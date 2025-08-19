Entretenimiento

La razón por la que Sharon Stone no volvería a interpretar a su personaje de “Bajos Instintos”

La actriz dejó en claro que no será parte del reboot de la cinta que la catapultó a la fama internacional

Virginia García

Sharon Stone aclaró si volvería
Sharon Stone aclaró si volvería a interpretar a Catherine Tramell. (StudioCanal/Shutterstock)

El anuncio del reboot de Bajos Instintos (Basic Instinct en su idioma original) por parte de Amazon MGM Studios, United Artists y el guionista original Joe Eszterhas generó especulaciones sobre la posible participación de Sharon Stone en su papel de Catherine Tramell.

Sin embargo, la actriz de 67 años dejó claro en una reciente entrevista con el programa Today que no tiene intención de retomar el personaje.

La artista se refirió al proyecto con un comentario directo y sarcástico: “Si va por el mismo camino que el que yo hice, entonces solo diría que no sé por qué lo harías. ¡Adelante! ¡Buena suerte!”.

Sharon Stone dejó en claro
Sharon Stone dejó en claro que no desea volver a interpretar a Catherine Tramell. (Captura de video)

Su referencia apunta a la secuela de 2006, Bajos Instintos 2, que no logró el éxito comercial ni la aprobación crítica de su predecesora.

Durante la entrevista, Stone también enfatizó que ha alcanzado un punto en su vida donde ya no le preocupa la opinión de los demás.

“Estoy en esa etapa de mi vida en la que ya me he retirado una vez. Y ya he muerto un par de veces. Me digo: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Matarme otra vez? Adelante’”, señaló.

Dirigida por Paul Verhoeven y estrenada en 1992, Bajos instintos fue un thriller erótico que combinó intriga, suspenso y una fuerte carga sexual.

"Bajos instintos" recaudó 352.9 millones
"Bajos instintos" recaudó 352.9 millones de dólares a nivel mundial. (Captura de video)

Michael Douglas interpretaba a un detective que investigaba el asesinato de un rockero, mientras que Sharon Stone daba vida a la escritora seductora que se convierte en la principal sospechosa.

La película fue un éxito de taquilla, recaudando 352.9 millones de dólares a nivel mundial y convirtiéndose en la cuarta película más taquillera del año.

Por si fuera poco, en una entrevista con Business Insider, Stone también reveló que su relación con Douglas, ahora de 80 años, no empezó de la mejor manera. “No creo que él quisiera que yo fuera su coprotagonista. Ni siquiera quiso hacer una prueba conmigo”, confesó.

Pero, en una declaración exclusiva a la revista PEOPLE, un representante de Michael Douglas aseveró que el actor “se sorprendió mucho” por esta afirmación, ya que “no recuerda ninguna discusión con ella en ese momento”.

Sin embargo, Sharon dejó en claro que con el tiempo, ambos lograron una relación sólida. “Hoy somos los mejores amigos. Lo admiro enormemente”, dijo.

Sharon Stone afirmó que Michael
Sharon Stone afirmó que Michael Douglas no quería trabajar con ella en 'Bajos Instintos' (StudioCanal/Shutterstock)

Cabe destacar que no es la primera vez que Sharon Stone habla sobre el impacto personal que tuvo rodar Bajos instintos en su vida, pues en una entrevista con la revista People de 2023, la artista comentó que grabar el filme fue un proceso revelador y transformador.

“Me permitió confrontarme por completo, y fue un viaje aterrador. Pero una vez que lo haces, te vas con una enorme confianza, porque tuviste que mirar cada parte de ti misma”, declaró.

Y añadió: “Partes oscuras, partes preocupantes, partes que nunca tendrías que explorar normalmente. Y después de eso, obtienes mucha seguridad, porque de verdad has mirado en el espejo más oscuro”.

Además, el año pasado, la actriz volvió a captar la atención de sus seguidores al recrear su famosa escena del cruce de piernas, ahora en Instagram.

Sharon Stone recreó su icónica
Sharon Stone recreó su icónica escena en "Bajos Instintos". (Instagram/Sharon Stone)

En la imagen aparece sentada en una silla de piel, usando un conjunto de lencería roja de encaje.

Una clara referencia a la escena más icónica de Bajos instintos, donde su personaje desconcierta a los detectives con una mirada desafiante y un gesto inolvidable. La foto fue acompañada con la frase: “BASICALLY ….YOURS” (“BÁSICAMENTE… TUYA ”).

Temas Relacionados

Sharon StoneBajos instintosEstrellas de Hollywood

