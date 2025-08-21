Entretenimiento

Yana Karpova presumió paso por el quirófano con el que puso fin a complejo que tenía: “Ya no necesito filtros”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ mostró el drástico cambio que le dio a su rostro tras un procedimiento estético que le dio más seguridad

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
La rusa Yana Karpova compartió
La rusa Yana Karpova compartió el antes y después de su rinoplastia - crédito @la_rusayana/Instagram

La transformación de Yana Karpova, cantante y ex participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025, ha generado interés en redes sociales tras compartir el resultado de su reciente rinoplastia.

En los últimos días, la artista que se autodenomina la primera rusa en cantar reguetón publicó imágenes y un video mostrando el antes y después de la intervención, lo que provocó comentarios positivos y felicitaciones por parte de su comunidad digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Karpova, conocida también como la “rusa” Yana, confirmó que se sometió a una cirugía estética en la nariz con el objetivo de mejorar su apariencia física.

En el material difundido, la cantante aparece con una nariz más delgada y respingada, y expresó: “Espero aceptar la nueva versión de mí, amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza aun más”. Además, señaló que tras la operación siente que “ya no necesito usar los filtros en mis fotos”.

Este es el antes y
Este es el antes y el ahora de Yana Karpova luego de que se interviniera su nariz - crédito @dr.luisdevoz/Instagram

La reacción de sus seguidores fue inmediata. Los comentarios en sus publicaciones destacaron la naturalidad del resultado y elogiaron su nueva imagen.

Entre los mensajes más representativos se encuentran: “Quedó muy natural, muy linda”, “se le ve la cara de ángel”, “era hermosa y quedó mejor” y “estás preciosa”. Otros usuarios sugirieron que una marcación de rostro complementaría su transformación, mientras que varios coincidieron en que la cirugía realzó su belleza.

Antes de la cirugía, la imagen pública de Karpova había sido objeto de debate entre televidentes e internautas. Muchos señalaban la diferencia entre su aspecto en televisión y el que mostraba en sus redes sociales, donde cuenta con 1,4 millones de seguidores. Comentarios como “En La casa de los famosos se veía diferente”, “qué Photoshop tan bueno” o “la reina del filtro” reflejaban la percepción de que la artista recurría a filtros y edición digital, especialmente en la zona de la nariz. Estas opiniones se repetían en sus publicaciones, donde algunos usuarios cuestionaban la autenticidad de su imagen.

Yana Karpova cambió de look tras terminar su relación con Marlon Solórzano

La trayectoria de Karpova en La casa de los famosos 2 estuvo marcada por su ingreso a mitad de la competencia junto a Andrés Altafulla. Durante su estancia en el reality, forjó una estrecha amistad con Melissa Gate, con quien compartió gran parte de su experiencia en el programa. Su paso por la casa también estuvo vinculado a un episodio personal cuando Cris Valencia, su entonces pareja y también participante, ingresó en la dinámica de ‘Congelados’ para informarle que debía abandonar el concurso por motivos urgentes.

Yana Karpova aseguró que los
Yana Karpova aseguró que los rumores de una infidelidad por parte de Marlon Solórzano no son verdad - crédito @la_rusayana/IG

Frente a las observaciones sobre su imagen, Karpova optó por abordar el tema de manera directa. En su video, la cantante manifestó su deseo de aceptar y cuidar su nueva versión, subrayando que la cirugía le permitió dejar atrás la necesidad de filtros en sus fotografías. Sus palabras, “Espero aceptar la nueva versión de mí, amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza aun más”, evidencian una postura de autoaceptación y transparencia ante sus seguidores.

En medio de la atención generada por su rinoplastia, la artista adelantó que tiene previsto someterse a una liposucción, aunque hasta el momento no ha compartido detalles ni imágenes sobre ese procedimiento.

El finde su relación con el también exconcursante del reality de convivencia entre famosos se dio en medio de rumores, acusaciones y muchas especulaciones que han crecido en las redes sociales, la artista decidió hablar claro sobre los señalamientos de una supuesta infidelidad por parte de su pareja y reafirmó públicamente su confianza en él.

Todo sucedió a través de las historias de Instagram de Karpova, ya que activó la popular dinámica de “preguntas y respuestas”, que usan las celebridades para interactuar con sus seguidores, y gran parte de los cuestionamientos que le hicieron se centraron en su presente amoroso, especialmente luego de su sonada ruptura con el cantante Cris Valencia, el joven artista urbano que ganó popularidad de la mano de Westcol.

La dedicatoria que le hizo
La dedicatoria que le hizo Yana Karpova a Marlon Solórzano en su más reciente publicación - crédito @letengoelchisme/IG

“Abre los ojos que Marlon te está pegando cachos” le escribió un internauta, insinuando una supuesta infidelidad por parte del modelo y exconcursante del reality.

Lejos de evitar el tema, Yana decidió enfrentar el comentario de frente y sin rodeos, por lo que respondió con una fotografía en la que aparece junto a Marlon y agregó, de forma categórica: “Yo solo lo veo trabajando y pasar tiempo conmigo”.

Con un tono irónico, pero claro, la rusa fue más allá y sentenció: “No creo que tenga tiempo ni energía para estar con alguien más”, acompañando su respuesta con emojis de risas y corazones.

Temas Relacionados

Yana KarpovaYana Karpova novioMarlon SolórzanoLa casa de los famososExparticipante de La casa de los famososLa rusa YanaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas Noticias

‘Amanda Knox, una historia retorcida’: así es la nueva serie en streaming al estilo ‘Good American Family’

El nuevo estreno de Disney+ dramatiza un caso de asesinato en Italia, delito por el que una joven estadounidense fue llevada temporalmente a prisión

‘Amanda Knox, una historia retorcida’:

Karol G tiene lista su nueva gira: confirmados escenarios y algunas fechas para el ‘Tropicoqueta Tour’ en 2026

El productor de eventos Diomar García dio detalles de cómo avanza la organización de la futura gira con la que se espera que ‘La Bichota’ recorra el mundo presentando en vivo su más reciente álbum con el que rindió homenaje a sus raíces latinas

Karol G tiene lista su

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han adoptado una bebé: “Ahora somos 3”

La actriz de ‘Stranger Things’ se convirtió en madre a los 21 años

Millie Bobby Brown y Jake

Revelan la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos

La joven de 28 años fue conocida por su presencia en la industria pornográfica

Revelan la causa de muerte

Así se ejercita Naomi Campbell a sus 55 años: pilates intensos y un traje especial para mejorar el rendimiento

Durante su visita a Brasil, la supermodelo mostró su sesión de pilates y el curioso traje que estimula sus músculos

Así se ejercita Naomi Campbell
ÚLTIMAS NOTICIAS
El círculo rojo, en modo

El círculo rojo, en modo “wait and see”: inversores y empresarios esperan las elecciones en alerta por la tensión financiera

Alerta amarilla en 7 provincias por el viento Zonda: qué implica el fenómeno que llegará con ráfagas de más de 100 km/h

Revés para las aspiraciones de Luque: el juicio por la muerte de Maradona avanza

Un paro complica la producción de una empresa metalúrgica de Techint

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Revelaron detalles de la autopsia

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

Inteligencia artificial: expertos debatirán en Lima su impacto en las organizaciones

TELESHOW
Juariu celebró su maternidad después

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”