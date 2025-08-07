Entretenimiento

Khloé Kardashian se sinceró sobre la maternidad y la crianza tras el divorcio: “Pedir ayuda no es un signo de debilidad”

La empresaria reveló en su pódcast cómo enfrenta los retos de criar a sus hijos junto a Tristan Thompson, apostando por la honestidad, el trabajo en equipo y el apoyo familiar para mantener la estabilidad en casa

Por Martina Cortés Moschetti

El testimonio de una madre
El testimonio de una madre revela los desafíos y aprendizajes de la crianza compartida tras una separación (captura de video)

El testimonio de Khloé Kardashian en su pódcast ofrece una mirada directa y honesta sobre los desafíos de construir una familia estable después de una separación. La empresaria resalta la importancia de pedir ayuda, escuchar a los hijos y fomentar la colaboración con el padre para afrontar las dificultades cotidianas de la crianza compartida.

Desde su experiencia, Kardashian describe la maternidad como una vivencia exigente y enriquecedora, marcada por el esfuerzo constante de equilibrar la vida profesional y personal, la gestión de la culpa materna y la relevancia de una red de apoyo familiar. Su relato invita a reflexionar sobre las realidades menos visibles de la maternidad contemporánea, especialmente en familias separadas.

La empresaria admite que, previo a la llegada de sus hijos, idealizaba la vida familiar, pero la realidad resultó más compleja: “Uno no puede entender lo que implica ser madre hasta que lo vive en carne propia. La maternidad está llena de momentos de alegría, pero también de dudas y temores, especialmente cuando se deben tomar decisiones que afectan a los hijos”, mencionó Kardashian.

Logística y emociones en la crianza compartida

La vida diaria de Kardashian transcurre entre la organización de la crianza compartida y los retos emocionales que implica la separación. Mantiene una relación cordial con Tristan Thompson, el padre de sus hijos, basada en la confianza mutua en cuanto al bienestar de los niños. Pese a que la distancia física, resultado de la carrera profesional de Thompson, reduce los encuentros presenciales, la comunicación diaria y la flexibilidad familiar permiten que los niños mantengan una relación cercana con ambos padres.

La empresaria enfatiza que, a pesar de la separación, han logrado evitar conflictos y priorizan el interés de sus hijos: “No hay disputas ni tensiones cuando se trata de los niños; ambos respetamos el espacio y el tiempo que cada uno tiene con ellos”.

Khloe y Tristan junto a
Khloe y Tristan junto a su hija. La culpa materna y la búsqueda de equilibrio marcan la experiencia de la maternidad en familias separadas (@KhloeKardashian)

Culpa materna y búsqueda de equilibrio

La culpa materna y la autocrítica aparecen con frecuencia en el relato de Kardashian. Reconoce que en ocasiones no puede estar presente en todas las actividades de sus hijos, aunque desearía hacerlo. Los niños, con su naturalidad, expresan sus necesidades y deseos, como cuando su hija le pide cenar con ella y su abuela. “A veces, mi hija me pide que cene con ella y su abuela, y aunque intento estar siempre, hay momentos en los que no es posible”, compartió. Estas situaciones generan sentimientos de insuficiencia, aunque la motivan a encontrar un equilibrio emocional y aceptar que la perfección no existe en la maternidad.

La red de apoyo familiar es fundamental en su día a día. La madre, el padre, el padrastro, los tíos y otros familiares colaboran de forma activa, facilitando la conciliación entre el trabajo y la crianza. Kardashian resalta el valor de la tradición familiar y la transmisión de valores, recordando cómo sus propios padres mantuvieron una relación cordial tras separarse. “Estoy orgullosa de la forma en que hemos logrado mantener la unidad y el apoyo mutuo, incluso en circunstancias difíciles”.

Romper tabúes sobre la maternidad
Romper tabúes sobre la maternidad permite compartir experiencias reales y combatir la soledad de las madres (captura de video)

La red de apoyo familiar resulta un pilar fundamental para sobrellevar las exigencias diarias. La madre, el padre, el padrastro, los tíos y otros miembros de la familia participan activamente en la vida de los niños, facilitando la conciliación entre el trabajo y la crianza.

Kardashian valora la tradición familiar y la transmisión de valores, recordando cómo sus propios padres supieron mantener una relación cordial tras la separación y crear un ambiente de estabilidad para sus hijos. Esta experiencia le sirve de modelo para su propia familia: “Estoy orgullosa de la forma en que hemos logrado mantener la unidad y el apoyo mutuo, incluso en circunstancias difíciles”.

Gestionar emociones y preguntas de los hijos

Kardashian relata la complejidad de responder a las emociones y preguntas de sus hijos. Explica que los más pequeños quizás no comprenden completamente la separación, aunque encuentran maneras de adaptarse y sentirse seguros. Ante sus consultas sobre la ausencia del padre o la dinámica familiar, responde con honestidad y sensibilidad, sin sobrecargarlos de inquietudes: “Mis hijos nunca han visto la separación como un problema; saben que ambos padres están presentes y disponibles para ellos”.

a maternidad imperfecta se presenta
a maternidad imperfecta se presenta como una fuente de plenitud y sentido vital, más allá de los mitos sociales (captura de video)

Hablar de las dificultades y romper tabúes

La empresaria subraya la relevancia de hablar abiertamente sobre las dificultades reales de la maternidad, rompiendo los tabúes y las expectativas poco realistas. En su opinión, la sociedad tiende a idealizar la figura materna y a exigir entrega absoluta, lo que puede provocar presión y soledad en muchas mujeres. “No siempre es fácil admitir que una se siente agobiada o que necesita ayuda, pero poder decirlo en voz alta me hizo sentir acompañada y comprendida”, señaló Kardashian en su pódcast.

El podcast de la protagonista
El podcast de la protagonista invita a reflexionar sobre las realidades menos visibles de la crianza en familias separadas (captura de video)

Por este motivo, defiende la importancia de compartir experiencias auténticas y reconocer que cada familia enfrenta sus propios retos. “Quiero que otras madres sepan que no están solas, que es válido sentirse abrumadas y que pedir ayuda no es un signo de debilidad”.

Al concluir su reflexión, Kardashian expresa que, pese a las dificultades e imperfecciones, la familia y la maternidad le han otorgado un sentido profundo. La presencia de sus hijos, en especial la de Tatum, se ha convertido en una fuente constante de alegría y plenitud, imposible de imaginar de otro modo.

