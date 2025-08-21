Yana Karpova presumió paso por el quirófano con el que puso fin a complejo que tenía: “Ya no necesito filtros”

La rusa Yana Karpova compartió el antes y después de su rinoplastia - crédito @la_rusayana/Instagram

La transformación de Yana Karpova, cantante y ex participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025, ha generado interés en redes sociales tras compartir el resultado de su reciente rinoplastia.

En los últimos días, la artista que se autodenomina la primera rusa en cantar reguetón publicó imágenes y un video mostrando el antes y después de la intervención, lo que provocó comentarios positivos y felicitaciones por parte de su comunidad digital.

Karpova, conocida también como la “rusa” Yana, confirmó que se sometió a una cirugía estética en la nariz con el objetivo de mejorar su apariencia física.

En el material difundido, la cantante aparece con una nariz más delgada y respingada, y expresó: “Espero aceptar la nueva versión de mí, amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza aun más”. Además, señaló que tras la operación siente que “ya no necesito usar los filtros en mis fotos”.

Este es el antes y el ahora de Yana Karpova luego de que se interviniera su nariz - crédito @dr.luisdevoz/Instagram

La reacción de sus seguidores fue inmediata. Los comentarios en sus publicaciones destacaron la naturalidad del resultado y elogiaron su nueva imagen.

Entre los mensajes más representativos se encuentran: “Quedó muy natural, muy linda”, “se le ve la cara de ángel”, “era hermosa y quedó mejor” y “estás preciosa”. Otros usuarios sugirieron que una marcación de rostro complementaría su transformación, mientras que varios coincidieron en que la cirugía realzó su belleza.

Antes de la cirugía, la imagen pública de Karpova había sido objeto de debate entre televidentes e internautas. Muchos señalaban la diferencia entre su aspecto en televisión y el que mostraba en sus redes sociales, donde cuenta con 1,4 millones de seguidores. Comentarios como “En La casa de los famosos se veía diferente”, “qué Photoshop tan bueno” o “la reina del filtro” reflejaban la percepción de que la artista recurría a filtros y edición digital, especialmente en la zona de la nariz. Estas opiniones se repetían en sus publicaciones, donde algunos usuarios cuestionaban la autenticidad de su imagen.

Yana Karpova cambió de look tras terminar su relación con Marlon Solórzano

La trayectoria de Karpova en La casa de los famosos 2 estuvo marcada por su ingreso a mitad de la competencia junto a Andrés Altafulla. Durante su estancia en el reality, forjó una estrecha amistad con Melissa Gate, con quien compartió gran parte de su experiencia en el programa. Su paso por la casa también estuvo vinculado a un episodio personal cuando Cris Valencia, su entonces pareja y también participante, ingresó en la dinámica de ‘Congelados’ para informarle que debía abandonar el concurso por motivos urgentes.

Yana Karpova aseguró que los rumores de una infidelidad por parte de Marlon Solórzano no son verdad - crédito @la_rusayana/IG

Frente a las observaciones sobre su imagen, Karpova optó por abordar el tema de manera directa. En su video, la cantante manifestó su deseo de aceptar y cuidar su nueva versión, subrayando que la cirugía le permitió dejar atrás la necesidad de filtros en sus fotografías. Sus palabras, “Espero aceptar la nueva versión de mí, amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza aun más”, evidencian una postura de autoaceptación y transparencia ante sus seguidores.

En medio de la atención generada por su rinoplastia, la artista adelantó que tiene previsto someterse a una liposucción, aunque hasta el momento no ha compartido detalles ni imágenes sobre ese procedimiento.

El finde su relación con el también exconcursante del reality de convivencia entre famosos se dio en medio de rumores, acusaciones y muchas especulaciones que han crecido en las redes sociales, la artista decidió hablar claro sobre los señalamientos de una supuesta infidelidad por parte de su pareja y reafirmó públicamente su confianza en él.

Todo sucedió a través de las historias de Instagram de Karpova, ya que activó la popular dinámica de “preguntas y respuestas”, que usan las celebridades para interactuar con sus seguidores, y gran parte de los cuestionamientos que le hicieron se centraron en su presente amoroso, especialmente luego de su sonada ruptura con el cantante Cris Valencia, el joven artista urbano que ganó popularidad de la mano de Westcol.

La dedicatoria que le hizo Yana Karpova a Marlon Solórzano en su más reciente publicación - crédito @letengoelchisme/IG

“Abre los ojos que Marlon te está pegando cachos” le escribió un internauta, insinuando una supuesta infidelidad por parte del modelo y exconcursante del reality.

Lejos de evitar el tema, Yana decidió enfrentar el comentario de frente y sin rodeos, por lo que respondió con una fotografía en la que aparece junto a Marlon y agregó, de forma categórica: “Yo solo lo veo trabajando y pasar tiempo conmigo”.

Con un tono irónico, pero claro, la rusa fue más allá y sentenció: “No creo que tenga tiempo ni energía para estar con alguien más”, acompañando su respuesta con emojis de risas y corazones.