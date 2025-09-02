La razón por la que Robin decidió abandonar Estados Unidos: “Es un desastre”

Robin Wright disfruta de su vida en los Chilterns, donde el silencio y la naturaleza se imponen al bullicio de su antigua residencia en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz estadounidense Robin Wright se alejó del ritmo acelerado de Estados Unidos para asentarse en Inglaterra.

Según una entrevista concedida al The Sunday Time, afirmó que disfruta plenamente de su nueva vida junto a su pareja actual, el arquitecto Henry Smith, con quien comenzó una relación después de mudarse al Reino Unido.

La estrella de House of Cards destacó que la decisión de establecerse fuera de su país natal responde tanto a una necesidad de tranquilidad como a un rechazo al ambiente de competencia permanente que percibe en varias ciudades norteamericanas, especialmente en Los Ángeles.

“Estados Unidos es un desastre”, declaró Wright durante la entrevista, indicando que en su nueva residencia encuentra “una libertad personal” y valora la amabilidad de sus habitantes.

En esa misma línea, puntualizó: “Aquí la gente vive, no está en el auto atascada en el tráfico, nerviosa por una llamada mientras almuerza”.

La actriz de "House of Cards" encontró tranquilidad y una rutina pausada tras mudarse a la campiña inglesa (Netflix)

A sus 59 años, Robin Wright alquila una vivienda en la región de los Chilterns, cerca de la costa, donde afirma haber descubierto “el placer de la paz” tras años de soportar el bullicio y las remodelaciones incesantes de su entorno en California.

“Todos están construyendo mansiones y yo ya no quiero eso. Disfruto el silencio. Finalmente he encontrado a mi persona”, explicó en alusión a Henry Smith, a quien conoció en un bar local. El encuentro inicial estuvo marcado por un intercambio directo.

La actriz relató que, tras intentar alimentar al perro de un desconocido, Smith se le acercó y preguntó: “¿Quién eres tú?”, a lo que ella respondió de igual forma; para ambos, ese momento sirvió como punto de inicio de su relación.

Wright describió a Smith como “un buen hombre, adulto y decente”, y remarcó que él no estaba al tanto de su carrera cinematográfica en el primer encuentro.

El cambio de país le permitió a Wright iniciar una nueva relación y alejarse del ritmo caótico característico de las grandes ciudades estadounidenses (REUTERS/Monica Almeida)

Para la protagonista de La princesa prometida, la relación representa una etapa de aceptación personal y tranquilidad. “Es relajante ser vista y amada por quien soy”, afirmó ante el medio británico, y añadió:

“Eso es exactamente lo que quería. Estoy a punto de cumplir 60 y me pregunto si es esto. Disfruté de estar sola muchas veces, pero ahora quiero envejecer con alguien y viajar por el mundo”.

Es evidente que su retiro parcial responde tanto a motivaciones personales como al deseo de desacelerar el ritmo profesional, priorizando experiencias vitales fuera del ámbito mediático estadounidense.

“Quiero crecer y compartir la vida con alguien, ver el mundo sin las prisas ni las presiones de antes”, resumió sobre su visión actual.

Por otro lado, en el repaso de aspectos personales, Robin Wright aclaró en la entrevista que no contempla volver a casarse.

“Aquí la gente vive”, sostuvo sobre su experiencia en Inglaterra, donde prioriza el bienestar y deja atrás el tráfico y las prisas (Instagram/Robin Wright)

Tiene tres matrimonios previos: estuvo unida a Dane Witherspoon (1986-1988), a Sean Penn (1996-2010)—con quien tiene dos hijos, Dylan (34) y Hopper (32)—y a Clement Giraudet, de quien se divorció en 2022 tras cuatro años de matrimonio.

Acerca de la posibilidad de otra boda, sostuvo que considera innecesario repetir esa experiencia en este momento de su vida.

Sobre las razones del desplazamiento internacional, Wright mencionó el deseo de escapar del ruido y la presión propios de la vida en Estados Unidos.

Señaló que valora la rutina de “escuchar a los pájaros cada mañana en lugar de las obras en las casas vecinas”.

Cabe destacar que la artista es una de varias celebridades estadounidenses que, tras el resultado electoral de 2024 y la reelección de Donald Trump, optaron por establecer residencia en Europa, junto a figuras como Ellen DeGeneres y Rosie O’Donnell.

La estrella es conocida por dar vida a Jenny Curran en la película "Forrest Gump" (Paramount Pictures)

La carrera de Robin Wright incluye papeles destacados en producciones internacionales como Forrest Gump, House of Cards, La princesa prometida y El protegido.