Khloé Kardashian confesó todos los tratamientos estéticos que se ha realizado en los últimos 15 años

Khloé Kardashian se sinceró sobre su cambio físico a lo largo de los años. (EFE/Nina Prommer)

Khloé Kardashian ha decidido hablar sin filtros sobre su transformación física, poniendo fin a las especulaciones sobre las cirugías y procedimientos cosméticos a los que se ha sometido a lo largo de los años.

La estrella de reality y empresaria respondió directamente en Instagram a un video del doctor Jonathan Betteridge, quien hizo una comparativa entre fotos de ella con 15 años de diferencia, señalando posibles intervenciones estéticas.

“¡Lo tomo como un gran cumplido! Primero que nada, creo que estas fotos tienen unos 15 años de diferencia. Pero aquí va una lista de cosas que sí me he hecho. Siempre he sido muy abierta con lo que me he hecho, así que aquí vamos”, escribió en la sección de comentarios del video.

Khloe Kardashian enlistó las cirugías a las que se ha sometido. (Instagram)

Khloé, fundadora de la marca Good American y madre de dos hijos, ha sido una de las pocas celebridades que ha hablado abiertamente de los procedimientos estéticos que ha elegido para sentirse bien con su imagen.

Entre los primeros procedimientos que mencionó, confirmó por enésima vez que se sometió a una rinoplastia con el reconocido cirujano plástico Dr. Raj Kanodia, de Beverly Hills. También reveló que se ha hecho depilación láser en la línea del cabello y en otras partes del cuerpo con la clínica @sevlaseraesthetics.

Además, explicó que fue en @7qspa donde se sometió a botox y sculptra, y donde también le removieron un tumor en la mejilla.

Sobre los rellenos faciales, fue igual de clara: “Tuve filler en el pasado, pero no me he puesto ninguno en los últimos años (escuché que nunca se va del todo, así que seguro aún está ahí, pero más calmado)”.

Khloe Kardashian aseguró que solo se colocó rellenos una vez. (Créditos: Instagram/Khloe Kardashian)

Por si fuera poco, la menor de las Kardashians compartió que ha probado tratamientos menos invasivos, como sofwave, una terapia láser para reafirmar la piel que también ha sido utilizada por su hermana Kim Kardashian, especialmente antes de eventos importantes como la Met Gala.

Otro procedimiento que mencionó fue la colocación de hilos de colágeno debajo del mentón y el cuello, realizados en @thethingswedo.co, como una alternativa al lifting tradicional.

En cuanto al cambio más visible, su notoria pérdida de peso, Khloé Kardashian explicó que fue parte de un proceso largo. “He perdido 80 libras (40 kilos) a lo largo de los años (lento pero constante)”, escribió y etiquetó a su entrenador personal @coachjoe.paris.

Khloe Kardashian afirmó que ha perdido 40 kilos a lo largo de los años. (Instagram/Khloe Kardashian )

La celebridad también reveló algunos de los tratamientos tópicos que forman parte de su rutina de belleza: “Faciales con esperma de salmón, faciales regulares, péptidos, vitaminas y cuidado de la piel diario”.

Este tipo de faciales, aunque polémicos, han ganado popularidad entre las estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Miley Cyrus y Denise Richards.

Sin embargo, Khloé no perdió la oportunidad de bromear sobre los límites de su curiosidad estética. En un episodio reciente de The Kardashians, comentó entre risas: “Hago los faciales de esperma de salmón, ¡pero jamás haré uno de esperma de ballena!”.

Khloe Kardashian es parte de las famosas que han probado el facial de esperma de salmón como su hermana Kim Kardashian. (ANDREA PATTARO / AFP)

La socialité cerró su extenso comentario con una reflexión sobre el futuro de su imagen y el lugar que ocupan los procedimientos estéticos en su vida.

“En 2025 hay muchas cosas que se pueden hacer antes de una cirugía, pero cuando llegue el momento, y si decido hacerlo, conozco algunos doctores increíbles”, comentó.