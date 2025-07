Entre el culto y el conflicto, así fue la historia oculta de The Wall, el film inspirado por Pink Floyd

La película de Pink Floyd se consolidó como obra de culto pese a un rodaje caótico y conflictivo (Crédito: The Vault vía YouTube)

El éxito de “The Wall”, película basada en la emblemática ópera rock de Pink Floyd, esconde tras su historia reconocida un proceso creativo marcado por choques y experiencias negativas.

A pesar de su recaudación de USD 22 millones al estrenarse en 1982, y de su estatus de obra de culto, sus protagonistas recuerdan el rodaje como una auténtica pesadilla.

Alan Parker (director), Roger Waters (guionista y miembro de la banda), Gerald Scarfe (ilustrador) y Bob Geldof (protagonista) han hablado abiertamente sobre el ambiente difícil e insatisfactorio que envolvió la producción.

Una obra de culto

“The Wall” llegó a los cines competiendo con fenómenos como E.T., el extraterrestre, sin embargo, logró atraer a millones de espectadores. La fusión de su banda sonora, animaciones únicas de Scarfe y una narrativa visual experimental hicieron que el filme se consolidara como pieza central para amantes del rock y el cine transgresor.

Su carácter simbólico y audaz la posicionó como referente obligado del género, aunque tras el impacto comercial y el culto de fanáticos, se ocultaba una historia de conflictos internos.

Alan Parker, Roger Waters y Gerald Scarfe relataron experiencias negativas durante la filmación de “The Wall” (Credito: The Wall)

Tensiones creativas: visión y malestar de Parker y Waters

La filmación estuvo atravesada por profundas tensiones. Alan Parker, conocido por films como “Evita” y “Expreso de medianoche”, calificó el rodaje como “una de las experiencias más lamentables de mi vida creativa”, según The Guardian. Las dificultades no se limitaron a cuestiones técnicas, sino que abarcaban las relaciones personales y el desarrollo artístico.

Por su parte, Roger Waters, bajista y principal compositor de Pink Floyd, expresó una visión similar al recordar la producción como “muy desconcertante y desagradable”. Según Indie Hoy, este clima afectó todo el proceso y generó un ambiente de trabajo incómodo, sin tregua para quienes estaban involucrados desde su creación hasta la postproducción.

El testimonio de Gerald Scarfe

La atmósfera densa también se reflejó en el trabajo de Gerald Scarfe, animador de las memorables secuencias del filme. En el documental “The Other Side of The Wall”, transmitido por MTV, Scarfe relató que recurría al alcohol para soportar cada jornada: “Tenía que dar un trago antes de ir por la mañana porque sabía lo que me esperaba, y sabía que tenía que fortalecerme a mí mismo de alguna manera”.

Bob Geldof expresó insatisfacción con su actuación y el resultado final de la película (Crédito: The Wall)

La necesidad de afrontar cada día con una preparación psicológica da cuenta de cuánto distaba el proceso real del mito de libertad creativa que suele asociarse a obras de culto. Scarfe, pilar clave en la atmósfera surrealista de la película, enfrentó un entorno donde la tensión y el cansancio eran moneda frecuente.

Bob Geldof: una actuación que provoca rechazo

El protagonista, Bob Geldof, tampoco guarda buenos recuerdos de “The Wall”. La interpretación de Pink, un músico marcado por los traumas y la alienación, no satisfizo en lo absoluto al músico. En 2023 declaró: “No, no me gusta la película. Creo que soy muy malo. He visto la película dos veces y me dio vergüenza”.

A diferencia del resto del equipo, su sensación no radica en el ambiente creativo sino en su propia percepción sobre el resultado. Una autocrítica que aporta otro matiz al clima general de disgusto, reforzando la idea de una producción cuya herencia está marcada tanto por su audacia artística como por el malestar de sus protagonistas.

Legado en la cultura pop y el cine experimental

A pesar de los recuerdos negativos, “The Wall” dejó una huella indeleble en la historia del cine y la música (Crédito: The Wall)

“The Wall” no es un caso aislado dentro de la historia del séptimo arte. Las caóticas condiciones de rodaje recuerdan a otros títulos de culto, como “Apocalypse Now”. Según Indie Hoy, el caos y la hostilidad presentes en muchas producciones no siempre interfieren con el impacto posterior de la obra. En este caso, la película superó las desavenencias y quedó como una referencia insoslayable del cine asociado al rock.

El filme logró expandirse más allá de su propuesta musical y visual, abordando de manera simbólica temas como las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y la alienación contemporánea. La exploración de los traumas, la incomunicación y las imágenes cargadas de surrealismo consolidaron a “The Wall” como una experiencia única para el público.

A pesar de los recuerdos negativos de sus realizadores, “The Wall” continúa siendo fundamental para quienes aprecian el cruce de música, animación y cine arriesgado. La historia revela cómo el legado de esta película se construyó en medio de conflictos, tensión y energía creativa difícil de domar, logrando dejar una huella indeleble en la cultura popular.