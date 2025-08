Bryan Cranston, de extra a leyenda de la televisión:“Recién a los 40 años tuve un golpe de suerte”

El actor destaca la importancia de la perseverancia y la preparación para alcanzar el éxito en la industria del entretenimiento (foto: IMDb)

Bryan Cranston, reconocido por su papel como Walter White en ‘Breaking Bad’, compartió una reflexión sobre su trayectoria profesional, destacando que el éxito puede llegar en cualquier momento, siempre que se esté preparado.

A los 60 años, el actor analiza su camino y confirmó que participa en conversaciones para el regreso de ‘Malcolm in the Middle’, la serie que lo llevó a la fama. Según publicó SensaCine, Cranston subrayó que la perseverancia y la preparación son fundamentales para alcanzar el éxito.

Bryan Cranston, junto a Aaron Paul, protagonizaron la dupla de socios más icónicas del último tiempo en la televisión (foto: IMDb)

Trayectoria de Bryan Cranston: de extra a protagonista

La carrera de Bryan Cranston comenzó en 1979, lejos del reconocimiento internacional. En sus primeros años, trabajó como extra y desempeñó papeles menores, acumulando experiencia en la industria del entretenimiento. En el pódcast ‘Soul Boom with Rainn Wilson’, el actor recordó sus inicios y cómo, tras años de esfuerzo, una oportunidad inesperada marcó el inicio de su ascenso. “Comencé en 1979 como extra, hasta que un día alguien me dijo: ‘Bryan, ¿quieres una audición? Pasa, hazlo ahora mismo’”, relató Cranston, según recogió SensaCine.

Durante años, Cranston llevó lo que describe como una vida de “clase media”, trabajando lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero sin alcanzar el estrellato. No fue hasta los 40 años cuando obtuvo su primer gran papel: Hal, el padre de familia en la comedia ‘Malcolm in the Middle’. Este personaje le dio visibilidad internacional y le permitió demostrar su versatilidad en la comedia televisiva.

Bryan Cranston junto a Bob Odenkirk, quien luego e Breaking Bad tendría su propio "spin-off" con Better Call Saul (foto: IMDb)

El “golpe de suerte” con ‘Breaking Bad’

Aunque ‘Malcolm in the Middle’ marcó un antes y un después en la carrera de Cranston, el verdadero punto de inflexión llegó una década más tarde. A los 50 años, el actor fue seleccionado para interpretar a Walter White en ‘Breaking Bad’, una serie que revolucionó la televisión moderna y se consolidó como una de las más influyentes de todos los tiempos.

La transformación de Cranston en el personaje de un profesor de química que se convierte en narcotraficante es considerada una de las actuaciones más destacadas en la historia de la televisión.

Este papel le otorgó reconocimiento crítico, cuatro premios Emmy, un Globo de Oro y una nominación al Oscar por su trabajo en ‘Trumbo’. “No fue hasta mis 40 años cuando tuve un golpe de suerte”, confesó Cranston en el pódcast citado por SensaCine, subrayando que el camino hacia el éxito no fue directo ni sencillo.

Cranston pasó de ser extra a protagonista en 'Malcolm in the Middle', consolidando su carrera en la televisión (foto: IMDb)

Perseverancia y preparación: el mensaje de Bryan Cranston

A lo largo de su carrera, Cranston ha insistido en la importancia de la perseverancia y la preparación. En sus declaraciones, recogidas por SensaCine, el actor enfatizó que el éxito rara vez es inmediato y que la clave está en estar listo cuando surgen las oportunidades. “Lo que sea que quieras hacer, no llega de la noche a la mañana”, afirmó.

Para Cranston, la preparación constante es fundamental: “Las oportunidades llegan cuando tienen que llegar, pero, hey, debes estar preparado. Si no lo estás, no sirve de nada que te lleguen 1.000 oportunidades. Todo llega por sí solo”.

La escena final -y de las más icónicas- que dejó Breaking Bad (foto: IMDb)

El posible regreso de ‘Malcolm in the Middle’

Mientras repasa su trayectoria, Bryan Cranston también participa en un proyecto que ha generado expectativa entre los seguidores de la televisión: el posible regreso de ‘Malcolm in the Middle’. Según reveló Frankie Muniz, quien interpretó al personaje principal de la serie, Cranston no solo está interesado en retomar su papel de Hal, sino que además impulsa activamente el desarrollo del proyecto junto a otros escritores.

SensaCine detalló que Cranston ha confirmado estas conversaciones, aunque se ha mostrado prudente respecto a los detalles. “No sé si será una temporada o una película, pero estamos hablando”, declaró el actor en una entrevista con la revista GQ. El actor añadió que, para que el regreso se concrete, “tendría que ser algo sustancial, importante”.

El regreso de 'Malcolm in the Middle' depende de que el proyecto sea sustancial e importante, según Cranston (foto: IMDb)

Hasta el momento, no se han anunciado fechas de estreno ni se ha definido el formato exacto del regreso de la serie. Sin embargo, la implicación directa de Cranston y el interés de otros miembros del elenco han alimentado las expectativas de los fanáticos, que esperan ver nuevamente a la familia más peculiar de la televisión.