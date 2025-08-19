Entretenimiento

A los 92 años, Joan Collins lució su increíble figura con un elegante bañador

La actriz británica documentó en redes sociales su estadía en la Riviera francesa

Joan Collins disfruta sus días
Joan Collins disfruta sus días en la Riviera francesa, compartiendo imágenes desde la playa y mostrando un estilo clásico (REUTERS/Mike Blake)

Joan Collins se encuentra cerrando la temporada de verano en el sur de Francia. Durante los últimos días, la actriz británica de 92 años compartió detalles de su estadía en la Riviera francesa.

A través de sus redes sociales, la artista publicó una imagen cuidada con prendas y accesorios clásicos propios de la estación.

En un post reciente en Instagram, aparece posando sobre una toalla azul, luciendo un traje de baño blanco de una sola pieza, complementado por un sombrero de ala ancha rojo y joyería en tonos turquesa.

Un esmalte de uñas color marrón y lápiz labial rosado completan su estilo sencillo. La artista, reconocida por su trayectoria en el cine y la televisión, mostró una actitud distendida mientras disfrutaba del clima cálido de la región.

La actriz británica de 92
La actriz británica de 92 años luce un traje de baño blanco y accesorios coloridos en el sur de Francia (Instagram/@joancollinsdbe)

El atuendo elegido por Collins incluyó también un pareo azul claro, lo que refuerza su preferencia por prendas versátiles y atemporales.

La combinación, indicada por Joan Collins como ideal tanto para la playa como para el desayuno, resalta la importancia de la comodidad sin abandonar la elegancia.

Los accesorios, como el sombrero de ala ancha, proporcionan protección contra el sol, un detalle valorado por la intérprete y recomendado para enfrentar los últimos días de la temporada estival.

En la descripción hizo referencia a la continuidad de su carrera artística. Aludió a la posibilidad de que el productor de Murder Between Friends considere una secuela.

Diversos mensajes en redes sociales
Diversos mensajes en redes sociales resaltan a Collins como símbolo de elegancia y presencia, consolidando su influencia en la cultura pop y la moda (Grosby)

En dicha película, Collins interpretó el papel de Francesca Carlyle, una estrella de televisión y detective privada.

La celebridad acompañó ese comentario con una mención a su jornada de descanso: “Mientras tanto, estoy relajándome en el sur de Francia con 90 grados de calor. Pensando en mis próximos pasos o tal vez en mi próxima película”.

La interacción con sus seguidores no se hizo esperar. Diversos comentarios destacaron la presencia de Joan Collins y la calificaron como un ícono de estilo.

Entre los mensajes publicados figuran elogios a su elegancia y referencias a su belleza imperturbable a lo largo de los años.

La estrella destaca su rechazo
La estrella destaca su rechazo a los procedimientos estéticos y atribuye a su madre los hábitos de cuidado facial y el uso de crema de noche (REUTERS/Danny Moloshok)

La estrella ha recibido múltiples muestras de admiración, reforzando su estatus como figura influyente en la cultura pop y en las tendencias de moda de la tercera edad.

Collins ha manifestado en reiteradas ocasiones su posición frente a los procedimientos estéticos. En una entrevista con The Guardian en 2023, afirmó que nunca se ha sometido a cirugías o tratamientos faciales invasivos.

Nunca me he hecho nada. No podría hacer eso. Primero, porque tengo fobia a las agujas. Fue mi madre quien me enseñó a hidratarme y a utilizar crema de noche”, precisó.

En una conversación anterior con la revista Glamour en 2012, reconoció que probó una sola vez el bótox en la frente, experiencia que describió como dolorosa y que fue suficiente para descartar futuras aplicaciones.

La intérprete británica destaca por
La intérprete británica destaca por una carrera de más de medio siglo, con galardones internacionales y personajes icónicos como Alexis Colby en "Dynasty" (REUTERS/Dylan Martinez)

La carrera de Joan Collins

Joan Collins es una actriz y escritora británica cuya trayectoria abarca cine, teatro y televisión.

A lo largo de su carrera, participó en más de 60 películas y una quincena de obras teatrales, alcanzando notoriedad internacional con su papel de Alexis Colby en la serie Dynastía entre 1981 y 1989.

Su personaje se convirtió en sinónimo de lujo y moda, destacando por atuendos y sombreros de gran tamaño, elementos que marcaron tendencia en la época.

Trabajó en filmes dirigidos por figuras como Howard Hawks y Richard Fleischer, y compartió escenario con actores como Gregory Peck, Richard Burton y Bette Davis.

Inició en teatro a los 13 años y, en 2006, agotó localidades con su espectáculo autobiográfico, que volvió a presentar en una gira por Estados Unidos en 2009.

La actriz acumula premios como el Globo de Oro por su rol en Dynastía, varias nominaciones al Emmy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el título de Dama del Imperio Británico otorgado por la reina Isabel II.

