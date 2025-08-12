Cómo influyó el último consejo de Hulk Hogan en la decisión de su hija de alejarse de la familia

Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre, falleció a los 71 años tras un paro cardíaco en Florida (Foto: Instagram/ @mizzhogan)

El mundo de la lucha libre y la cultura popular despidieron recientemente a una de sus figuras más icónicas: Hulk Hogan, cuyo verdadero nombre era Terry Bollea. El luchador falleció a los 71 años el pasado 24 de julio en su residencia de Florida tras sufrir un paro cardíaco. La noticia de su muerte causó un fuerte impacto tanto en el ambiente deportivo como entre millones de admiradores que durante décadas siguieron su carrera en la WWE y lo convirtieron en un símbolo global del entretenimiento deportivo.

La WWE, organización que lo vio consagrarse como una de sus mayores superestrellas y miembro del Salón de la Fama, lamentó profundamente su partida a través de un comunicado oficial. En él, se resaltó el papel crucial que Hogan desempeñó en el posicionamiento global de la compañía, especialmente durante la década de 1980. Según reconoció la WWE, Hulk Hogan es una de las siluetas más reconocibles en la cultura pop y fue pieza central en la expansión internacional de la lucha libre profesional. La empresa expresó sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos fallecimiento de quien fuera uno de sus pilares más emblemáticos y carismáticos.

En medio del dolor y la conmoción por la pérdida, salieron a la luz detalles de los últimos días de Hogan, marcados por la distancia familiar y diálogos que revelan aspectos íntimos del legendario luchador. Brooke, la hija del ícono estadounidense y cantante de 37 años, compartió públicamente cómo fueron algunas de sus últimas conversaciones con su padre. En una entrevista reciente con TMZ, Brooke explicó las razones detrás del distanciamiento entre ambos en los años previos a su muerte y recordó el último consejo que recibió de su padre.

La hija de Hulk Hogan, Brooke, reveló detalles de su distanciamiento y el último consejo de su padre antes de morir

Según narró, la relación se tensó debido a personas del entorno de Hogan hacia quienes Brooke sentía desconfianza. Ella llegó a manifestarle directamente su preocupación: “Papá, hay señales de alerta. Esto está mal. ¿Vas a hacer algo al respecto?”. Ante esa situación, la respuesta de Hogan fue clara y directa: “Bueno, supongo que tú tienes que vivir tu vida y yo la mía”. Esta frase, relatada por Brooke, marcó un punto final en la relación y quedó grabada como una enseñanza de despedida.

El distanciamiento no solo fue emocional, sino también administrativo. Brooke aclaró que, por decisión propia, pidió ser excluida del testamento de su padre, y confirmó que no asistió al funeral. Estas elecciones personales revelan una dinámica familiar compleja en los últimos años de vida del luchador, a la vez que muestran el respeto mutuo en la necesidad de establecer límites y seguir caminos personales diferenciados.

Quien también expresó públicamente su dolor fue Sky Daily, esposa de Hulk Hogan. Dedicó un extenso homenaje a su pareja, aludiendo tanto a la dimensión pública como íntima de Hulk. En sus palabras, compartió que para el público, Hogan era una leyenda indiscutida; para ella, era “mi Terry, el hombre al que amaba, mi compañero, mi corazón”. Sky Daily describió la pérdida como “súbita e imposible de asimilar” y admitió que mantenía la esperanza de su recuperación, pese a los problemas de salud que Hogan venía enfrentando en los años recientes.

Sky Daily, esposa de Hogan, rindió homenaje a la dimensión pública y privada del luchador en un emotivo mensaje (Instagram/hulkhogan)

En su homenaje, Sky Daily también destacó la dedicación y la pasión de Hogan hacia sus fans. Pese a las dificultades físicas crecientes, el luchador se esforzaba por participar en eventos, firmar autógrafos, fotografiarse y mantener ese lazo especial con quienes lo apoyaron a lo largo de su carrera. Subrayó que los fanáticos siempre fueron “todo” para él y resaltó el arraigo religioso de Hogan, convencida de que “su alma ha encontrado la paz y ha sido recibida en el hogar eterno”.

El fallecimiento de Hulk Hogan deja una huella profunda en la lucha libre y la cultura de masas. Desde su aparición en la década de 1980, Hogan no solo inspiró a millones con su carisma y potencia sobre el cuadrilátero, sino que también ayudó a transformar la WWE en la marca global que es hoy. Personaje central en la difusión internacional del wrestling, su figura traspasó las fronteras del deporte y se consolidó como icono de generaciones que lo vieron triunfar y reinventarse, alimentando el espectáculo desde la humildad y la cercanía con sus seguidores.

Los tributos de admiradores, colegas y organizaciones son testimonio del peso de su legado. Más allá de las complejidades familiares y personales, el nombre de Hulk Hogan permanece indisolublemente ligado a un periodo dorado de la lucha libre y a una forma de entender el espectáculo y la conexión humana a través del deporte. Su caída definitiva fuera del ring marca el cierre de un capítulo, pero su figura seguirá proyectándose como leyenda en la memoria colectiva de la cultura popular.