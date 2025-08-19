Todo lo que se sabe de ‘Scream 7′ el regreso del título icónico del cine de terror

Ghostface está cada vez más cerca (Paramount Pictures y Spyglass Media Group's)

El regreso de Ghostface a las salas de cine sigue causando gran expectativa desde que se anunció en 2023, justo en el cumpleaños del difunto Wes Craven, el director original de la saga.

Luego de una serie de conflictos que se creyeron serían fatales para la producción, la franquicia más emblemática del cine de terror prepara su regreso con una séptima entrega que promete ser tanto un homenaje a Wes Craven como una reinvención de la formula que se apoderó de las pesadillas de millones de personas en los 90.

La salida de Jenna Ortega y Melissa Barrera

Variety reportó la explicación de Spyglass, casa productora de Scream de por qué decidieron despedir a Melissa Barrera.

La protagonista de Scream 5 y Scream 6, fue retirada del elenco de la próxima entrega de la franquicia de terror. La productora señaló que la decisión no está relacionada con un apoyo a la causa palestina, sino con sus publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas como antisemitas.

Melissa Barrera realizó una serie de comentarios en rede sociales, los cuales algunos grupos los encontraron ofensivos (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Tenemos cero tolerancia hacia el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas referencias falsas a genocidio, limpieza étnica o distorsiones del Holocausto", dijo un portavoz de Spyglass.

Después, Jenna Ortega, que interpretaba a Tara Carpenter, abandonó la producción voluntariamente. Dijo que su salida no tuvo que ver con el pago ni con los horarios. Realmente le había afectado lo de Melissa Barrera, y todo se estaba “desmoronando”.

“Si Scream 7 no va a ser con ese equipo de directores y con la gente que me enamoré, entonces no parecía lo correcto para mi carrera en ese momento”, finalizó.

Jenna Ortega decidió abandonar la producción al ver que el equipo con el que ella trabajaba se disolvió (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El regreso de personajes originales

Luego de los problemas con las estrellas que interpretaban a Tara Carpenter y a Sam Carpenter, la producción decidió contar con el regreso de los tres personajes más emblemáticos de la franquicia.

Encabezados por Neve Campbell como Sidney Prescott, Courtney Cox en el papel de Gale Weathers y David Arquette como Dewey Riley, aunque uno de ellos tendrá un regreso de “ultratumba”, según Hollywood Reporter.

Neve Campbell, quien no apareció en Scream VI debido a un conflicto salarial con la productora Spyglass, confirmó su regreso en marzo de 2024. Mientras que Courteney Cox se sumó nuevamente en diciembre de 2024, retomando a su icónica periodista Gale Weathers.

Courteney Cox se une al elenco de la nostalgia para 'Scream 7' (REUTERS/Caitlin Ochs)

Por su parte, David Arquette regresará como Dewey Riley, aunque aún no se ha aclarado cómo su personaje volverá, dado que fue asesinado en Scream (2022) a manos de Amber, interpretada por Mikey Madison, la única Ghostface que ha ganado un Oscar.

David Arquette también vuelve a la saga, pero su participación está envuelta en misterio ya que su personaje fue asesinado en la cinta de 2022 REUTERS/David Swanson

Kevin Williamson toma el mando

El escritor de la saga, Kevin Williamson, será el director por primera vez. Él es responsable de los guiones de Scream, Scream 2 y Scream 4 y fue productor ejecutivo de Scream 2022; ahora, buscará recuperar el suspenso por encima de la violencia excesiva, según dijo.

Williamson llegó en remplazo de Christopher Landon, quien originalmente iba a dirigir la película antes de dejar la producción en 2023.

Williamson dijo que para 'Scream 7' intentará centrarse en el misterio más que en la acción de violencia (Foto: Instagram/@kevwilliamson)

“Fue un trabajo soñado que se convirtió en una pesadilla”, dijo Landon, tiempo después confeso en una entrevista para Vanity Fair, que dejó el proyecto a causa del constante acoso de los fans quienes lo culparon de la salida de Barrera.

El director aclaró que “no la despidió” ya que él “no tenía ningún control sobre esa situación”.

El guion fue escrito por James Vanderbilt y Guy Busick, responsables de las dos cintas más recientes.

La música volverá a estar a cargo de Marco Beltrami, compositor de las cuatro primeras entregas.

¿Cuando se estrena ‘Scream 7′?

El 1 de octubre de 2024, la actriz Neve Campbell y el director Kevin Williamson, publicaron en Instagram que Scream 7, se estrenará el 27 de febrero del 2026.

Imagen del anuncio por parte de Neve Campbell y Kevin Williamson

Hasta la fecha, la publicación continúa y dice “Va a ser un 2026 asesino #Scream7″ junto a una foto de un calendario ensangrentado y con el clásico cuchillo de Ghostface.