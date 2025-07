Clint Eastwood comparó las infidelidades con el tabaquismo: “Es como necesitar otro cigarro”

Clint Eastwood jamás ocultó sus infidelidades pese a ser una figura pública. (REUTERS/Mario Anzuoni)

A sus 95 años, Clint Eastwood no solo sigue siendo uno de los nombres más relevantes del cine estadounidense, sino también una figura que ha generado controversia a lo largo de décadas, tanto por su obra como por su vida personal.

Hoy, una nueva biografía vuelve a poner los reflectores sobre un aspecto que el propio artista nunca intentó ocultar: su gusto por las relaciones extramaritales, que él mismo llegó a comparar con una adicción.

“Simplemente se volvió… no sé… adictivo… como cuando necesitas otro cigarro”, confesó el actor en el libro Clint Eastwood: A Biography, publicado en 1997 por Richard Schickel.

Esa frase cobra nueva relevancia en Clint: The Man and the Movies, el libro recién lanzado por el escritor Shawn Levy, que recopila testimonios, reflexiones y entrevistas para trazar un retrato revelador del legendario actor y director.

Clint Eastwood afirmó que las infidelidades se convirtieron en una adicción para él. (EFE/ Nina Prommer)

A lo largo de su vida, la estrella de Hollywood ha mantenido múltiples relaciones sentimentales, muchas de ellas simultáneas, y lo ha hecho sin demasiadas culpas. En palabras del propio actor, las mujeres con las que se vinculó sabían con quién estaban tratando.

“Una cosa que Mag (Maggie Johnson, su primera esposa) tuvo que aprender sobre mí fue que iba a hacer lo que me diera la gana. Tenía que aceptarlo, porque si no, no estaríamos casados”, declaró en una antigua entrevista con Photoplay.

Y agregó: “Soy independiente, un vagabundo, y ella me acepta como soy y no me ahoga con posesividad femenina”.

Clint Eastwood estuvo casado con Johnson entre 1973 y 1979, y más tarde con Dina Ruiz, de 1996 a 2013. Además, mantuvo relaciones largas y públicas con actrices como la fallecida Sondra Locke y Frances Fisher, con quien aún mantiene una relación cordial.

Clint Eastwood aún mantiene una relación cordial con su exesposa Frances Fischer (Créditos: Instagram/Francesca Eastwood)

De hecho, la comparación entre la infidelidad y el tabaquismo no es casual, pues Eastwood describe sus constantes aventuras no como simples caprichos, sino como una compulsión difícil de abandonar.

La metáfora del cigarro implica no solo hábito, sino dependencia, una necesidad que lo acompañó por años pese a los compromisos formales.

Cabe destacar que aun con ese historial de relaciones turbulentas, Clint Eastwood también vivió romances estables, como el que mantuvo con Christina Sandera desde 2014 hasta la muerte de ella en 2023.

En este nuevo libro, Levy no solo aborda las relaciones personales del actor, sino que las contextualiza como parte de un fenómeno cultural más amplio.

“Ninguna figura de Hollywood ha representado con tanta complejidad el clima cambiante de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial”, asegura la editorial Mariner Books.

"Clint: The Man and the Movies" destaca la vida personal y profesional de Clint Eastwood. (EFE)

La biografía escrita por Shawn Levy —no confundir con el director de Deadpool & Wolverine— rescata estos testimonios para trazar un perfil complejo del arista como una figura del viejo Hollywood que vivió bajo sus propias reglas.

“Según muchos relatos, incluidos los suyos, se comportaba más o menos como si fuera un soltero”, escribe el autor.

Clint Eastwood continúa siendo un símbolo del cine clásico estadounidense. Su última película, Juror #2, llegó a los cines en noviembre de 2024 y recaudó 24 millones de dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo.