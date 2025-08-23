Natalie Portman revela sus secretos de estilo, rutinas y visión de la feminidad

Natalie Portman revela su visión sobre la feminidad y el liderazgo en una entrevista exclusiva con Harper’s Bazaar (REUTERS/Stephane Mahe)

Natalie Portman vuelve a brillar en el centro de la atención mundial, fusionando su magnetismo personal con una carrera marcada por la audacia y la versatilidad. En una entrevista exclusiva con Harper’s Bazaar, la actriz revela facetas poco conocidas de su vida, desde sus pasiones fuera de la pantalla hasta las experiencias que moldearon su visión de la feminidad, además de adelantar sus próximos proyectos en el cine y la televisión.

Portman reflexiona sobre el impacto de roles icónicos, como Jackie y la Reina Amidala, en su comprensión del liderazgo y la autenticidad. Según la actriz, la verdadera fuerza reside en encontrar un equilibrio entre principios sólidos y sensibilidad.

“Ser una líder firme, fiel a tus ideales y al mismo tiempo mantener un corazón romántico, esa es la verdadera esencia”, confiesa en su diálogo con Harper’s Bazaar.

Rutinas personales, aprendizajes y conexión generacional

La actriz destaca la importancia de equilibrar ideales firmes con sensibilidad y romanticismo en su carrera (REUTERS/Stephane Mahes)

Lejos de los focos, Portman disfruta de placeres sencillos: aromas cítricos, postres frutales y visitas a lugares emblemáticos de París. Confiesa su predilección por el helado de coco y muestra sentido del humor al bromear sobre lo improbable de un perfume con aroma a queso.

En cuanto a su relación con el paso del tiempo, considera que cada etapa expandió su autopercepción y el modo en que vive la feminidad. Para ella, la belleza es una forma libre y lúdica de autoafirmación, más allá de cualquier expectativa ajena.

Además, reconoce la influencia de la Generación Z, especialmente de su hija, quien le enseñó nuevas técnicas de maquillaje y le mostró cómo las tendencias evolucionan con cada generación.

Regreso a la comedia romántica y una agenda repleta de cine

Portman comparte detalles de su vida personal, rutinas y aprendizajes fuera del set (REUTERS/Johanna Geron)

Portman celebra su regreso a la comedia romántica con Good Sex, escrita y dirigida por Lena Dunham y cuyo rodaje está previsto para el verano de 2025. Se muestra especialmente entusiasmada por el elenco, conformado por Rashida Jones, Meg Ryan, Mark Ruffalo y Tucker Pillsbury, quien debuta en la gran pantalla. “Es muy, muy emocionante. Así que, sí, estoy deseando empezar a rodarla”, expresó a Harper’s Bazaar.

La actriz considera que el género vive un momento de revitalización. Para Portman, las comedias románticas ofrecen alegría y permiten soñar a través de la conexión humana, aspectos valiosos en los tiempos actuales.

Entre sus próximos proyectos, Portman destaca The Gallerist, dirigida por Cathy Yan, con Jenna Ortega, Da’Vine Joy Randolph, Catherine Zeta-Jones, Sterling Brown y Zach Galifianakis en el elenco.

Su estreno está previsto para finales de 2025 o principios de 2026. Además, produjo Arco, una película de animación dirigida por un realizador debutante, que fue presentada en Cannes y llegará a las salas próximamente.

Inspiración, autenticidad y evolución constante

Portman se consolida como referente de autenticidad, evolución y compromiso en la industria del entretenimiento

La historia profesional de Portman es un ejemplo de evolución y autenticidad. Con más de una década de éxitos, su carrera está marcada por la búsqueda de equilibrio entre fortaleza interna, pasión y crecimiento.

Su autenticidad y curiosidad constante la consolidaron como referente para nuevas generaciones tanto dentro como fuera de la pantalla, inspirando a quienes valoran el entretenimiento con contenido y profundidad.

El impacto de Portman trasciende la actuación. Su presencia habitual en festivales internacionales la posiciona como una voz relevante en debates sobre igualdad y creatividad en la industria del entretenimiento.

Las colaboraciones con figuras emergentes y directores de renombre reflejan su apertura a la innovación y su compromiso con la diversidad narrativa.

Compromiso social y rol de inspiración

El activismo de Natalie Portman refuerza su rol como inspiración y ejemplo de empoderamiento social (REUTERS/Caitlin Ochs)

Portman también destacó por su compromiso con causas sociales, involucrándose activamente en iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la educación y la protección del medio ambiente.

Este costado activista refuerza su papel como ejemplo de integridad y empoderamiento, consolidando su influencia más allá del cine y motivando a nuevas generaciones a buscar un impacto positivo en la sociedad.