar controversia al publicar comentarios antisemitas en X, declarándose “nazi” y expresando admiración por Adolf Hitler.

Estas declaraciones, sumadas a su comportamiento en redes sociales, habrían sido el detonante de su presunta separación de Censori, según Page Six.

Kim Kardashian mantiene su postura de no responder públicamente a las declaraciones de su exesposo para proteger a sus hijos de la exposición mediática (EFE/EPA/JASON SZENES)

En medio de la polémica, Kim Kardashian ha mantenido su distancia. Según fuentes citadas por el mismo portal, la empresaria “quiere mantenerse alejada” de la controversia y “no tiene nada que ver” con las acciones de su ex esposo.

Desde su divorcio en 2021, la fundadora de Skims ha hablado en varias ocasiones sobre la dificultad de la crianza compartida con Kanye West.

En la tercera temporada de The Kardashians, afirmó que evita responder públicamente a los ataques del rapero por el bienestar de sus hijos. “Sé que un día mis hijos lo apreciarán”, dijo.