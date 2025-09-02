Ethan Hawke reveló por qué agradece no haber protagonizado “Titanic”

Ethan Hawke confesó que no habría soportado el fenómeno global y la atención que generó el éxito de "Titanic" (REUTERS/20th Century Studios)

Ethan Hawke, estrella de Día de entrenamiento y La sociedad de los poetas muertos, expresó su alivio por no haber sido elegido para el papel protagónico de Jack Dawson en la película Titanic, papel que interpretó Leonardo DiCaprio en el filme dirigido por James Cameron y que se estrenó en 1997.

En entrevista con la revista británica GQ, afirmó que no habría soportado el nivel de éxito y atención que generó la película, destacando la magnitud del fenómeno mundial en el que se vio envuelto DiCaprio tras el lanzamiento de la producción.

El actor estadounidense describió a su colega como “un Beatle”, en referencia a la intensidad de la fama que adquirió el protagonista seleccionado por Cameron.

“No creo que hubiese manejado ese éxito tan bien como Leo”, señaló. Cabe destacar que Hawke audicionó para el rol de Jack en su juventud, aunque finalmente la producción se decantó por Leonardo DiCaprio.

(REUTERS/Nadja Wohlleben)

El papel junto a Kate Winslet en Titanic impulsó a DiCaprio a una nueva etapa en su carrera, antecediendo otros papeles destacados en Atrápame si puedes, El aviador y Diamante de sangre, por los cuales fue reconocido posteriormente en la industria.

En el mismo periodo en el que se desenvolvía el casting del largometraje de Cameron, Ethan Hawke rodaba Gattaca junto a Uma Thurman, quien fue su esposa entre 1998 y 2005.

La relación entre ambos estuvo marcada por el escrutinio mediático, y el propio Hawke compartió con People que la atención en torno a su divorcio resultó “humillante”, tanto por los comentarios negativos como por los positivos.

Ambos comparten dos hijos: Maya, de 27 años, y Levon, de 23. De hecho, la mayor de los hermanos saltó a la fama por integrarse a la serie Stranger Things.

(Moviestore/Shutterstock)

En la conversación con GQ, Hawke también se refirió a su aversión por la etiqueta de “estrella de cine”, declarando que nunca aspiró a figurar en grandes franquicias comerciales ni a convertirse en una marca registrada.

“Ser millonario no formaba parte de mi sueño”, puntualizó, según recogió el medio británico.

Su postura se vio reflejada en su trayectoria, caracterizada por la selección de papeles fuera del circuito de producciones de alto presupuesto y por una actitud distante respecto a los procesos de mercadotecnia asociados al estrellato de Hollywood.

En lo referente al reconocimiento por parte de la industria, recordó su nominación al Oscar como mejor actor de reparto por su papel en Día de entrenamiento en 2002.

(Warner Bros.)

El intérprete rememoró, en diálogo para el programa Who’s Talking to Chris Wallace en Max, que su entonces compañero en la película, Denzel Washington, le transmitió una perspectiva sobre la relevancia de los premios en la vida profesional.

“No quieres que un galardón mejore tu estatus, quieres elevar el estatus del premio”, citó Hawke en esa ocasión.

Actualmente, el artista de 54 años se prepara para el próximo estreno de Teléfono negro 2, secuela de la exitosa película de terror de 2021.

Su personaje, apodado “The Grabber”, es un secuestrador de niños en serie que deambula por las calles de Denver (Colorado) en búsqueda de una nueva víctima. El film se sitúa en la década de los 70.

(Universal Pictures)

Los actores que pudieron protagonizar “Titanic”

La competencia por el papel de Jack Dawson en Titanic involucró a varias figuras destacadas de la actuación.

Además de Ethan Hawke, audicionaron actores como Corey Feldman y Matthew McConaughey, este último mencionado en un libro del productor Jon Landau, quien indicó que McConaughey no obtuvo el papel debido a no dejar de lado su acento durante la audición.

Asimismo, en 2022, James Cameron reveló a la prensa que Leonardo DiCaprio estuvo cerca de ser descartado por inicialmente rechazar una prueba de cámara junto a Kate Winslet.